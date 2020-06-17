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Хараберюш (14) операция Объединенных сил (6766)

Террорист Пастухов, причастный к убийству контрразведчика СБУ Хараберюша, пойман в зоне ООС. ФОТО

На днях в зоне ООС задержали двух жителей Марьинки, которые двигались в сторону позиций ВСУ. Один из низ - Сергей Пастухов 1982 года народження - причастен к убийству полковника СБУ Александра Хараберюша и ранее уже задерживался, но был освобожден в рамках обмена пленными.

Об этом сообщил в своем блоге на Цензор.НЕТ журналист, военный Михаил Ухман.

"За несколько недель до убийства нашего полковника Пастухову передали взрывчатку, которую он впоследствии отдал террористке Юлии Прасоловой. Именно она заложила взрывчатку под автомобиль Александра Хараберюша. За содействие терроризму, Пастухову дали 12 лет тюрьмы, однако в результате договоренностей Зеленского с Путиным, преступник отправился на оккупированную территорию", - сообщает Ухман.

Террорист Пастухов, причастный к убийству контрразведчика СБУ Хараберюша, пойман в зоне ООС 01

По словам журналиста, Пастухова отправили вместе с напарником Семкиным разведать позиции украинских войск.

"Когда бойцы ВСУ задержали двух болванов, Пастухов внезапно начал нервничать и неуверенно бормотать: "Не отдавайте меня СБУ", "Лучшее пристрелите здесь" и так далее", - пишет Ухман.

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Он сообщил, что на данный момент Пастухов находится в Мариуполе, где с ним проводятся следственные действия.

"Интересно, что российские оккупанты уже отреагировали на исчезновение своего наемника и заявили, что он просто купался, а бойцы ВСУ был задержан незаконно", - добавил Ухман.

Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Он погиб за Украину": в Мариуполе появились бигборды в память о контрразведчике СБУ Хараберюше. ФОТО

31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).
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Топ комментарии
+141
ВаЗЕліновий недоумок знову його відпустить. Оце доля.
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17.06.2020 11:59
+75
.....так поэтому и шастают на передовой и не парятся.....
.....таким только маслина в голову должна быть "доля".....
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17.06.2020 12:02
+62
ватний баран - це доля..Знову в полоні
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17.06.2020 11:58
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Нужно СБУшникам что-то делать с этими "проходными дворами"- кпп.Наверняка, спокойно эта особа прошла через них.И шастают туда сюда все кому не лень,в т.ч.и террористы со шпионами и криминалом под видом мирных обывателей.
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17.06.2020 15:09 Ответить
зря ватный засланец переживает - Зеля-говнокомандувач отпустит всё говно взад и по многу раз, если шо.. это только у патриотов Украины при зебилах всегда будут проблемы и нет права на ошибку ни на Лугандонии ни в Украине
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17.06.2020 15:23 Ответить
Вот мне интересно, когда рашка кого-то задерживает она что отпускает их просто так? Вот задержали американца какого-то, впаяли ему 17 лет и будут торговаться, повышая его стоимость до миллиарда. Неужели наш недоумок так и не понял как это работает? Та можно легко арестовать Медведчука или его жену или его повара по любому поводу и торговаться, повышая ставки. Но о чем это я, тут же надо быть политиком , а не...
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17.06.2020 17:03 Ответить
Ще один "епізод" по якому зЄ- буде мати Кримінальне провадження- нехай підмиваеться, це зараз він тіпа "мачо"...- побачим коли "ксіву" Преза здасть...- а того чьморя прокацапа...- він повинен просто здохнути, якщо Контрики себе ще ПОВАЖАЮТЬ...
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17.06.2020 17:33 Ответить
Навіщо його затримали? Кацапи на своїх помийницях вважали Хараберюша одним з найстрашніших ворогів. Його загибель була для них великою перемогою, важливішою, ніж вбивство навіть когось із наших міністрів. Бо саме він планував і здійснював багато успішних операцій проти кацапів. Саме цього вбивцю не можна було брати живим. Тепер його відпустять, а це буде ударом саме по репутації наших спеців, що тепер навіть їх можна безкарно намагатись убити
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17.06.2020 17:52 Ответить
Жил не тужил террорист Пастухов -
Ждёт его нынче судьба петухов
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17.06.2020 18:22 Ответить
а в наших бійців, що куль не було??? В топку та ій годі
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17.06.2020 18:50 Ответить
Зеля обменяет на каких нибудь ватных гражданских
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17.06.2020 19:25 Ответить
Я не розумію одного - для чого таких ублюдків затримувати коли можна просто пристрелити по тихому і залишити на корм для бродячих собак їхні гнилі тіла знаючи що їх знову віддадуть по так званих обмінах за наших заручників *****???
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17.06.2020 19:30 Ответить
Какие умные у него глаза.... Слюшай, свидетелем будишь? Ты туда не ходи! Там следы!
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18.06.2020 08:22 Ответить
" Не отдавайте", " лучше пристрелите!" , а почему не было попытки к бегству?
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17.06.2020 19:48 Ответить
"А поговорить".
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18.06.2020 08:03 Ответить
його і справді можуть відпустити просто так навіть без обміну, бо є офіційна заява: "... российские оккупанты уже отреагировали на исчезновение своего наемника и заявили, что он просто купался, а бойцы ВСУ был задержан незаконно"! і як вам це?

злочинець, який вже скоїв злочин, за який практично ніяк не покараний, вдруге повертається на територію України, де його "НЕЗАКОННО" затримали!
і бубочка звісно відпустить його. хто не вірить? робимо ставки!
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17.06.2020 19:58 Ответить
я бы 100уе подкинул бы на какой то биткоин счет
шоб кончили козла
смысл в расследованиях???
шо Хараберюша
шо шавку плятскую шеремета кончили одним способом и одни и те же подходы....
чем больше накрыть исполнителей
тем дороже операции обходятся фсб
даже бараны на ширковой системе боятся смерти
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18.06.2020 01:04 Ответить
хорошо, что поймали этого дятла.
обменяют снова на нашего ценного воина.
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18.06.2020 03:30 Ответить
На чергового *таксиста * ?
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18.06.2020 07:03 Ответить
за чергового *таксиста* какао-тролляк отлавливают и в лднр отправляют на обмен.
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18.06.2020 08:18 Ответить
Этого ублюдка надо добротно, качественно покалечить, чтобы в случае обмена долго не прожил. Чтобы при любых раскладах он долго мучился, но недолго жил...
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18.06.2020 09:33 Ответить
Затримали. Чудово. І знову його обміняють. А він знову опиниться в зоні ООС.
А не краще було цього покидька одвухсотити "при вчиненні опору"або "при спробі втечі"?
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18.06.2020 10:17 Ответить
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