Ермак о нормандской встрече: Зеленский - конкретный человек, он не будет делать из этого пиар-историю
В Офисе Президента рассчитывают на встречу лидеров нормандского формата для выработки четких договоренностей по Донбассу "в ближайшие месяцы".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса президента заявил в интервью LB.ua Андрей Ермак.
По его словам, Украина сделала все, чтобы при наличии политической воли другой стороны все соглашения выполнить в кратчайшие сроки: "Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров нормандского формата".
"Если нормандская встреча состоится, то это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками. Президент Зеленский – конкретный человек. Он точно не будет заниматься демагогией, не будет делать из этого пиар-историю. Если встреча будет подтверждена, он будет добиваться на ней именно таких результатов. Думаю, предыдущая встреча лидеров нормандского формата всех убедила в том, что президент Зеленский – сильный и принципиальный переговорщик", - сообщил Ермак.
Глава ОП также добавил, что согласно опросам, народ Украины больше всего хочет мира: "Мира в интересах Украины и на условиях Украины. Мы говорим только о таком мире. Прекращение войны, возвращение наших территорий, возвращение наших людей. Я сторонник того, что нам это удастся. Если президент это говорит, то я как глава офиса... во-первых, полностью разделяю его мнение. Во-вторых, считаю, что мы должны это сделать, потому что это один из факторов, из-за которых народ проголосовал за президента Зеленского и за "Слугу народа" на парламентских выборах".
Как сообщалось, 30 апреля в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова.
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Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
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Не думай
Зеленский, который уже год только самопиаром и занимается, не будет делать пиар.
просто в мемориз наряду с "янелох"))
ЛИДЕР)))
Єрмак, а ти виявляється ще більший ідіот ніж, я думав.
Тут знов все "втіхаря" буде відбуватись, бо головний піарщик країни раптом перестане піаритись? Що він ще хоче побачити в очах вбивці? Чи вже не в очах, а трохи нижче?
(С) Ермак
вот шоу-пиар на похоронах жертв авиакатастрофы в Иране
вот так перекрывали полосы в обе (!!!) стороны, чтоб качественно и профессионально снять проезд траурного кортежа...
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плидеру современности в ОПе закупили? лідєр
Он, ****, тоже из квартала?
Вот это зализывает! Теперь ведь уже никто не будет сомневаться : И почему же Ермак до сих пор при деле?
Ведь после таких слов любой, а не только Зёслик, почуствует себя мировым лидером!