Мужчина, умерший после травмы, попал в статистику смертности от COVID-19 на Донетчине, - ОГА
Пациента, умершего после черепно-мозговой травмы, отнесли к статистике смертности от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
15 июня в травматологическом отделении Славянской клинической больнице умер мужчина с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма".
"Он - из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее. Несколько дней назад у него был взят материал для ПЦР-исследования. Пока ждал результатов, находился дома на самоизоляции. Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался", - рассказал глава ОГА.
Мужчина был доставлен в травматологическое отделение, где впоследствии и скончался.
"Вскрытие показало наличие двусторонней пневмонии. А полученный вчера результат ПЦР-теста на коронавирус оказался положительным. По действующим условиям ведения статистики, этот случай должны отнести к общему числу смертей - как человека с подтвержденным коронавирусом", - объяснил Кириленко.
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-обострение коронавируса!!!! прячтесь по домам!!!
-іди нахій, ми тобі не віримо!!!
Явно шо начали доплачивать
знахарямврачам.
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
Куди вписати людину, яка , скажімо, допилась до "білочки" та п'яна попала під поїзд? Смерть настала від поїзда чи від водки ? Машиніста судити чи ні? А тут замість водки, хвороба ,яка впливає на людину , на психіку, а от наскільки впливає і як ?
https://www.umj.com.ua/article/178271/covid-19-urazhennya-tsns-psihichni-ta-psihonevrologichni-rozladi Ось одна із статтей про психіку і ковід