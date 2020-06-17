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Зеленский (19011) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1240) Офис Президента (1774)

Ермак о нормандской встрече: Зеленский - конкретный человек, он не будет делать из этого пиар-историю

Ермак о нормандской встрече: Зеленский - конкретный человек, он не будет делать из этого пиар-историю

В Офисе Президента рассчитывают на встречу лидеров нормандского формата для выработки четких договоренностей по Донбассу "в ближайшие месяцы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса президента заявил в интервью LB.ua Андрей Ермак.

По его словам, Украина сделала все, чтобы при наличии политической воли другой стороны все соглашения выполнить в кратчайшие сроки: "Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров нормандского формата".

"Если нормандская встреча состоится, то это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками. Президент Зеленский – конкретный человек. Он точно не будет заниматься демагогией, не будет делать из этого пиар-историю. Если встреча будет подтверждена, он будет добиваться на ней именно таких результатов. Думаю, предыдущая встреча лидеров нормандского формата всех убедила в том, что президент Зеленский – сильный и принципиальный переговорщик", - сообщил Ермак.

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Глава ОП также добавил, что согласно опросам, народ Украины больше всего хочет мира: "Мира в интересах Украины и на условиях Украины. Мы говорим только о таком мире. Прекращение войны, возвращение наших территорий, возвращение наших людей. Я сторонник того, что нам это удастся. Если президент это говорит, то я как глава офиса... во-первых, полностью разделяю его мнение. Во-вторых, считаю, что мы должны это сделать, потому что это один из факторов, из-за которых народ проголосовал за президента Зеленского и за "Слугу народа" на парламентских выборах".

Как сообщалось, 30 апреля в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова.

Также на Цензор.НЕТ: Захарова назвала "вбросом" слова Кулебы о встрече глав МИД "нормандского формата"

Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
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Топ комментарии
+37
Шутка дня:

Зеленский, который уже год только самопиаром и занимается, не будет делать пиар.
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17.06.2020 12:30
+18
Думаю, предыдущая встреча лидеров нормандского формата всех убедила в том, что президент Зеленский - сильный и принципиальный переговорщик", - сообщил Ермак.Источник: https://censor.net/n3202540

Не думай
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17.06.2020 12:30
+16
Та да бубачка малый не дурак, но и дурак немалый
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17.06.2020 12:31
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Думаю, предыдущая встреча лидеров нормандского формата всех убедила в том, что президент Зеленский - сильный и принципиальный переговорщик", - сообщил Ермак.Источник: https://censor.net/n3202540

Не думай
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17.06.2020 12:30 Ответить
Він сам хоч вірить в те що плебсу впарює? 😀😀😀
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17.06.2020 12:34 Ответить
воно верит Ермак Агент ФСБ по кличке "!Й-й ой- и конченый же овца"...
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17.06.2020 12:35 Ответить
Шутка дня:

Зеленский, который уже год только самопиаром и занимается, не будет делать пиар.
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17.06.2020 12:30 Ответить
с языка снял))
просто в мемориз наряду с "янелох"))
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17.06.2020 13:29 Ответить
Та да бубачка малый не дурак, но и дурак немалый
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17.06.2020 12:31 Ответить
зелошара это ходячий пиар и тупизм, марионетка безмозглая
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17.06.2020 12:32 Ответить
В Офисе Президента рассчитывают на встречу лидеров.....

ЛИДЕР)))
Ермак о нормандской встрече: Зеленский - конкретный человек, он не будет делать из этого пиар-историю - Цензор.НЕТ 5539
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17.06.2020 12:35 Ответить
Ага... Встреча лидеров с "пи..ром"...
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17.06.2020 12:46 Ответить
Микрон Макрон Меркель, Моника
Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 267
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17.06.2020 13:01 Ответить
это как МММ только одним Мудаком больше
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17.06.2020 13:04 Ответить
назвать Зеленского мудаком - значит незаслуженно его похвалить. Чмо он. Жалкое зеленое чмо. До мудака ему еще расти и расти.
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17.06.2020 13:30 Ответить
Землякам видней, март 2019
Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 5352
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17.06.2020 14:22 Ответить
Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 2983
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17.06.2020 13:09 Ответить
спасибо за шутку, поржал
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17.06.2020 12:32 Ответить
ви там вже визначтесь якось хто він: бубочка, чи "канкрєтний пацан"
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17.06.2020 12:32 Ответить
канкретная бубочка
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17.06.2020 12:34 Ответить
Бубіще)))
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17.06.2020 12:50 Ответить
Бу-Бень-чик
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17.06.2020 13:02 Ответить
Хм, і до чого тут Коломойський? xD
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17.06.2020 13:03 Ответить
а что, маленький шумный с какой-то непонятной х@йней внутри.
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17.06.2020 13:09 Ответить
та мы в курсе - он самый конкретный НЕлох))))
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17.06.2020 12:33 Ответить
Што, всё так плохо что даже видосика не слепить?
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17.06.2020 12:34 Ответить
ГУНДОСИКА
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17.06.2020 12:36 Ответить
*************
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17.06.2020 12:34 Ответить
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17.06.2020 12:43 Ответить
Переформатував "погонялова" "Блазня", по алфавітним групам, а то вже плутаться почав... Знайшов три "повтори"... А куди не "заплутаться" - ще трохи, і до ДВОХСОТ доберуся...
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17.06.2020 12:50 Ответить
Ермак! а какое у тебя звание в фсб ?
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17.06.2020 12:35 Ответить
У него кореш -- президент. Какое е. захочет -- такое и будет. Очевидно же!
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17.06.2020 12:48 Ответить
Обишноне делают "пиар-историю" там где обосрались в полний рост.

Ермак о нормандской встрече: Зеленский - конкретный человек, он не будет делать из этого пиар-историю - Цензор.НЕТ 9089
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17.06.2020 12:35 Ответить
Он конкретный янелох
Ермак о нормандской встрече: Зеленский - конкретный человек, он не будет делать из этого пиар-историю - Цензор.НЕТ 5355
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17.06.2020 12:36 Ответить
"...предыдущая встреча лидеров нормандского формата всех убедила в том, что президент Зеленский - сильный и принципиальный переговорщик", - сообщил Ермак..." Зєля найжалюгідніший у Світі дипломат, а тим паче "переговорщик"!
Єрмак, а ти виявляється ще більший ідіот ніж, я думав.
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17.06.2020 12:36 Ответить
Я вибачаюсь, а які досягнення попередньої зустрічі? Ну окрім відведення військ, узаконення такої собі "формули Штанмайєра" і збільшення кількості загиблих?
Тут знов все "втіхаря" буде відбуватись, бо головний піарщик країни раптом перестане піаритись? Що він ще хоче побачити в очах вбивці? Чи вже не в очах, а трохи нижче?
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17.06.2020 12:37 Ответить
чиста конкретна бред
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17.06.2020 12:43 Ответить
д'ярмак ***********. похоже на подготовку к очередной попытке сдачи интересов Украины.
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17.06.2020 12:46 Ответить
"Да! Зе -- чоткий пацан!"
(С) Ермак
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17.06.2020 12:46 Ответить
Правильно. Він же не дурачок якийсь, і не лох. Йому вже 42 з половинкою.
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17.06.2020 12:49 Ответить
брехня!!!
вот шоу-пиар на похоронах жертв авиакатастрофы в Иране
вот так перекрывали полосы в обе (!!!) стороны, чтоб качественно и профессионально снять проезд траурного кортежа...
...
Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 191

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 8432

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 9777

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 7336

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 2276

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 6355

Єрмак про нормандську зустріч: Зеленський - конкретна людина, він не робитиме з цього піар-історію - Цензор.НЕТ 6462

.....
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17.06.2020 12:53 Ответить
Я вот думаю: достаточное ли количество бронепамперсов величайшему плидеру современности в ОПе закупили?
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17.06.2020 12:54 Ответить
У Путина, Зеленского и Макрона, как у всякого микрона, развит комплекс Наполеона.
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17.06.2020 12:55 Ответить
конкрєтний лідєр
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17.06.2020 12:56 Ответить
Ну, як брехати, то вже у наглу, по повній.
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17.06.2020 13:05 Ответить
"президент Зеленский - сильный и принципиальный переговорщик", - сообщил ЕрмакИсточник: https://censor.net/n3202540"
Он, ****, тоже из квартала?
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17.06.2020 13:15 Ответить
Новый анекдот от агента ФСБ Козыря.
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17.06.2020 13:16 Ответить
Сначала сказал "Зеленский-конкретный чувак" но переводчики не нашли в нормандском языке такого слова. Пришлось исправить на "Зеленский-конкретный человек" --получилась вобще херня собачья.Конкретно.
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17.06.2020 13:17 Ответить
Фарисеї за хабарі і воду продадуть Путіну
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17.06.2020 13:20 Ответить
Бубочка склонен провести предательство до конца. Путлер об єтом знает.
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17.06.2020 13:22 Ответить
зеленский конкретный лох
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17.06.2020 13:52 Ответить
Какой то мутный поток сознания не имеющий ничего общего с действительностью.
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17.06.2020 14:10 Ответить
Конкретний піараст...
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17.06.2020 14:17 Ответить
В зелених можна повчитись майстерності брехні. Та зеленський з усього робить піар. Вірніше, все, що він робить, стосується або ще більшої концентрації влади,.або піару.
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17.06.2020 17:15 Ответить
 
 