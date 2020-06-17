СН еще не решила, поддержит ли кандидатуру Шкарлета на должность главы Минобразования, - Арахамия

Фракция "Слуга народа" пока не определилась окончательно, будет ли поддерживать кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Депутатов смущает то, что Шкарлет состоял в "Партии регионов".

Об этом сказал журналистам глава фракции Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До сих пор продолжается внутренний опрос. Поддержка есть, но не всеохватывающая, как была по Ткаченко (Александр Ткаченко, в прошлом народный депутат, который назначен министром культуры и информационной политики. - Ред.)", - сказал Арахамия.

Он отметил, что у народных депутатов есть некоторые замечания по данной кандидатуре, в частности относительного того, что Шкарлет в свое время "был в Партии регионов".

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