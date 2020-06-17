Жестокое убийство двух девушек на Подоле в Киеве: досудебное расследование завершено, злоумышленникам грозит пожизненное заключение

Под процессуальным руководствоv прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в отношении 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы, которые подозреваются в совершении умышленного убийства двух девушек, тела которых 4 января 2020 обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Как установлено в ходе предварительного расследования, накануне убийства подозреваемые взяли на несколько дней в аренду однокомнатную квартиру на Подоле, куда в дальнейшем пригласили двух девушек 2000 и 2003 годов рождения якобы для совместного отдыха. В силу молодого возраста и отсутствия жизненного опыта последние согласились на предложение.

В дальнейшем, находясь в квартире, подозреваемые с применением насилия совершили нападение на потерпевших с целью завладения их имуществом. У девушек при себе были мобильные телефоны, недорогие украшения и немного денег. При осуществлении сопротивления со стороны потерпевших злоумышленники нанесли ножом 19-летней девушке 17 целенаправленных ударов в шею и грудную клетку, и не менее 28 целенаправленных ударов в шею ее 16-летней подруге. От полученных ранений девушки скончались на месте", - сказано в сообщении.

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6 января 2020 по результатам розыскных мероприятий подозреваемых в совершении двойного убийства задержали по ориентировке на территории железнодорожного вокзала в городе Одесса.

Кроме того, следствием установлено, что 29.12.2019 подозреваемые, преследуя корыстные мотивы, совершили нападение на жителя столицы с целью завладения его имуществом.

Во время досудебного расследования, которое проводилось следователями СУ ГУНП в г. Киеве, собрано достаточно доказательств для обвинения злоумышленников по п.п. 1, 6, 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц), ч. 4 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, и с угрозой применения такого насилия (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 2 ст. 186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленники находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.

В ведомстве оСогласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020 г. в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы.





