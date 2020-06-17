Запуск Госинспекции градостроительства, которая заменит скандальную ГАСИ, запланирован на конец июня – начало июля, - Васильченко
Запуск Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) запланирован на конец июня – начало июля 2020 года, министерство финансов Украины уже согласовало смету ведомства на 2020 год и штатное расписание.
Об этом сообщил глава ГИГ Юрий Васильченко в Facebook в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство финансов Украины согласовало смету ГИГ на 2020 год и план ассигнований… Только что узнал, что Минфин согласовал штатное расписание ГИГ. Могу сказать, что полноценный запуск ГИГ планируется на конец июня – начало июля текущего года", - написал Васильченко .
По его словам, после утверждения штатного расписания будут решаться кадровые вопросы и разрабатываться должностные инструкции.
Как сообщалось, за ГИГ закреплены функции надзора и контроля в строительстве, которые раньше принадлежали Госархстройинспекции.
Согласно плану правительства по проведению реформы сферы градостроительства в Украине, переходный период продлится с марта по май 2020 года. Далее запланированы создание ГИГ и запуск нового реестра (июнь 2020 года), Государственного агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве (сентябрь 2020 года), введение страхования (январь 2021 года).
Пожалуйста, подождите...
Стала Государственная инспекция градостроительства.
реформа за реформою ...ля