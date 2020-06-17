Минздрав предлагает запретить косметику с мутагенами и канцерогенами

Министерство здравоохранения намерено утвердить новый технический регламент на косметическую продукцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Минздрав разработал новую редакцию проекта постановления Кабмина об утверждении техрегламента на косметическую продукцию. Прежде всего мы настаиваем на исключении мутагенных и канцерогенных веществ из состава такой продукции", - отметила замглавы Минздрава.

По словам замминистра, ожидается, что подготовленный Минздравом проект постановления позволит гармонизировать техрегулирование косметической продукции в Украине с европейским законодательством, устранить юридические, административные и технические барьеры в торговле со странами ЕСEEST-3.

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