Запуск Госинспекции градостроительства, которая заменит скандальную ГАСИ, запланирован на конец июня – начало июля, - Васильченко

Запуск Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) запланирован на конец июня – начало июля 2020 года, министерство финансов Украины уже согласовало смету ведомства на 2020 год и штатное расписание.

Об этом сообщил глава ГИГ Юрий Васильченко в Facebook в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство финансов Украины согласовало смету ГИГ на 2020 год и план ассигнований… Только что узнал, что Минфин согласовал штатное расписание ГИГ. Могу сказать, что полноценный запуск ГИГ планируется на конец июня – начало июля текущего года", - написал Васильченко .

По его словам, после утверждения штатного расписания будут решаться кадровые вопросы и разрабатываться должностные инструкции.

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Как сообщалось, за ГИГ закреплены функции надзора и контроля в строительстве, которые раньше принадлежали Госархстройинспекции.

Согласно плану правительства по проведению реформы сферы градостроительства в Украине, переходный период продлится с марта по май 2020 года. Далее запланированы создание ГИГ и запуск нового реестра (июнь 2020 года), Государственного агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве (сентябрь 2020 года), введение страхования (январь 2021 года).