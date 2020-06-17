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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Госпогранслужба (6131) Марьинка (713) КПВВ (330) Станица Луганская (189)

Через блокпост напротив "Станицы Луганской" наемники пропускают людей по спискам, через блокпост напротив "Марьинки" не пускают вообще

Через блокпост напротив

Российские наемники на Донбассе продолжают мешать пропуску граждан на оккупированные территории.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Через блокпост напротив КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения оккупанты пропускают людей по спискам. Двоих граждан за прошлые сутки не пропустили, потому что их не было в списках.

Всего за сутки пограничники пропустили в сторону оккупированных территорий 81 человека. На вход на контролируемую территорию Украины оформлены 76 человек.

"Сегодня, по состоянию на 11:00, через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию последовало 68 человек", - сказано в сообщении.

Пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:00,

Читайте на Цензор.НЕТ: Работа КПВВ на границе с оккупированным Крымом возобновлена, - МВД

На КПВВ "Марьинка" ожидают пропуска 8 человек.

"Оккупанты пропуск не осуществляют. Вчера лицо, пытавшееся пересечь линию разграничения, вернулось из-за отказа боевиков ОРДО. Перед блокпостом боевиков оставалось 2 человека в автомобиле, которые ожидают пропуска на временно оккупированные территории с 11 июня", - сообщают пограничники.

Пропускные операции на КПВВ "Марьинка" осуществляются с 11:00 до 14:00.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ седьмые сутки блокируют работу КПВВ "Марьинка", - пресс-центр ОС

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корм привезли кормильцы наши!)))
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17.06.2020 12:29 Ответить
зверушки хотят шастать
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17.06.2020 12:30 Ответить
Через блокпост напротив "Станицы Луганской" наемники пропускают людей по спискам, через блокпост напротив "Марьинки" не пускают вообще - Цензор.НЕТ 678
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17.06.2020 12:33 Ответить
одни к биндерам и хвашистам другие к русофашистам шастают. Не понимаю ни тех ни тех
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17.06.2020 12:34 Ответить
Ой, біда яка! Як же ж ми тепер без кормільцев? Так і ноги витягнути недовго... Якого хєра кожний день цей плач Ярославни на цензорі? Радіти треба! Або, як мінімум, мати в одному місці. Вірус рускава міра забрав вже більше 15 тисяч наших братів і сестер. Мало?..
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17.06.2020 12:44 Ответить
Ой, біда яка! Як же ж ми тепер без кормільцев? Так і ноги витягнути недовго... Якого хєра кожний день цей плач Ярославни на цензорі? Радіти треба! Або, як мінімум, мати в одному місці. Вірус рускава міра забрав вже більше 15 тисяч наших братів і сестер. Мало?...

Все ли 15 тысяч погибших были нашими братьями и сёстрами, или только половина?
Вы привели цифру общих потерь или потери только нашей (украинской стороны)?
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17.06.2020 13:09 Ответить
Усі КПВВ треба закрити років на 20. За цей час населення дирляндіі порозумнішає.
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17.06.2020 13:14 Ответить
Та на...ер они тут вообще нужны, шо они все прутся и прутся к биндеровцам.
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17.06.2020 13:38 Ответить
 
 