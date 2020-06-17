РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11518 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 955 6
карантин (16728) Минздрав (4883) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Киев и 10 областей Украины по-прежнему не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 10 областей Украины по-прежнему не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 17 июня Киев и десять областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантинных мер не готовы г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12. Показатель инцидентности в Киеве и десяти областях Украины не соответствует этим критериям.

Читайте также: Профессорам, доцентам и аспирантам опять позволят лечить пациентов, - Минздрав 

     Киев и 10 областей Украины по-прежнему не готовы к смягчению карантина, - Минздрав 01
Киев и 10 областей Украины по-прежнему не готовы к смягчению карантина, - Минздрав 02

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Киев и 10 областей просто бабла не занесли ещё, чтоб им статистику подкрутили, чтоб можно было снова бизнес открыть. Как занесут - так сразу и готовы будут.
показать весь комментарий
17.06.2020 12:52 Ответить
За то 25 областей ГОТОВЫ к возобновлению введения карантина в первом самом строгом варианте. Судя даже по наличной ( заниженной) статистике.
показать весь комментарий
17.06.2020 12:54 Ответить
Київ і 10 областей України, як і раніше, не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7147
показать весь комментарий
17.06.2020 13:13 Ответить
Дядько Білл дав на лапу 10 млн доларів нашим маріонеткам "на боротьбу" з ковидлою, тому вони в підтанцьовці спектаклю "Більше пекла"!
показать весь комментарий
17.06.2020 13:30 Ответить
Так делайте хоть что нибудь - бездари ( фотографы рестораторы пианисты и прочее)
показать весь комментарий
17.06.2020 13:53 Ответить
 
 