Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призывает Украину прекратить политические преследования

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить его преследования в отношении своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении Форума.



"Президенту Зеленскому следует знать, что сторонники демократического и экономического развития Украины не имеют никаких иллюзий относительно политических мотивов, стоящих за попытками арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко", подчеркнул президент Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе Петер Ван Прааг.



Петру Порошенко, который покинул пост президента Украины после прошлогодних выборов, сейчас грозит более десятка обвинений, которые были начаты против него прокурорами, действующими от имени президента Зеленского. В случае признания виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.



"Украина сделала много на пути к своему демократическому и процветающему будущему, и президенту Зеленскому стоит понять, что любые попытки бросить за решетку своих политических оппонентов не должны иметь места в стране, стремящейся быть частью сообщества цивилизованных наций", - отметил Ван Прааг .



"В случае заключения бывшего президента Порошенко Украине грозят серьезные последствия для ее отношений с демократическими государствами и институтами, как и вопрос о том, следует ли западным нациям продолжать оказывать свою экономическую и финансовую помощь стране, которая отказалась от верховенства права", - предостерег Ван Прааг.

Подытоживая, Ван Прааг подчеркнул, что "в лучших интересах демократического будущего Украины президенту Зеленскому стоило бы немедленно призвать к прекращению всех следственных действий в отношении господина Порошенко".



Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе является внепартийной, неприбыльной организацией, которая проводит ведущую в регионе Северной Америки конференцию по вопросам международных отношений и безопасности. Ее миссия заключается в укреплении стратегического сотрудничества между демократиями мира. В этом году конференция состоится 20-22 ноября 2020 года.



