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Новости Силовики
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Жестокое убийство двух девушек на Подоле в Киеве: досудебное расследование завершено, злоумышленникам грозит пожизненное заключение

Жестокое убийство двух девушек на Подоле в Киеве: досудебное расследование завершено, злоумышленникам грозит пожизненное заключение

Под процессуальным руководствоv прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в отношении 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы, которые подозреваются в совершении умышленного убийства двух девушек, тела которых 4 января 2020 обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Как установлено в ходе предварительного расследования, накануне убийства подозреваемые взяли на несколько дней в аренду однокомнатную квартиру на Подоле, куда в дальнейшем пригласили двух девушек 2000 и 2003 годов рождения якобы для совместного отдыха. В силу молодого возраста и отсутствия жизненного опыта последние согласились на предложение.

В дальнейшем, находясь в квартире, подозреваемые с применением насилия совершили нападение на потерпевших с целью завладения их имуществом. У девушек при себе были мобильные телефоны, недорогие украшения и немного денег. При осуществлении сопротивления со стороны потерпевших злоумышленники нанесли ножом 19-летней девушке 17 целенаправленных ударов в шею и грудную клетку, и не менее 28 целенаправленных ударов в шею ее 16-летней подруге. От полученных ранений девушки скончались на месте", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела двух девушек обнаружены в шкафу в арендованной квартире, - Нацполиция Киева

6 января 2020 по результатам розыскных мероприятий подозреваемых в совершении двойного убийства задержали по ориентировке на территории железнодорожного вокзала в городе Одесса.

Кроме того, следствием установлено, что 29.12.2019 подозреваемые, преследуя корыстные мотивы, совершили нападение на жителя столицы с целью завладения его имуществом.

Во время досудебного расследования, которое проводилось следователями СУ ГУНП в г. Киеве, собрано достаточно доказательств для обвинения злоумышленников по п.п. 1, 6, 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц), ч. 4 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, и с угрозой применения такого насилия (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 2 ст. 186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленники находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.

В ведомстве оСогласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020 г. в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы.

Жестокое убийство двух девушек на Подоле в Киеве: досудебное расследование завершено, злоумышленникам грозит пожизненное заключение 01
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Топ комментарии
+16
Надеюсь на справедливый приговор этим нелюдям, в клетку их, навсегда.
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17.06.2020 11:01
+8
Убивать за мобилы и мелочь?. Что-то не сходится, проще было бы на гоп-стоп на улице брать, а здесь - арендовать квартиру, засветиться по полной... Не верю.
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17.06.2020 11:35
+4
Да сейчас мразей полно. А если наркоманы - то могут и за копейку убить. Я бы за особо жестокие преступления возобновил бы смертную казнь.
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17.06.2020 11:40
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Надеюсь на справедливый приговор этим нелюдям, в клетку их, навсегда.
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17.06.2020 11:01 Ответить
Не бойся, не оскудеет земля украинская дураками.
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17.06.2020 11:41 Ответить
Я за расстрел или заставлять мразей таких принудительно пожизненно работать в тюрьме зарабатывая себе на еду. Не хочу чтобы за налоги которые в том числе я плачу их кормили.
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17.06.2020 12:38 Ответить
Убивать за мобилы и мелочь?. Что-то не сходится, проще было бы на гоп-стоп на улице брать, а здесь - арендовать квартиру, засветиться по полной... Не верю.
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17.06.2020 11:35 Ответить
Да сейчас мразей полно. А если наркоманы - то могут и за копейку убить. Я бы за особо жестокие преступления возобновил бы смертную казнь.
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17.06.2020 11:40 Ответить
Не веришь, что убили, или веришь, что не убили?
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17.06.2020 11:42 Ответить
нє вєріт в мотіваціонной часті. Йа тоже
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17.06.2020 13:19 Ответить
В ими арендованной квартире обнаружены трупы. Бывают дебилы... Или зебилы? 💀
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17.06.2020 11:44 Ответить
Да никто паспорт не спрашивает при посуточной аренде, альо!
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18.09.2020 14:18 Ответить
Дич какая то🥺🥺
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17.06.2020 11:44 Ответить
Бред какой то! Сняли квартиру, с целью украсть телефоны
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17.06.2020 11:47 Ответить
Де це ви таке прочитали, чи самі додумали ?
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17.06.2020 12:26 Ответить
в новостях так написано - ти шо не читав?
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17.06.2020 13:20 Ответить
Та трохи читав, напицана що "сняли квартиру , куда в дальнейшем пригласили", не написано что " сняли квартиру с целью украсть телефоньі", я думаю що написано так як написано, може їм ночувати не було де, а потім виявилось що і жрати немає за що, то вирішили ...
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17.06.2020 14:26 Ответить
Очередная версия с попыткой отмазать потерпевших
Рассказываю, как оно выглядит на самом деле на основании всех имеющихся фактов
Квартиру на куреневке(птичий рынок), что в 15 км от подола, снял сутенёр этих девушек, одна из которых была несовершеннолетней
Они там провели несколько дней и вернулись домой.
Жили по соседству - возле монумента бабий яр
Сутенёр опять их вызвал и они на такси приехали .
Что то пошло не так, поссорились
Случилось убийство.
Теперь родители несовершеннолетней и сутенёр тоже попадают под статью
На суде все это вылезет, помните мои слова.
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17.06.2020 12:20 Ответить
1 Там треба ще статтю і за педофеілію добавити.
2. Загиблих не судять, хоча б вони виявиться , що це вони особисто льод наморожували для Титаніка
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17.06.2020 12:33 Ответить
там всє в "согласном" возрастє
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17.06.2020 13:03 Ответить
Ладно, гвалтували значить, нехай доказують що не гвалтували, по нових законах так
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17.06.2020 14:29 Ответить
вєрсія сутєньора і плядєй виглядіт наіболєйє правдоподобнєйє. Плюсую
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17.06.2020 13:22 Ответить
пацан с девкой заказывают еще двух девок , одна с которых в "согласном возрасте" ??? Они там что, в неестественном состоянии и извращенном виде вступали ?
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17.06.2020 18:00 Ответить
А обычно сутенеры на гоп-стоп грабят прохожих, правда? Такой у них широкий профиль!
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18.09.2020 14:50 Ответить
Ты определись - он сутенер или гопник! Потому что в свободное от сутенерства время он с подругой грабил прохожих.
А тебе надо лечиться электричеством, Ан(алитик) уев
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18.09.2020 14:51 Ответить
ЖЖЖМ - тяжолий формат - М всєх не обйєздіт, а ЖЖЖ остануцца нєдовольни і нєудовлєтворьонни
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17.06.2020 13:00 Ответить
сжечь живьем.
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17.06.2020 13:17 Ответить
-- сжечь вєдьму!
-- но она же красівая
-- харашо. Но, потом сжечь!
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17.06.2020 13:23 Ответить
безжалостные психопаты исправляются только в худшую сторону.
только вышка.
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18.06.2020 02:48 Ответить
Расстрелять этих тварей и дело с концом, другого они не заслуживают.
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03.12.2020 14:28 Ответить
 
 