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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Протокол о Консультативном совете не имеет никакой силы, но это позволило нам вернуть 20 граждан Украины, - Ермак

Протокол о Консультативном совете не имеет никакой силы, но это позволило нам вернуть 20 граждан Украины, - Ермак

Подписи Андрея Ермака с украинской стороны и Дмитрия Козака - с российской под договоренностью о создании Консультативного совета при ТКГ не несут ни юридической, ни моральной силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса президента заявил в интервью LB.ua.

"Никакой силы они не несут. Там не стоит подпись. Там стоит просто слово "согласен"", - отметил Ермак

Но уже это, по его словам, позволило осуществить обмен удерживаемым лицами и вернуть 20 граждан Украины.

"Протокол о Консультативном совете, что тогда, что сейчас, не имеет никакой силы. Но это позволило нам осуществить обмен пленными и вернуть 20 наших граждан. Я считаю, что это того стоило. Я рад, что общество внимательно следит за всеми процессами. Мы смогли вернуть людей, взбодрить Минский процесс и занять доминирующую позицию. Когда общество увидит, какие люди будут появляться в рамках ТКГ, любые подозрения и намеки на зраду развеются", - уверен глава Офиса президента.

Любую критику в рамках Минского процесса Андрей Ермак, по его словам, воспринимает философски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консультативный совет - коллективная идея. Сначала думали об избранных в 2010-м представителях власти, но их оказалось сложно найти, - Ермак

"Я это воспринимаю философски. Убежден, что те люди, которые сегодня относятся ко всему со скепсисом, увидев результат, к которому мы движемся, пусть и не скажут в открытую, но точно подумают: "Черт, я был неправ, зря я так думал"", - отметил он, добавив, что результат - это: "Прекращение войны на наших условиях. Граница под нашим контролем. Возвращение наших территорий. В будущем - возвращение Крыма".

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников исключил создание Консультативного совета в ТКГ по Донбассу.

"Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", - заявил вице-премьер.
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Топ комментарии
+13
Когда враг Украины дермак открывает рот, значит врёт.
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17.06.2020 12:15
+11
Чому цей російський агент босих пір на свободі?
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17.06.2020 12:10
+10
сказки під редакцією д'Єрмака
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17.06.2020 12:09
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сказки під редакцією д'Єрмака
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17.06.2020 12:09 Ответить
100%. повсякчасна та неосяжна імітація бурної діяльності
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17.06.2020 12:21 Ответить
Имеет. Они ведут войну против Украины заодно с кремлём, и это - имеет и силу, и результаты.
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17.06.2020 12:22 Ответить
чотирьох таксистів і собаку?
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17.06.2020 12:09 Ответить
Чому цей російський агент босих пір на свободі?
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17.06.2020 12:10 Ответить
Ну це риторичне запитання? Бо вони при владі.
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17.06.2020 12:37 Ответить
а теперь рашка все приостановила из-за того что пункты по её мнению не выполняются так как надо, и обмен вообще приостановился
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17.06.2020 12:10 Ответить
Одного з повернутих вами терориста вже зловили, він теж повернувся...
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17.06.2020 12:13 Ответить
дед дермак
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17.06.2020 12:14 Ответить
никто тебе, ****, не верит!
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17.06.2020 12:15 Ответить
Когда враг Украины дермак открывает рот, значит врёт.
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17.06.2020 12:15 Ответить
Ну или ест, такое тоже может быть.
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17.06.2020 12:16 Ответить
лживая ж ты ****...
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17.06.2020 12:19 Ответить
Протокол о Консультативном совете не имеет никакой силы, но это позволило нам вернуть 20 граждан Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 2194
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17.06.2020 12:19 Ответить
Вы нам верните не 20 человек, а те 5 миллионов граждан Украины, что остались в заложниках на оккупированных территориях!
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17.06.2020 12:27 Ответить
НЕ ВЕРЮ АГЕНТУ ФСБ ПО КЛИЧКЕ "КОЗЫРЬ".
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17.06.2020 12:56 Ответить
Из этих 20- ти какое количество военнослужащих Украины, зачем нам возвращение таксистов, вашего электората 🙇🙁
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17.06.2020 13:20 Ответить
 
 