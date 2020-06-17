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В России за сутки более 7,8 тыс. случаев COVID-19, умерли 194 человека

В России за сутки более 7,8 тыс. случаев COVID-19, умерли 194 человека

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 7,84 тыс. случаев, умерли за сутки 194, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает оперштаб РФ.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 843 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 494 (31,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

С начала мая это самый низкий показатель по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. До этого, самый низкий показатель суточного прироста с начала мая был зафиксирован 1 мая - 7 933. Темп прироста также стал минимальным с начала мая - 1,4, накануне он составлял 1,5.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 553 301 случай коронавирусной инфекции, 7 478 умерших и 304 342 выписанных (10 036 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 241 481. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине "рекордное" количество новых и летальных случаев COVID-19 за сутки: 758 заболели, 31 умер, всего зафиксированы 33 234 случая

Россия на третьем месте в мире по общему числу диагнозов COVID-19. На первом месте США (2,13 млн), на втором - Бразилия (923 тыс.). Следом за Россией на четвертой строчке следует Индия (354 тыс.).

По состоянию на среду, следует из данных Роспотребнадзора, в РФ проведено более 15,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 284 тыс. за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 308 тыс. человек.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1 065 новых случаев COVID-19 за сутки, 48 умерших и 2 271 выздоровевших.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в среду снизился на 0,06 и составил 0,91 (накануне 0,97). В России коэффициент также снизился и равняется 0,95 (накануне 0,98).

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий).
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Топ комментарии
+6
Виздихали б вони всі до ноги.
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17.06.2020 11:15
+5
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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17.06.2020 11:05
+5
Если бы их не убил коронавирус - их убили бы солдаты НАТО!!! Так что нету повода для грусти
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17.06.2020 11:14
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Похер на врагов. Пусть задохнут!
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17.06.2020 11:05 Ответить
Если бы их не убил коронавирус - их убили бы солдаты НАТО!!! Так что нету повода для грусти
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17.06.2020 11:14 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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17.06.2020 11:05 Ответить
Так и есть. Все говорят что вирус в 95% лечится и люди выздоравливают. Только никто не говорит как себя чуствуют и как здоровье у *выздоровевших*
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17.06.2020 11:14 Ответить
правильно.
раньше люди были покрепче - 4 года война была(первая МВ) и как-то даже жабоеды выстояли.
а тут вирус.... который против "испанки" в сто раз менее убийственный(хотя.... еще не вечер)
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17.06.2020 11:30 Ответить
Іспанка був 100-відсотково природній вірус..
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17.06.2020 12:13 Ответить
ну нарешті, а то я думав шо це не так)

але і корона теж можливо не штучний.
хоча х.з.

інколи думаю шо очевидні, на перший погляд речі, якось спеціально робл*ять шоб всі сумнівались.
прямо як емоції землян ніби хтось хаває(ну, я своїми словами, просто читав за 911 та інше - ніби просто, але розвинули тему що реально не знає ніхто)
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17.06.2020 12:20 Ответить
Самым почётным гостем на параде победобесия будет его Величество, Генерал-Фельдмаршал Корона-Вирус
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17.06.2020 11:08 Ответить
С такими темпами некому будет и парад смотреть 22 июня
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17.06.2020 11:09 Ответить
Уроды таки подправили статистику по смертности.
Рекомендую им почаще ходить по церквям и в засос целовать батюшку.
Помню, как московский патриархат призывал украинцев в церкви идти на пасху.
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17.06.2020 11:11 Ответить
це вже не питання імінітету,а просто везіння...
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17.06.2020 12:16 Ответить
Это временно. Скоро баба с косой придет и к тебе...
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17.06.2020 22:21 Ответить
офуєнна статистика смертності в Білорусі..
4,5,6 в день..

по всьому світі лінійна (від і до),а там -дискретні ПРОСТІ цифри..
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17.06.2020 12:15 Ответить
тут нужно смотреть статистику по смертности в апреле - июне 2020 и сравнивать со средним значением из пролых лет, вот в Москве пишут что у них всего 3,3 тыщ погибших за все время в тоже время только за МАЙ! Covid-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти в 5260 случаях. https://www.bbc.com/russian/news-52995849 BBC
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17.06.2020 12:25 Ответить
После отмены карантина инфицированных становится меньше, а в Украине больше.
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17.06.2020 11:11 Ответить
Потому что общее количество заболевших в РФ куда больше чем в Украине, то есть уже многие переболели (553 тыс по оф данным!!!(а сколько неучтенных) против 33 тыщ в Украине) - отсюда и уменьшение заболеваемости в последнее время - просто многие кому суждено было заболеть уже заболели...в Украине из-за карантина более жесткого первоначально куда меньше общее количество заболевших - отсюда и рост в последнее время.
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17.06.2020 11:42 Ответить
тому що карантин відміняють не на "плато" а,при наявності динаміки падіння

У Росії за добу понад 7,8 тис. випадків COVID-19, померли 194 людини - Цензор.НЕТ 3920

У росії аналогічний про..об з послабленням карантину.. хоч інша причина -потреба для Ху№ла провести Парад.
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17.06.2020 12:19 Ответить
Виздихали б вони всі до ноги.
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17.06.2020 11:15 Ответить
В России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом такой заголовок в кацапских сми,было по 9 штук плюс минус,подгоняют под парад
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17.06.2020 11:18 Ответить
Верить ватной статистике?!!!!
Хотя... были же миллионы, что верили "пятилетним планам КПСС"?
Даже тех, кто в "коммунизм к 1980-му году" верил было много...
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17.06.2020 11:18 Ответить
так вони ж готуються до параду пабедобєсія...обнуленній в бункері
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17.06.2020 11:18 Ответить
На росии статистика под контролем. Окочурится 100 000,но будет 8000!!!
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17.06.2020 11:21 Ответить
нет.
цифра не 8000 потолок,а 8999
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17.06.2020 12:12 Ответить
У Росії за добу понад 7,8 тис. випадків COVID-19, померли 194 людини - Цензор.НЕТ 7834Парад Повиробедия, встречайте скоро в больницах Рашки.
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17.06.2020 11:32 Ответить
Кому-то кажется, что Рассиюшку опять пронесло: рубль укрепляется,епидемия спадает, цены на нефть отросли практически до того уровня, с которого они рухнули аж до минусовых отметок после объявления Путиным нефтяной войны саудитам. Нет, ребята, ничего принципиально не изменилось. Просто у тех, кто привык воспринимать реальность фрагментарно, возникла иллюзия, что скоро все опять будет хорошо.

Это как в анекдоте: командир воздушного судна говорит:

«Уважаемые пассажиры, у меня для вас три сообщения. Первое: всем наливаем шампанское и коньяк бесплатно. Второе: желающим стюардессы сделают минет». Пассажиры взревели от восторга, начали энергично аплодировать, и никто не услышал третье сообщение, что системы управления авиалайнером отказали и это будут последние минет и шампанское в их жизни.

https://kungurov.livejournal.com/269855.html
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17.06.2020 12:11 Ответить
Очень мало, намного меньше, чем хотелось бы. Но все равно ******!
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17.06.2020 13:47 Ответить
Враховуючи голосування по абнулєнію, що иам насправді НІХТО не знає.
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17.06.2020 15:37 Ответить
 
 