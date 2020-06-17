Дело о $5 млн взятки главе ФГИ передано в ВАКС для рассмотрения по существу

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) передали в суд обвинительный акт касательно лиц, которые пытались предоставить взятку в размере $5 млн главе Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня обвинительный акт в отношении участников преступления направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, они предлагали $5 млн США председателю Фонда за назначение определенного человека на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов задержали указанных лиц сразу после передачи первой части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс.

31 января трем фигурантам дела было сообщено о подозрении.