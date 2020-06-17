В Бразилии антирекорд по COVID-19: за сутки выявлены почти 35 тыс. новых случаев
В Бразилии за минувшие сутки выявлены рекордные 34 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом свидетельствует статистика, передает Цензор.НЕТ.
Согласно ей, за сутки выявлено 34 918 новых случаев COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев заражения в стране увеличилась до 923 189.
Количество умерших от последствий заражения в стране возросло до 45 241, за прошедшие сутки зарегистрировано 1 282 смерти. Также сообщается о 441 729 человек, которые излечились.
Таким образом, Бразилия сейчас на втором месте в мире по заболеваемости коронавирусом после США.
По состоянию на утро 17 июня, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 8 264 468. Из них 446 135 – летальные, 4 321 498 человек выздоровели.
Пожалуйста, подождите...
Вірус корисний для ЗЄ-коМАНДИ.
Нестрашний вірус. Танцюють усі!
Но там президента и четвертовать могут, а у нас только выбросить. Кстати, давно Шуфрича не выбрасывали в мусорный контейнер)
"Зеленского и его письдоту убивать пора!"
І це в Харкові, що дав йому 89%!
в якому обізвав українців салоїдами-геями.
ну, в ролику то видно, нє)
воно смішно дивитись, поки не скажеш собі. стоп, так він же мене так "величає".
ну але так мало статись(я типу в "долю" вірю і я правий), так що Путіну якраз потрібно шоб третій шанс був - і Щур вже не впустить можливості, бо рейтинг того(капутін)
Страшно уявити, що буде у нас взимку
Не в холоде дело. В наплевательском отношении к карантину, и бедности.