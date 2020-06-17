Через блокпост напротив "Станицы Луганской" наемники пропускают людей по спискам, через блокпост напротив "Марьинки" не пускают вообще
Российские наемники на Донбассе продолжают мешать пропуску граждан на оккупированные территории.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Через блокпост напротив КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения оккупанты пропускают людей по спискам. Двоих граждан за прошлые сутки не пропустили, потому что их не было в списках.
Всего за сутки пограничники пропустили в сторону оккупированных территорий 81 человека. На вход на контролируемую территорию Украины оформлены 76 человек.
"Сегодня, по состоянию на 11:00, через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию последовало 68 человек", - сказано в сообщении.
Пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:00,
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На КПВВ "Марьинка" ожидают пропуска 8 человек.
"Оккупанты пропуск не осуществляют. Вчера лицо, пытавшееся пересечь линию разграничения, вернулось из-за отказа боевиков ОРДО. Перед блокпостом боевиков оставалось 2 человека в автомобиле, которые ожидают пропуска на временно оккупированные территории с 11 июня", - сообщают пограничники.
Пропускные операции на КПВВ "Марьинка" осуществляются с 11:00 до 14:00.
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