Администрация Трампа подала иск против Болтона, чтобы не допустить публикации его мемуаров

Администрация Трампа во вторник обратилась с иском в суд, чтобы не допустить публикации мемуаров Джона Болтона о 17 месяцах его работы на посту советника по вопросам национальной безопасности президента США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает The Hill.

"В иске в Окружной суд США в Вашингтоне утверждается, что книга Болтона, которая должна выйти 23 июня, содержит засекреченную информацию, которая может навредить национальной безопасности в случае публикации до момента завершения администрации рассмотрения ее содержания", - отмечается в сообщении.

При этом, у Трампа отмечают, что Болтон "регулярно имел дела с наиболее чувствительной секретной информацией" во время пребывания на посту.

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"В течение двух месяцев после увольнения из правительственной службы Болтон заключил соглашение о публикации книги на сумму около $2 млн и составил рукопись в 500 страниц, полную секретной информации, которую он предложил обнародовать", - говорится в иске.

В книге, по информации издательства Саймон и Шустер, содержится детальная информация об отношениях Трампа с Китаем, Украиной, Россией, Северной Кореей, Ираном, Великобританией, Францией и Германией.

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"Дональд Трамп не хотел бы, чтобы вы прочитали эту книгу", - говорят в издательстве.

10 сентября 2019 года Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона.

11 ноября 2019 года стало известно, что Болтон заключил соглашение об издании мемуаров.

30 января Белый дом выступил против публикации книги Болтона.