Дело о $5 млн взятки главе ФГИ передано в ВАКС для рассмотрения по существу
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) передали в суд обвинительный акт касательно лиц, которые пытались предоставить взятку в размере $5 млн главе Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня обвинительный акт в отношении участников преступления направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, они предлагали $5 млн США председателю Фонда за назначение определенного человека на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству.
Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов задержали указанных лиц сразу после передачи первой части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс.
31 января трем фигурантам дела было сообщено о подозрении.
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специально проверил )))) бо тоже хотел хохмить про мышей ))))
Экс-чиновник (директор по правовым вопросам Burisma А. Кича) рассчитывал, что за $6 млн закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
По этому уже закончилось следствие и передано в суд(ВАКС).
А 6 миллионов это новое дело - https://censor.net/news/3201888/rekordnaya_vzyatka_v_6_mln_stalo_izvestno_kak_prohodila_operatsiya_nabu
Скоро вагонами буду взятки носить как в Зимбабве