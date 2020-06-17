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Минобразования (1731) Арахамия (984) Слуга народа (2620) Шкарлет (297)

СН еще не решила, поддержит ли кандидатуру Шкарлета на должность главы Минобразования, - Арахамия

СН еще не решила, поддержит ли кандидатуру Шкарлета на должность главы Минобразования, - Арахамия

Фракция "Слуга народа" пока не определилась окончательно, будет ли поддерживать кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Депутатов смущает то, что Шкарлет состоял в "Партии регионов".

Об этом сказал журналистам глава фракции Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До сих пор продолжается внутренний опрос. Поддержка есть, но не всеохватывающая, как была по Ткаченко (Александр Ткаченко, в прошлом народный депутат, который назначен министром культуры и информационной политики. - Ред.)", - сказал Арахамия.

Он отметил, что у народных депутатов есть некоторые замечания по данной кандидатуре, в частности относительного того, что Шкарлет в свое время "был в Партии регионов".

Также на Цензор.НЕТ: 90% фракции поддерживает Шкарлета на должность министра образования, - "слуга народа" Качура

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Ну ка не поддержать? Украинофоб, мразь и дебил - Готовий министр образования...
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17.06.2020 12:41 Ответить
Украинофоб, мразь и дебил - это три депутата от слуги народа, или один?
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17.06.2020 12:54 Ответить
О, а так АскаридХамия еще вчере пропердело о 90 процентной поддержке Шакарлета . Шо, посмотрели в чамайдан, а там сумма не та?
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17.06.2020 12:42 Ответить
Да не верьте ему как и Ермаку, семь пятниц на неделю! Воно як з дуба впало.
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17.06.2020 14:14 Ответить
Шкарлет О'Хара - подумаю про образование завтра
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17.06.2020 13:03 Ответить
Эй вы, "слуги народа", как вы ещё можете сомневаться в этом истинном российском патриоте, соратнике Табачника?! Ведь будет же отличнейший министр образования Украины, полностью устраивающий Россию. В Украине не должно быть ничего украинского, разве вы этого не понимаете?
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17.06.2020 13:38 Ответить
 
 