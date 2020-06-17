РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11586 посетителей онлайн
Новости
1 282 7
реформы (3945) Васильченко (6) ГАСИ (103)

Запуск Госинспекции градостроительства, которая заменит скандальную ГАСИ, запланирован на конец июня – начало июля, - Васильченко

Запуск Госинспекции градостроительства, которая заменит скандальную ГАСИ, запланирован на конец июня – начало июля, - Васильченко

Запуск Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) запланирован на конец июня – начало июля 2020 года, министерство финансов Украины уже согласовало смету ведомства на 2020 год и штатное расписание.

Об этом сообщил глава ГИГ Юрий Васильченко в Facebook в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство финансов Украины согласовало смету ГИГ на 2020 год и план ассигнований… Только что узнал, что Минфин согласовал штатное расписание ГИГ. Могу сказать, что полноценный запуск ГИГ планируется на конец июня – начало июля текущего года", - написал Васильченко .

По его словам, после утверждения штатного расписания будут решаться кадровые вопросы и разрабатываться должностные инструкции.

Читайте также: Кабмин дал старт созданию Государственной инспекции градостроительства: ею заменят ГАСИ

Как сообщалось, за ГИГ закреплены функции надзора и контроля в строительстве, которые раньше принадлежали Госархстройинспекции.

Согласно плану правительства по проведению реформы сферы градостроительства в Украине, переходный период продлится с марта по май 2020 года. Далее запланированы создание ГИГ и запуск нового реестра (июнь 2020 года), Государственного агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве (сентябрь 2020 года), введение страхования (январь 2021 года).

Запуск Госинспекции градостроительства, которая заменит скандальную ГАСИ, запланирован на конец июня – начало июля, - Васильченко 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поменяли название и думают что все теперь будет. Карго-культ какой-то.
показать весь комментарий
17.06.2020 13:16 Ответить
У них - да. У нас - только писанины прибавится (с)
показать весь комментарий
17.06.2020 13:19 Ответить
а в чем суть єтих изменений? путем переименования убедить в наличии реформ?
показать весь комментарий
17.06.2020 13:19 Ответить
была Государственная строительная инспекция.

Стала Государственная инспекция градостроительства.
реформа за реформою ...ля
показать весь комментарий
17.06.2020 13:23 Ответить
Надзор,контроль - эолотые слова в буквальном смысле.Как сажать взяточников,так у них нет работников это сделать,а как плодить этих взяточников, так у минфина и средства и штат и смета и кадры - все нашлось за перу секунд.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:14 Ответить
Потужна рехворма від Наполеону. Первая,как мы помним,была реформа по изменению дресс-кода. Теперь в ОПу,с лета 2019,пускают в ШОРТАХ!
показать весь комментарий
17.06.2020 15:06 Ответить
Писец! Нэ вмэр Даныло, так болячка задавыла. Единственное, что может измениться, обменяют(по тихому) наворовавшихся на голожопых. Пусть подпакуются.
показать весь комментарий
17.06.2020 16:33 Ответить
 
 