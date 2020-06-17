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взятка (6038) ОПЗ (220) САП (2036) ФГИУ (503)

Дело о $5 млн взятки главе ФГИ передано в ВАКС для рассмотрения по существу

Дело о $5 млн взятки главе ФГИ передано в ВАКС для рассмотрения по существу

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) передали в суд обвинительный акт касательно лиц, которые пытались предоставить взятку в размере $5 млн главе Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня обвинительный акт в отношении участников преступления направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, они предлагали $5 млн США председателю Фонда за назначение определенного человека на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов задержали указанных лиц сразу после передачи первой части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. 

31 января трем фигурантам дела было сообщено о подозрении.

Дело о $5 млн взятки главе ФГИ передано в ВАКС для рассмотрения по существу 01
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Топ комментарии
+2
Первоначально,вроде было 6млн. или я ошибаюсь?)))
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17.06.2020 11:44
+1
может мыши?
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17.06.2020 11:48
+1
Нуу, років 10 будуть котика за фаберже тягати....
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17.06.2020 11:49
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Первоначально,вроде было 6млн. или я ошибаюсь?)))
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17.06.2020 11:44 Ответить
может мыши?
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17.06.2020 11:48 Ответить
то другая )))))
специально проверил )))) бо тоже хотел хохмить про мышей ))))
Экс-чиновник (директор по правовым вопросам Burisma А. Кича) рассчитывал, что за $6 млн закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
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17.06.2020 11:57 Ответить
Дякую за поправку)
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17.06.2020 12:11 Ответить
Это другое дело совсем(ОАО "Одесский припортовый завод")! )))
По этому уже закончилось следствие и передано в суд(ВАКС).
А 6 миллионов это новое дело - https://censor.net/news/3201888/rekordnaya_vzyatka_v_6_mln_stalo_izvestno_kak_prohodila_operatsiya_nabu
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17.06.2020 11:58 Ответить
... какие 6? не-не было 5, а лимончик где-то по дороге и потерялся как и всегда ... как в том стишке: ... за время в пути, собака могла подрасти (а тут наоборот, собака усохла) .. ну не дебили журналюги? вот поэтому в последнее время читаю выборочно, в основном читаю зоголовки - потому что основной вал информации влажные желания журналиста, для продвижения своего "товара" (статьи, заметки)
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17.06.2020 12:40 Ответить
Нуу, років 10 будуть котика за фаберже тягати....
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17.06.2020 11:49 Ответить
Потім повідомлять: виявлені кошти або зовні схожі на долари США або з виявленнями підробки про що усі знали
Скоро вагонами буду взятки носить как в Зимбабве
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17.06.2020 12:01 Ответить
колядники
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17.06.2020 12:11 Ответить
можна ще років 10 не відкривати сторінку цензора.нічого не змінюється
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17.06.2020 12:13 Ответить
 
 