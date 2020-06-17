Ермак о нормандской встрече: Зеленский - конкретный человек, он не будет делать из этого пиар-историю

В Офисе Президента рассчитывают на встречу лидеров нормандского формата для выработки четких договоренностей по Донбассу "в ближайшие месяцы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса президента заявил в интервью LB.ua Андрей Ермак.

По его словам, Украина сделала все, чтобы при наличии политической воли другой стороны все соглашения выполнить в кратчайшие сроки: "Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров нормандского формата".

"Если нормандская встреча состоится, то это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками. Президент Зеленский – конкретный человек. Он точно не будет заниматься демагогией, не будет делать из этого пиар-историю. Если встреча будет подтверждена, он будет добиваться на ней именно таких результатов. Думаю, предыдущая встреча лидеров нормандского формата всех убедила в том, что президент Зеленский – сильный и принципиальный переговорщик", - сообщил Ермак.

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Глава ОП также добавил, что согласно опросам, народ Украины больше всего хочет мира: "Мира в интересах Украины и на условиях Украины. Мы говорим только о таком мире. Прекращение войны, возвращение наших территорий, возвращение наших людей. Я сторонник того, что нам это удастся. Если президент это говорит, то я как глава офиса... во-первых, полностью разделяю его мнение. Во-вторых, считаю, что мы должны это сделать, потому что это один из факторов, из-за которых народ проголосовал за президента Зеленского и за "Слугу народа" на парламентских выборах".

Как сообщалось, 30 апреля в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова.

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Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.