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иск (632) США (24808) Трамп (3972) Болтон (112)

Администрация Трампа подала иск против Болтона, чтобы не допустить публикации его мемуаров

Администрация Трампа подала иск против Болтона, чтобы не допустить публикации его мемуаров

Администрация Трампа во вторник обратилась с иском в суд, чтобы не допустить публикации мемуаров Джона Болтона о 17 месяцах его работы на посту советника по вопросам национальной безопасности президента США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает The Hill.

"В иске в Окружной суд США в Вашингтоне утверждается, что книга Болтона, которая должна выйти 23 июня, содержит засекреченную информацию, которая может навредить национальной безопасности в случае публикации до момента завершения администрации рассмотрения ее содержания", - отмечается в сообщении.

При этом, у Трампа отмечают, что Болтон "регулярно имел дела с наиболее чувствительной секретной информацией" во время пребывания на посту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил Болтону уголовной ответственностью за публикацию мемуаров

"В течение двух месяцев после увольнения из правительственной службы Болтон заключил соглашение о публикации книги на сумму около $2 млн и составил рукопись в 500 страниц, полную секретной информации, которую он предложил обнародовать", - говорится в иске.

В книге, по информации издательства Саймон и Шустер, содержится детальная информация об отношениях Трампа с Китаем, Украиной, Россией, Северной Кореей, Ираном, Великобританией, Францией и Германией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом хочет отредактировать книгу Болтона: "В рукописи содержится значительный объем засекреченной информации"

"Дональд Трамп не хотел бы, чтобы вы прочитали эту книгу", - говорят в издательстве.

10 сентября 2019 года Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона.

11 ноября 2019 года стало известно, что Болтон заключил соглашение об издании мемуаров.

30 января Белый дом выступил против публикации книги Болтона.
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Топ комментарии
+5
Трамп и его администрация не знакомы с "Эффектом Стрейзанд" ?!
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17.06.2020 11:21
+4
А если бубачька захочет опубликовать в своих мемуарах заметку от Трампе, то что сделает Дональд?
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17.06.2020 11:18
+4
Нічого... І не тому, що "Бубочці" нічого сказать... Просто "Блазень" слова у складну фразу стулить не здатен... Я вже не кажу про "складнопідрядні", "складносурядні", та "складносупідрядні" речення... Не помічав, що у нього репліки, у "Кварталі", в основному, - прості фрази?. А коли починає говорить вільно, то "бекає" і "мекає"?...
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17.06.2020 11:47
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А если бубачька захочет опубликовать в своих мемуарах заметку от Трампе, то что сделает Дональд?
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17.06.2020 11:18 Ответить
Нічого... І не тому, що "Бубочці" нічого сказать... Просто "Блазень" слова у складну фразу стулить не здатен... Я вже не кажу про "складнопідрядні", "складносурядні", та "складносупідрядні" речення... Не помічав, що у нього репліки, у "Кварталі", в основному, - прості фрази?. А коли починає говорить вільно, то "бекає" і "мекає"?...
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17.06.2020 11:47 Ответить
Та там у нього набір слів зазвичай, які не мають ніякого сенсу. Прямо як у Кличка по-"молодості"
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17.06.2020 11:51 Ответить
Трамп и его администрация не знакомы с "Эффектом Стрейзанд" ?!
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17.06.2020 11:21 Ответить
И не говори. Те мемуары были бы нах никому не надо. А теперь продадут миллионными тиражами.
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17.06.2020 11:44 Ответить
Спеціально поліз у Вікіпедію, перечитав... Так воно ж так і буде!!!
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17.06.2020 11:50 Ответить
Нагадує наше "правосуддя" - ми не знаємо, що там і як, але вважаємо, що це злочинно. Щоправда, є суттєва різниця - в нас при такому "розкладі" саджають, а там подають до суду...
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17.06.2020 11:21 Ответить
У Болтона видимо таки есть доказательства как Трамп с ****** сосались в сауне с мальчиками
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17.06.2020 11:22 Ответить
"Не читали, але засуджуємо!...".
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17.06.2020 11:42 Ответить
Трампопон горит синим пламенем... Везде одни провалы если не явная измена.. Вон "прекрасный парень" ( по оценке Трампопона, Ким, разрушил центр связи с Юж. Кореей и вводит войска в пограничную зону, грозя союзнику США. Пукин " чудесный парень по классификации Трампушки, тоже творит что хочет и готовит пожизненное обнуление и установление фашистской диктатуры., продолжает агрессию против Украины, Грузии, Сирии, Ливии, Молдовы.. Вывод войск из Германии, провал в Сирии, ослабление НАТО, пандемия которую прозявил Трампон, сначала забив на нее, а теперь обвинив МОЗ, давление на Киев и Зелю по поводу Байдена ( которую пока Украина пытается скрыть), масштабные волнения в США дошедшие до уличных боев, недовольство военных, уход от него значительной части видных республиканцев из администрации. и т.д. и т.п. Выбор у него не велик, либо цепляться зубами за власть либо тюрьма или эл. стул.. ( кстати в США отменили мораторий на смертную казнь), это так к славу.
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17.06.2020 12:04 Ответить
 
 