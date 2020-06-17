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карантин (16728) Киев (24762) Кличко (4455) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За сутки в Киеве зафиксирован 41 случай COVID-19, два человека умерли, всего 4 026 случаев инфицирования, - Кличко

За сутки в Киеве зафиксирован 41 случай COVID-19, два человека умерли, всего 4 026 случаев инфицирования, - Кличко

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в столице превысило 4 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили COVID-19 увеличелось на 41 человека. Два человека умерли", - отметил мэр.

На сегодняшний день в столице уже 4 026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года и семилетняя девочка. А также 10 мужчин в возрасте от 25 до 75 лет и четверо мальчиков в возрасте от 1 до 6 лет. Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус побороли 1 230 жителей столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус подтверждают не более чем у 5% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты, - Кличко

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Топ комментарии
+1
Коли ви вже наїржетеся...
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17.06.2020 12:20
+1
А шо? Будем жить хоть недолго но весело!
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17.06.2020 12:22
+1
Можна ще голову у трилітрову банку засунути.
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17.06.2020 12:22
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Капець. А бидло їздить в транспорті без масок і в магазинах дибільна молодь знімає маски.
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17.06.2020 12:13 Ответить
Бо зебільна держава знущається з людей. Створили концентраційні табори. Люди протестують.
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17.06.2020 12:32 Ответить
А давайте Добкина изберем... Хоть поржем!
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17.06.2020 12:14 Ответить
Коли ви вже наїржетеся...
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17.06.2020 12:20 Ответить
А шо? Будем жить хоть недолго но весело!
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17.06.2020 12:22 Ответить
А Зеленський вже, значить, сумний та невеселий...
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17.06.2020 12:27 Ответить
Два дебила это сила!
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17.06.2020 12:31 Ответить
Бокс, так уложить экономику из-за одного тысячного зараженного того стоило?(ах да, если бы не карантин, то было бы 100500 тонн трупов и подуставших от вируса)

Как всегда - если в мире кризис, то угадайте какая страна наиболее страдает?
Правильно! Сектор През на балабане, ффф студию!(вы выиграли молитовник Джорджа Сороса - "Помалюсь-ка")
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17.06.2020 12:15 Ответить
Ты идиот? Если не останавливать вирус карантином ты бы устал бы могилы для умерших копать. Смотри население Украины 40 миллионов если заболеет хотябы 10% от населения то это 4 миллионазаболевших. Осложнения гдето у 20 процентов от заболевших это 800 тыс надо койкомест иначе они все умрут!
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17.06.2020 12:20 Ответить
Ты лжёшь! Эту ложь придумали врачи чтобы паразитировать на государственном бюджете. Мол вот мы вас врятавали, дайте нам денег!
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17.06.2020 12:35 Ответить
я же написал что "если бы. не"
какие проблемы, я не понимаю?

кстати, посм. статистику по "Даймонд принцесс", на котором были преим. старперы.
а потом извинись.
кстати, да, по-гречески я "идиот" потому шо на крайные 3 выборов не ходил из-за риска наблевать в урну от отвращения к избираемым
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17.06.2020 12:40 Ответить
Лысый коротышка, ты шо, ковида боишься ? Пакет засолочный на голову, и никакая бяка тебе не страшна.
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17.06.2020 12:16 Ответить
Можна ще голову у трилітрову банку засунути.
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17.06.2020 12:22 Ответить
Смотрю, Виталику в Киеве уже совсем заняться нечем, под КМДА митинги уже каждый день, а етот д#*****, дурью мается, под диктора косит!
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17.06.2020 13:46 Ответить
 
 