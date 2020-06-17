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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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оккупация (9975) Радикальная партия (357) Казанский Денис (311) Рыбалка Сергей (54) АРМА (98)

Наложен арест на активы бывшего нардепа-радикала Рыбалки, поставлявшего продукцию в ОРДЛО и оккупированный Крым, - Казанский. ФОТО

Наложен арест на активы бывшего нардепа-радикала Рыбалки, поставлявшего продукцию в ОРДЛО и оккупированный Крым, - Казанский. ФОТО

Активы бывшего народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки арестованы государством.

Об этом сообщил блогер и журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Государство наложило арест на активы бывшего народного депутата от партии Ляшко Сергея Рыбалки, который поставлял продукцию своих предприятий в ОРДЛО и аннексированный Крым. Завтра будет суд, который должен окончательно санкционировать переход заводов "радикального радикала" Рыбалки в управление АРМА (Национальное агентство Украины по управлению арестованными активами всяких дельцов)", - сообщил Казанский.

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"Удивительно, но кажется, мы имеем прецедент, когда крупный бизнесмен действительно понесет наказание за торговлю с боевиками и финансирование оккупационных администраций", - добавил блогер.

Наложен арест на активы бывшего нардепа-радикала Рыбалки, поставлявшего продукцию в ОРДЛО и оккупированный Крым, - Казанский 01
Наложен арест на активы бывшего нардепа-радикала Рыбалки, поставлявшего продукцию в ОРДЛО и оккупированный Крым, - Казанский 02

Наложен арест на активы бывшего нардепа-радикала Рыбалки, поставлявшего продукцию в ОРДЛО и оккупированный Крым, - Казанский 03
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Топ комментарии
+8
так виглядає справжній 3,14дарас з партії ляшка
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17.06.2020 12:23
+4
Это смотря какими путями эта продукция туда попадает, уверен там и конфетки Рошен есть но это не говорит об официальных поставках от предприятия.
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17.06.2020 12:34
+2
Надеюсь эта инфа дойдет до тех кто собирается голосовать за Шлюшка.
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17.06.2020 12:29
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так виглядає справжній 3,14дарас з партії ляшка
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17.06.2020 12:23 Ответить
а там шо, были разве и фейковые?
у ляшка все, как на подбор и с ними главный анальный богатырь
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17.06.2020 12:56 Ответить
опа, вот почему олежик старательно вылизывает ВОНУ, потому как от евойого кореша и спонсора рыбалки до олежика всего один шаг
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17.06.2020 12:27 Ответить
Надеюсь эта инфа дойдет до тех кто собирается голосовать за Шлюшка.
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17.06.2020 12:29 Ответить
Это смотря какими путями эта продукция туда попадает, уверен там и конфетки Рошен есть но это не говорит об официальных поставках от предприятия.
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17.06.2020 12:34 Ответить
схоже на трохи завуальований рекет - улюблену справу жидівської мафії
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17.06.2020 12:45 Ответить
хоча це неточно
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17.06.2020 12:46 Ответить
Жаль, что Рошен попадает в Рашку вагонами - могут чего нехорошего про Петра Алексеевича подумать. А ведь он не виноват - в сумках и трусах тоннами контрабандисты таскают через границу шоколад и торты винницкого производства.
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17.06.2020 12:54 Ответить
ну вы это бросьте

конечно же, он не виноват
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17.06.2020 12:58 Ответить
Ну так якщо мікрорайон 96 покажуть в ОРДЛО то можна буде арешторвувати активи бубачки?
Часом не переділ власності починається?
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17.06.2020 12:44 Ответить
а я не бачу нічого такого в тому, що арахіс туди постачав, напевно, через "треті руки". Якщо, звичайно, не через нал.
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17.06.2020 12:54 Ответить
Просто вы не следили за ситуацией. Когда Казанский начал этим заниматься, оказалось, что манагеры компании были в курсе всего.
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17.06.2020 13:45 Ответить
На сколько известно никакого следствия в отношении наворованного шлюхой неопределенного пола, или он все заработал своим грязным языком у ахметки?
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17.06.2020 12:57 Ответить
В чем скандал? пусть бы туда это дерьмо и дальше поставлял свои орешки со всякими химическими добавками и заодно вымывал оттуда путинские деньги.
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17.06.2020 12:58 Ответить
"Удивительно, но кажется, мы имеем прецедент, когда крупный бизнесмен действительно понесет наказание за торговлю с боевиками и финансирование оккупационных администраций", - добавил блогер. Источник: https://censor.net/n3202537
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17.06.2020 13:42 Ответить
 
 