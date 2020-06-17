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Новости Коронавирус и карантин
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Бразилия (299) карантин (16728) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Бразилии антирекорд по COVID-19: за сутки выявлены почти 35 тыс. новых случаев

В Бразилии антирекорд по COVID-19: за сутки выявлены почти 35 тыс. новых случаев

В Бразилии за минувшие сутки выявлены рекордные 34 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствует статистика, передает Цензор.НЕТ.

Согласно ей, за сутки выявлено 34 918 новых случаев COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев заражения в стране увеличилась до 923 189.

Количество умерших от последствий заражения в стране возросло до 45 241, за прошедшие сутки зарегистрировано 1 282 смерти. Также сообщается о 441 729 человек, которые излечились.

Читайте также: В Украине "рекордное" количество новых и летальных случаев COVID-19 за сутки: 758 заболели, 31 умер, всего зафиксированы 33 234 случая

Таким образом, Бразилия сейчас на втором месте в мире по заболеваемости коронавирусом после США.

По состоянию на утро 17 июня, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 8 264 468. Из них 446 135 – летальные, 4 321 498 человек выздоровели.
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Топ комментарии
+10
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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17.06.2020 11:08
+6
фуле там в бразилии, где много диких абезьян, посмотрите скоко шариёв сегодня вышло в Киеве... вы это зделали, зебуины
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17.06.2020 11:07
+3
Идиоту не обязательно быть кремлеботом.
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17.06.2020 11:25
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фуле там в бразилии, где много диких абезьян, посмотрите скоко шариёв сегодня вышло в Киеве... вы это зделали, зебуины
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17.06.2020 11:07 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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17.06.2020 11:08 Ответить
Идиоту не обязательно быть кремлеботом.
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17.06.2020 11:25 Ответить
Нє нє нє, зєбіли мають виздихати накорню.
Вірус корисний для ЗЄ-коМАНДИ.
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17.06.2020 11:41 Ответить
Спроси у онколога, можно ли все время носить маску на улице, тем более на пустынной улице, правда этим уже должен заниматься психиатр.
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18.06.2020 09:20 Ответить
Фсьо...Больше туда не...ногой!
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17.06.2020 11:14 Ответить
а якщо у нас провести массове тестування?
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17.06.2020 11:17 Ответить
Да не переживайте, скоро и без тестирований усе будет. Это нас так готовят
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17.06.2020 14:05 Ответить
Самба-де-Жане́йро...
Нестрашний вірус. Танцюють усі!
В Бразилии антирекорд по COVID-19: за сутки выявлены почти 35 тыс. новых случаев - Цензор.НЕТ 2692
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17.06.2020 11:22 Ответить
Судя по экскаватору, копать индивидуальные могилы уже некогда...
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17.06.2020 14:08 Ответить
Тем более исков подадут на Китай.
Но там президента и четвертовать могут, а у нас только выбросить. Кстати, давно Шуфрича не выбрасывали в мусорный контейнер)
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17.06.2020 11:28 Ответить
Согодні на вулиці, позаду мене гучно розмовляє по телефону чоловік, фраза дословно:
"Зеленского и его письдоту убивать пора!"
І це в Харкові, що дав йому 89%!
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17.06.2020 11:55 Ответить
Какое совпадение! Слово в слово вчера слышала про Порошенко.
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17.06.2020 12:02 Ответить
Для Мухосранська кацапського це не новина.
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17.06.2020 12:04 Ответить
С каких это пор Одесса стала 'кацапским мухосранскрм'? Вы полегче на поворотах
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17.06.2020 12:07 Ответить
Завжди була, говноперлина біля говноморя.
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17.06.2020 12:09 Ответить
не піддавайтесь на провокації мордовської провокаторші
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17.06.2020 12:15 Ответить
братан, я просто х.з. хто і чому голосував за Зелю, після того як він ролик висрав "Пороблено".
в якому обізвав українців салоїдами-геями.
ну, в ролику то видно, нє)
воно смішно дивитись, поки не скажеш собі. стоп, так він же мене так "величає".
ну але так мало статись(я типу в "долю" вірю і я правий), так що Путіну якраз потрібно шоб третій шанс був - і Щур вже не впустить можливості, бо рейтинг того(капутін)
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17.06.2020 12:10 Ответить
Это был провокатор, вслух и по телефону такое не говорят.
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18.06.2020 09:22 Ответить
У вас в кацапії скоро взагалі будуть тільки "слава путіну!" по телефону в голос казати, замість "здоров, як діла"!
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18.06.2020 12:31 Ответить
нікуа собі. У них там зараз зима.
Страшно уявити, що буде у нас взимку
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17.06.2020 12:13 Ответить
Если и зима, то не очень то и холодная. Там сейчас +26; 28.

Не в холоде дело. В наплевательском отношении к карантину, и бедности.
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17.06.2020 14:11 Ответить
В них президент дибіл який на початку пандемії виступав на мітингу проти карантину прийнятого парламентом.
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17.06.2020 12:17 Ответить
27.3 2014 бразилия ВОЗДЕРЖАЛАСЬ при голосовании за резолюцию по крымскому вопросу. Поэтому я воздержусь им сочувствовать.
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17.06.2020 13:45 Ответить
Это нас начинают готовить - типа у нас еще не так все плохо, бывает и хуже...
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17.06.2020 14:03 Ответить
интересно, они до сих пор карантин не ввели?
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17.06.2020 21:50 Ответить
 
 