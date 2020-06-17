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Новости Агрессия России против Украины
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россия (92990) Донбасс (26950) минские соглашения (3225) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1240)

Консультативный совет - коллективная идея. Сначала думали об избранных в 2010-м представителях власти, но их оказалось сложно найти, - Ермак

Консультативный совет - коллективная идея. Сначала думали об избранных в 2010-м представителях власти, но их оказалось сложно найти, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак не был автором идеи о создании Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе, это результат коллективного обсуждения.

Об этом заявил Ермак в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я не помню, кто конкретно озвучил эту идею. Идея родилась во время переговоров. По-моему, время показало, что я не из робкого десятка. Если б это была моя идея, я бы сказал. Возможно, в процессе разговора кто-то сказал о том, что может быть какой-то совет в рамках политической подгруппы, кто-то другой предложил назвать его Консультативным. То есть не было одного автора идеи. Да, я по-прежнему считаю, что никакой "зрады" в этом не было. И всегда говорил, что без поддержки общества, без того, чтобы общество понимало, что и как мы делаем, не будет никаких движений с нашей стороны", - отметил Ермак.

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По его словам, решение о Консультативном совете родилось как альтернатива переговорам с так называемыми представителями никем не признанных квазигосударственных образований "ЛНР/ДНР".

"Как только началась моя работа в Нормандском формате, когда президент Зеленский вступил в должность, а Леонид Кучма был назначен главой нашей делегации, мы прочитали Минские соглашения и увидели, что там есть положение о согласовании трех законопроектов с так называемыми представителями территорий. Естественно, сразу встал вопрос: кто такие эти "представители территорий"? Мы увидели, что шесть лет общество кормили ложью, что за одним столом с украинской делегацией сидели так называемые представители никем не признанных квазигосударственных образований "ЛНР/ДНР". Более того, в Минских соглашениях даже зафиксированы их подписи. По чьей инициативе они там появились – отдельный вопрос. … Со временем история ответит на вопрос, как там появились подписи представителей так называемых непризнанных республик. Но норма о согласовании в данном случае была так сформулирована, что мы пять месяцев ломали голову, как ее трактовать. Естественно, это была уловка", - отметил глава ОП.

По его словам, при анализе пункта о согласовании использовались разные варианты.

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"Президент сразу заявил – и в Париже, и в Мюнхене – что мы против того, чтоб представителями территорий считались представители никем не признанных квазигосударственных образований "ЛНР/ДНР". Мы с ними никогда ни о чем договариваться не будем. Рассматривались разные варианты. Мы предлагали считать представителями той стороны последних избранных в Украине представителей власти в 2010-м году. Но их оказалось довольно сложно найти. Поэтому мы задекларировали: будем говорить с народом, с представителями гражданского общества, не имеющих отношения к непризнанным квазигосударственным образованиям, которые не являются террористами, сепаратистами, не участвовали в военных действиях, являются моральными авторитетами и уважаемы местными жителями. Причем это могут быть и временно перемещенные лица, которым в силу понятных причин пришлось покинуть временно оккупированные территории. Поэтому Консультативный совет – просто название. Идея, которая родилась 11-го числа как возможный вариант решения этой проблемы", - резюмировал Ермак.

Напомним, от Консультативного совета в итоге отказались из-за критики внутри государства.

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Топ комментарии
+15
Если сегодня посадить тех,кто сотрудничает с кацапами,то завтра нужно объявлять,срочно,выборы президента и ВР
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17.06.2020 11:37
+11
Найкраща ідея посадити ЗЄрмака в тюрму за співпрацю з кацапами.
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17.06.2020 11:30
+9
А они там, откуда выполз Ермак, в Москве. Он, что там их не видел. Там все лигитимные с 2010 года.
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17.06.2020 11:36
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Найкраща ідея посадити ЗЄрмака в тюрму за співпрацю з кацапами.
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17.06.2020 11:30 Ответить
І "колективна ідея" відразу щезне...
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17.06.2020 11:37 Ответить
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17.06.2020 11:38 Ответить
Если сегодня посадить тех,кто сотрудничает с кацапами,то завтра нужно объявлять,срочно,выборы президента и ВР
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17.06.2020 11:37 Ответить
Это было бы правильно надо всегда поступать честно.
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17.06.2020 11:52 Ответить
д,Ерьмо,ка
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17.06.2020 11:41 Ответить
Тут ви не праві. Колективна відповідальність? Ну добре, вивести всю зелену бидлоту, на чолі найвеличнішого Зевиродка і розстріляти. Ось така колективна відповідальність
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17.06.2020 12:25 Ответить
Посадити всю шоблу - це програма максимум.
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17.06.2020 13:22 Ответить
90% власти на востоке Украины избранные в 2010 это рыги, которые звали Путлера и в основном смылись в Рашку, а оставшиеся перекрасились в борцунов с "хунтой". И вот с этими уродами оно пытается нас заставить говорить ?
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17.06.2020 11:35 Ответить
А они там, откуда выполз Ермак, в Москве. Он, что там их не видел. Там все лигитимные с 2010 года.
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17.06.2020 11:36 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%bd.html Либеральная антиукраинская гниль - она ​​же власть ЗЕ - добралась и до образования, - Тягнибок Июнь 17, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%bd.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%bd.html Консультативный совет - коллективная идея. Сначала думали об избранных в 2010-м представителях власти, но их оказалось сложно найти, - Ермак - Цензор.НЕТ 8055 Думают, как отменить ЗНО, чтобы восстановить взяточничество при поступлении в вузы. Собираются изменить закон об образовании, чтобы угодить фанатикам «русского мира» (отменить обязательность обучения на государственном языке в средних и старших классах). Готовятся назначить министром образования Шкарлета (эксрегионала, соратника Табачника и кандидата в депутаты от БПП)! И уже сейчас уничтожают кадровый состав в учебных заведениях!!!https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%bd.html#more-106041 Читать далее
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17.06.2020 11:38 Ответить
Агент влияния ***** Эрмек в поте лица отрабатывает кремлевские серебренники.
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17.06.2020 11:38 Ответить
Звично збрехав кацапоід Їрмах.
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17.06.2020 11:44 Ответить
Колективна ідея це як? У вас колективний розум? Один на всіх?
Ідея народжується у конкретної людини, ця людина її висловлює і пропонує обговорити. І тоді виникає колективне РІШЕННЯ, а не ідея!
А вам, курвам, лаври совка спокою не дають: "Єсть мнєніє", "По просьбам трудящихся" і т.д.
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17.06.2020 11:45 Ответить
Ну это значит, что по его мнению никто конкретно за это не отвечает.
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17.06.2020 12:06 Ответить
НУ что-то типа "и я не я, и она не моя, и вообще я - кастрат".А брат живой или убиенный? В Америке Волкер до сих пор в недоумении по этому вопросу.
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17.06.2020 13:23 Ответить
МАЙКЛ МАККЕЙ: ПОЛІТИЧНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПОРОШЕНКА ЗМУСИТЬ ЗАПРОВАДИТИ САНКЦІЇ ПРОТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО.
17.06.2020 11:22"Якщо президент Зеленський заарештує колишнього президента Порошенка, друзі України потраплять у кризу. Нам доведеться знайти спосіб покарання адміністрації Зеленського за вибіркове переслідування, підтримуючи українців у їх постійній боротьбі проти російської агресії", - пише МакКей.

Консультативный совет - коллективная идея. Сначала думали об избранных в 2010-м представителях власти, но их оказалось сложно найти, - Ермак - Цензор.НЕТ 9679
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17.06.2020 11:45 Ответить
Предлагаю отменить безвиз и прекратить любую финансовую помощь! Зебилы должны страдать да и порохоботы тоже потому что дали власть зебилам!
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17.06.2020 12:08 Ответить
Ермак вообще в курсе, что срок их каденции и полномочий, давно истек и они как "представители власти" являются не более законными и легитимными, чем любой бомж с улицы?!
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17.06.2020 11:45 Ответить
Ермак является генератором очень χεροβых идей. Ему лучше на Московию ехать, и там их вырабатывать. От этого мокшандия быстрее развалится.
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17.06.2020 11:50 Ответить
"Це була спільна ідея"- путлєра і наших **************. Зеленський нещадно критикував Мінські домовленості. Так треба ж було відмовитися, сказати всьому світу, що вони нікчемні і підписані під примусом значно сильнішого агресора і окупанта. Так ні ж - "я побачив в очах шановного пуйла мир". Д..ли, тля
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17.06.2020 11:56 Ответить
И всегда говорил, что без поддержки общества, без того, чтобы общество понимало, что и как мы делаем, не будет никаких движений с нашей стороны.

А где кацапский мудель Ермак увидел общественную поддержку легализации сепаров?
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17.06.2020 12:05 Ответить
Мля что за бред он несет! Одному мне напоминает смесь детского сада и цырка?!
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17.06.2020 12:06 Ответить
Він вважає всіх баранами, а себе стратегом і розумником.
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17.06.2020 12:07 Ответить
Вобще то он прав прокатило ведь год назад!
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17.06.2020 12:09 Ответить
Рекомендую послухати, що каже про Єрмака Гео Лерос в інтерв"ю Яніні Соколовій.
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17.06.2020 12:06 Ответить
Скинь ссылочку
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17.06.2020 12:39 Ответить
Гео Лерос про Єрмака. https://www.youtube.com/watch?v=c3sUQQCcuek
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17.06.2020 15:04 Ответить
Ну да.....
Смотря с кем ты консультируешься.....
С Бойко, Медведкой, путей, ФСБ, ГРУ? Требуемое подчеркнуть.
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17.06.2020 14:17 Ответить
 
 