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Рада назначила "слугу народа" Потураева главой Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики

Рада назначила

Верховная Рада избрала председателем Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики нардепа "Слуги народа" Никиту Потураева.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ за соответствующее постановление проголосовал 271 народный депутат.

Документом предлагается назначить Потураева главой гуманитарного комитета, отозвав его с должности заместителя председателя этого комитета.

Также постановлением предлагается выбрать заместителем председателя комитета "слугу народа" Павла Сушко.

Ранее комитет возглавлял нардеп "Слуги народа" Александр Ткаченко, который сегодня возглавляет министерство культуры.

Напомним, ранее Верховная Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

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вот вам и обратный отчет
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17.06.2020 13:25 Ответить
Знаем мы этих "работяг"!
Рада назначила "слугу народа" Потураева главой Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики - Цензор.НЕТ 4956
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17.06.2020 13:27 Ответить
ото ще державний діяч!
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17.06.2020 13:29 Ответить
Потураєв- ще той бандерівець ))))
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17.06.2020 13:30 Ответить
 
 