За сутки в Киеве зафиксирован 41 случай COVID-19, два человека умерли, всего 4 026 случаев инфицирования, - Кличко

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в столице превысило 4 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили COVID-19 увеличелось на 41 человека. Два человека умерли", - отметил мэр.

На сегодняшний день в столице уже 4 026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года и семилетняя девочка. А также 10 мужчин в возрасте от 25 до 75 лет и четверо мальчиков в возрасте от 1 до 6 лет. Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус побороли 1 230 жителей столицы.

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