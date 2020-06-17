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Киев и 10 областей Украины по-прежнему не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 17 июня Киев и десять областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Согласно данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантинных мер не готовы г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.
Количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12. Показатель инцидентности в Киеве и десяти областях Украины не соответствует этим критериям.
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