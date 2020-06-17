Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призывает Украину прекратить политические преследования
Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить его преследования в отношении своего предшественника Петра Порошенко.
Об этом говорится в сообщении Форума.
"Президенту Зеленскому следует знать, что сторонники демократического и экономического развития Украины не имеют никаких иллюзий относительно политических мотивов, стоящих за попытками арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко", подчеркнул президент Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе Петер Ван Прааг.
Петру Порошенко, который покинул пост президента Украины после прошлогодних выборов, сейчас грозит более десятка обвинений, которые были начаты против него прокурорами, действующими от имени президента Зеленского. В случае признания виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
"Украина сделала много на пути к своему демократическому и процветающему будущему, и президенту Зеленскому стоит понять, что любые попытки бросить за решетку своих политических оппонентов не должны иметь места в стране, стремящейся быть частью сообщества цивилизованных наций", - отметил Ван Прааг .
"В случае заключения бывшего президента Порошенко Украине грозят серьезные последствия для ее отношений с демократическими государствами и институтами, как и вопрос о том, следует ли западным нациям продолжать оказывать свою экономическую и финансовую помощь стране, которая отказалась от верховенства права", - предостерег Ван Прааг.
Подытоживая, Ван Прааг подчеркнул, что "в лучших интересах демократического будущего Украины президенту Зеленскому стоило бы немедленно призвать к прекращению всех следственных действий в отношении господина Порошенко".
Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе является внепартийной, неприбыльной организацией, которая проводит ведущую в регионе Северной Америки конференцию по вопросам международных отношений и безопасности. Ее миссия заключается в укреплении стратегического сотрудничества между демократиями мира. В этом году конференция состоится 20-22 ноября 2020 года.
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до речі,ще одне питання для Суду.
Яким чином Порошенко підписав призначення Спікера Парубія і Голову Уряду Гройсмана ?
-зібрались..поговорили..
хто такий "директор форуму" у період між ЩОРІЧНИМИ форумами ?
організатор наступного.Спікер...
коричневозеленосорочечники хочуть своїми недолугими звинуваченнями, довести людей чи то до еміграції (про що прямо говорив Портнов), чи просто тупо засудити, чи витримати у СІЗО пару років, чи просто своїм "юридичним" булінгом довести людину до смерті чи до важкої хвороби. Батьку Порошенка уже допомогли ...
Такими темпами вони концентраційні табори скоро почнуть будувати.
Вже звинувачують зе у "доведенні до смерті"..
Такі самі нікчеми і негідники "без морально -етичних засад",як і їх "Лідер"
P.S. А що не допомогли брехнею, відосиками та постійним цькуванням сина?
своїм "юридичним" булінгом довести людину до смерті чи до важкої хвороби. Батьку Порошенка уже допомогли ...
Це у мене "голослівні заяви" ?
Це додає здоров"я? А тут десятки справ із нічого.
Чи, можливо, Ви думаєте, що справа проти Антоненка, Дугар, Кузьменко їм здоров"я додає.