Наложен арест на активы бывшего нардепа-радикала Рыбалки, поставлявшего продукцию в ОРДЛО и оккупированный Крым, - Казанский. ФОТО
Активы бывшего народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки арестованы государством.
Об этом сообщил блогер и журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Государство наложило арест на активы бывшего народного депутата от партии Ляшко Сергея Рыбалки, который поставлял продукцию своих предприятий в ОРДЛО и аннексированный Крым. Завтра будет суд, который должен окончательно санкционировать переход заводов "радикального радикала" Рыбалки в управление АРМА (Национальное агентство Украины по управлению арестованными активами всяких дельцов)", - сообщил Казанский.
"Удивительно, но кажется, мы имеем прецедент, когда крупный бизнесмен действительно понесет наказание за торговлю с боевиками и финансирование оккупационных администраций", - добавил блогер.
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у ляшка все, как на подбор и с ними главный анальный богатырь
конечно же, он не виноват
Часом не переділ власності починається?