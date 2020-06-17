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Минздрав предлагает запретить косметику с мутагенами и канцерогенами

Минздрав предлагает запретить косметику с мутагенами и канцерогенами

Министерство здравоохранения намерено утвердить новый технический регламент на косметическую продукцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Минздрав разработал новую редакцию проекта постановления Кабмина об утверждении техрегламента на косметическую продукцию. Прежде всего мы настаиваем на исключении мутагенных и канцерогенных веществ из состава такой продукции", - отметила замглавы Минздрава.

По словам замминистра, ожидается, что подготовленный Минздравом проект постановления позволит гармонизировать техрегулирование косметической продукции в Украине с европейским законодательством, устранить юридические, административные и технические барьеры в торговле со странами ЕСEEST-3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жара на коронавирус не влияет, ничего не закончилось, - замминистра здравоохранения Микичак

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Топ комментарии
+1
Удивительно как это они дошли до такой жизни - запретить канцерогены в косметике. А в еде, продуктах? До этого еще не созрели? А вакцинация недостаточно исследованными и испытанными иностранными вакцинами возможна по вашему? Не созрели до осознания такого вопроса?
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17.06.2020 11:33
+1
Вы еще кружевные труселя бабам носить запретите. Когда минздраву делать нечего , он яйца лижет. Ковид уже победили, гадюки с чашей?
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17.06.2020 11:58
+1
Если попробуете запретить шалычок - Вас саму вместо него сожрут. Не созрел народ до такого. Ну и копчености, шпроты и тп.
ПС Вы когда последний раз просили в поликлинике отечественную вакцину вместо импортной?
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17.06.2020 12:23
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17.06.2020 11:30 Ответить
Удивительно как это они дошли до такой жизни - запретить канцерогены в косметике. А в еде, продуктах? До этого еще не созрели? А вакцинация недостаточно исследованными и испытанными иностранными вакцинами возможна по вашему? Не созрели до осознания такого вопроса?
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17.06.2020 11:33 Ответить
Если попробуете запретить шалычок - Вас саму вместо него сожрут. Не созрел народ до такого. Ну и копчености, шпроты и тп.
ПС Вы когда последний раз просили в поликлинике отечественную вакцину вместо импортной?
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17.06.2020 12:23 Ответить
Я все ясно написала, для умных людей понятно, для троллей не пишу. Вакцинация - смерти подобна, вызывает смертность от ковида и гриппа 20-30%, вместо 0,1% который сейчас. На людей нечего сворачивать тот факт, что олигархат их кормит отравой, ложа прибыль за отравление себе в карман и не отвечая за это в уголовном порядке. Продукты должны быть безопасны и не вредить ни сразу ни на долговременной перспективе. Если жрать то, что продают - сдохнешь через десяток лет от инсульта или инфаркта или онкологии или сахарного диабета, по онкологии Украина занимает 1 месте в мире и не удивительно.
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17.06.2020 12:31 Ответить
Откуда эта информация "Вакцинация - смерти подобна, вызывает смертность от ковида и гриппа 20-30%, вместо 0,1% который сейчас"?
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17.06.2020 12:41 Ответить
Я же сказала что троллям не пишу. А ты прививайся, должен же работать естественный отбор и это правильно.
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17.06.2020 12:45 Ответить
Понятно. Распространитель антипрививочных выдумок Лариса отвечать на вопросы отказалась.
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17.06.2020 13:01 Ответить
На Билла работаешь?
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17.06.2020 14:47 Ответить
Вы на полном серьезе пытаетесь вот так обнаружить вездесущих агентов Билла Гейтса?
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17.06.2020 15:11 Ответить
Вакцини від ковіда немає.
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17.06.2020 13:17 Ответить
Вы новости читаете? Или просто так от фонаря пишете абы что?
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17.06.2020 14:48 Ответить
Всі можливі вакцини лише в розробці або в тестуванні. Навіть ті, що в тестуванні - не факт, що будуть підтверджені (для того і робиться тестування). Тому на сьогодні жодної вакцини від ковід не існує.
Жодних новин про те, що вже десь є готова вакцина, і що неї лікують людей, - немає.
Якщо у Вас є підтвердження - надайте, будь-ласка, лінк.
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17.06.2020 16:13 Ответить
Му-та-бор!
Минздрав предлагает запретить косметику с мутагенами и канцерогенами - Цензор.НЕТ 1000
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17.06.2020 11:46 Ответить
Вы еще кружевные труселя бабам носить запретите. Когда минздраву делать нечего , он яйца лижет. Ковид уже победили, гадюки с чашей?
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17.06.2020 11:58 Ответить
І кеди, усё па мацковським методичкам!
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17.06.2020 12:03 Ответить
"Минздрав предлагает запретить косметику с мутагенами и канцерогенами" - что предлагает минздрав делать с отравой для народа и её производителями? - http://a7d.com.ua/novini/5964-v-ukraine-tolko-5-produktov-sootvetstvuet-gostu.html Производители пищевой промышленности производят не более 5% продукции, которая соответствует государственным стандартам качества (ГСТУ).
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17.06.2020 12:30 Ответить
Сделают как обычно. Будет акция "На косметику с канцерогенами 25% скидка!". И продавцы от покупателей трусами не отмахаются.
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17.06.2020 14:04 Ответить
а у нас косметика без мутагенов и канцерогенов https://elfori.com/ https://elfori.com/holyland/azulene/
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17.07.2020 13:16 Ответить
Не вся косметика вредная. Нужно выбор делать правильный и проблем не будет.
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08.06.2021 10:47 Ответить
Да, я тоже думаю, что выбор косметики на рынке сейчас настолько большой, что без проблем можно подобрать все нужные средства для ухода. Но не стоит покупать лишнее и брать всё подряд. Вот рекомендации по выбору на сайте http://hromadske.ua https://hromadske.ua/posts/iz-koristyu-dlya-sebe-gamancya-ta-dovkillya-5-porad-dlya-usvidomlenogo-shopingu hromadske.ua , а в магазине Ева всегда можно найти косметику по лучшим ценам с бесплатной доставкой.
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08.06.2021 11:19 Ответить
Если косметику покупать на проверенных ресурсах то на такой состав не попадёт. Можно не переживать!
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02.02.2023 11:29 Ответить
Ось і мені так здається. Усе дуже відносно в цьому питанні. Коли ми обираємо для себе ту чи іншу косметику завжди є можливість уважно вивчити її склад та свідомо обрати ті продукти, де він є на сто відсотків безпечним. Я ось нещодавно блиск для губ обирала https://prostor.ua/ua/dekorativnaya-kosmetika/dlya-gub/bleski-dlya-gub/ . Дуже задоволена тим, що купила для себе і користуюсь блиском із задоволенням. Він точно якісний!
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03.02.2023 10:19 Ответить
 
 