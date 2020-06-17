Террорист Пастухов, причастный к убийству контрразведчика СБУ Хараберюша, пойман в зоне ООС. ФОТО

На днях в зоне ООС задержали двух жителей Марьинки, которые двигались в сторону позиций ВСУ. Один из низ - Сергей Пастухов 1982 года народження - причастен к убийству полковника СБУ Александра Хараберюша и ранее уже задерживался, но был освобожден в рамках обмена пленными.

Об этом сообщил в своем блоге на Цензор.НЕТ журналист, военный Михаил Ухман.

"За несколько недель до убийства нашего полковника Пастухову передали взрывчатку, которую он впоследствии отдал террористке Юлии Прасоловой. Именно она заложила взрывчатку под автомобиль Александра Хараберюша. За содействие терроризму, Пастухову дали 12 лет тюрьмы, однако в результате договоренностей Зеленского с Путиным, преступник отправился на оккупированную территорию", - сообщает Ухман.

По словам журналиста, Пастухова отправили вместе с напарником Семкиным разведать позиции украинских войск.

"Когда бойцы ВСУ задержали двух болванов, Пастухов внезапно начал нервничать и неуверенно бормотать: "Не отдавайте меня СБУ", "Лучшее пристрелите здесь" и так далее", - пишет Ухман.

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Он сообщил, что на данный момент Пастухов находится в Мариуполе, где с ним проводятся следственные действия.

"Интересно, что российские оккупанты уже отреагировали на исчезновение своего наемника и заявили, что он просто купался, а бойцы ВСУ был задержан незаконно", - добавил Ухман.

Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.

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31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).