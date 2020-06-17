Наложен арест на активы бывшего нардепа-радикала Рыбалки, поставлявшего продукцию в ОРДЛО и оккупированный Крым, - Казанский. ФОТО

Активы бывшего народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки арестованы государством.

Об этом сообщил блогер и журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Государство наложило арест на активы бывшего народного депутата от партии Ляшко Сергея Рыбалки, который поставлял продукцию своих предприятий в ОРДЛО и аннексированный Крым. Завтра будет суд, который должен окончательно санкционировать переход заводов "радикального радикала" Рыбалки в управление АРМА (Национальное агентство Украины по управлению арестованными активами всяких дельцов)", - сообщил Казанский.

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"Удивительно, но кажется, мы имеем прецедент, когда крупный бизнесмен действительно понесет наказание за торговлю с боевиками и финансирование оккупационных администраций", - добавил блогер.



