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Порошенко (19477) преследование (398)

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призывает Украину прекратить политические преследования

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призывает Украину прекратить политические преследования

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить его преследования в отношении своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении Форума.


"Президенту Зеленскому следует знать, что сторонники демократического и экономического развития Украины не имеют никаких иллюзий относительно политических мотивов, стоящих за попытками арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко", подчеркнул президент Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе Петер Ван Прааг.


Петру Порошенко, который покинул пост президента Украины после прошлогодних выборов, сейчас грозит более десятка обвинений, которые были начаты против него прокурорами, действующими от имени президента Зеленского. В случае признания виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.


"Украина сделала много на пути к своему демократическому и процветающему будущему, и президенту Зеленскому стоит понять, что любые попытки бросить за решетку своих политических оппонентов не должны иметь места в стране, стремящейся быть частью сообщества цивилизованных наций", - отметил Ван Прааг .


"В случае заключения бывшего президента Порошенко Украине грозят серьезные последствия для ее отношений с демократическими государствами и институтами, как и вопрос о том, следует ли западным нациям продолжать оказывать свою экономическую и финансовую помощь стране, которая отказалась от верховенства права", - предостерег Ван Прааг.

Подытоживая, Ван Прааг подчеркнул, что "в лучших интересах демократического будущего Украины президенту Зеленскому стоило бы немедленно призвать к прекращению всех следственных действий в отношении господина Порошенко".


Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе является внепартийной, неприбыльной организацией, которая проводит ведущую в регионе Северной Америки конференцию по вопросам международных отношений и безопасности. Ее миссия заключается в укреплении стратегического сотрудничества между демократиями мира. В этом году конференция состоится 20-22 ноября 2020 года.
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Топ комментарии
+16
А таво. відповідь тобі прийнятна зєбільониш?
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17.06.2020 11:26
+14
Кто еще не ткнул зеленых в их зловонное?
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17.06.2020 11:29
+13
до квартального идиота что-нибудь доходит? Или он вместе со своим зеленым мозгом, достаашимся от криворожского Сруля, заперся в самоизоляции???
Обращаюсь к 73% кретинов, вложивших свои ожидаия в клоуна-эксцентрика: намекните этой никчемной мрази, что президент - это не только булава, сюртук и видосики... это, прежде всего, способность мыслить по-украински...
Зебуин квартальный - полнейший политический банрот... при живом "президенте" страной рулят портянки, дерьмаки, венндиктовы, рюкзаковы и прочая мразь... а бубочка, если шо, ничего и никому...
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17.06.2020 11:29
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він не мав навіть Коаліції..
до речі,ще одне питання для Суду.

Яким чином Порошенко підписав призначення Спікера Парубія і Голову Уряду Гройсмана ?
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17.06.2020 12:46 Ответить
друга головна ознака 73/43%зебіла - суцільний дебілізм. Конкретно стосовно https://censor.net/user/31269 його дебілізм проявився в абсолютному незнання чинного законодавства України; відповідно до якого Президент України не призначає ні спікера, ні колову Уряду.
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17.06.2020 17:55 Ответить
а давайте и против януковича прекратим.....
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17.06.2020 12:23 Ответить
Ван Прааг
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17.06.2020 14:43 Ответить
ЗЕЛЕНЫЙ недоумок ничего не понял
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17.06.2020 15:27 Ответить


Міжнародний форум з питань безпеки в Галіфаксі закликає Україну припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 5945
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17.06.2020 12:28 Ответить
Щ таке "форум" ?

-зібрались..поговорили..


хто такий "директор форуму" у період між ЩОРІЧНИМИ форумами ?
організатор наступного.Спікер...
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17.06.2020 12:30 Ответить
Міжнародний форум з питань безпеки в Галіфаксі закликає Україну припинити політичні переслідування - Цензор.НЕТ 8481
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17.06.2020 12:33 Ответить
на рахунок Шарія- В ТОЧКУ )))
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17.06.2020 12:37 Ответить
Ці наші ******* коричневозеленосорочечники хочуть своїми недолугими звинуваченнями, довести людей чи то до еміграції (про що прямо говорив Портнов), чи просто тупо засудити, чи витримати у СІЗО пару років, чи просто своїм "юридичним" булінгом довести людину до смерті чи до важкої хвороби. Батьку Порошенка уже допомогли ...
Такими темпами вони концентраційні табори скоро почнуть будувати.
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17.06.2020 12:39 Ответить
употроті порохофіли чомусь вирізняються любов"ю до "танців на кістках"..


Вже звинувачують зе у "доведенні до смерті"..

Такі самі нікчеми і негідники "без морально -етичних засад",як і їх "Лідер"
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17.06.2020 12:45 Ответить
Голослівний вилив зеленого лайна.
P.S. А що не допомогли брехнею, відосиками та постійним цькуванням сина?
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17.06.2020 12:50 Ответить
Ще раз..

своїм "юридичним" булінгом довести людину до смерті чи до важкої хвороби. Батьку Порошенка уже допомогли ...



Це у мене "голослівні заяви" ?
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17.06.2020 12:56 Ответить
А що Вам не подобається? Ви колись позивачем чи відповідачем у будь якій справі були?
Це додає здоров"я? А тут десятки справ із нічого.
Чи, можливо, Ви думаєте, що справа проти Антоненка, Дугар, Кузьменко їм здоров"я додає.
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17.06.2020 14:12 Ответить
Марина вже навчилась сушити сухарі? )))
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17.06.2020 12:51 Ответить
Нафига, отстаёшь от жизни, Малюська подготовил оплачиваемые камеры, "Велюр" каклетки доставит. Но это будет не для пятого, а на полшестого.
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17.06.2020 13:37 Ответить
Ми вміємо чекати. )
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17.06.2020 13:39 Ответить
Могли б і не писати. Ми знаємо, що ви "терпіли"
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17.06.2020 13:50 Ответить
Давно з зони відкинувся, баклан? )))
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17.06.2020 13:55 Ответить
ще одна ознака 73/43%зебіла - суцільний дебілізм, який не дозволяє їм розпізнатти навіть стать опонентки.
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17.06.2020 17:58 Ответить
Чи не головна ознака упоротого порохобота - цинічна брехня і віра у святого Питра.
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17.06.2020 18:15 Ответить
Очередной неизвестный говнофорум на зарплате свинопороха
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17.06.2020 14:37 Ответить
Всё говно мира горой стало на защиту Свына!
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17.06.2020 16:44 Ответить
Следующими о недопустимости палитическага преследования должны выступить всемирный форум сохранения пушных зверьков, лига сексуальных реформ и ЛГБТ сообщество 😁
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17.06.2020 16:49 Ответить
І клуб любителів пива з Гамбургу.
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17.06.2020 18:17 Ответить
Не, вряд ле, там таких не любят ! А вот любители чоколада, может быть!
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17.06.2020 19:36 Ответить
О,що вкраденні гроші в людей роблять!!!
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17.06.2020 22:34 Ответить
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