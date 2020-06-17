Рада назначила "слугу народа" Потураева главой Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики
Верховная Рада избрала председателем Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики нардепа "Слуги народа" Никиту Потураева.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ за соответствующее постановление проголосовал 271 народный депутат.
Документом предлагается назначить Потураева главой гуманитарного комитета, отозвав его с должности заместителя председателя этого комитета.
Также постановлением предлагается выбрать заместителем председателя комитета "слугу народа" Павла Сушко.
Ранее комитет возглавлял нардеп "Слуги народа" Александр Ткаченко, который сегодня возглавляет министерство культуры.
Напомним, ранее Верховная Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Aleks_19 Bezrodniy
показать весь комментарий17.06.2020 13:25 Ответить Мне нравится 0
susanin
показать весь комментарий17.06.2020 13:27 Ответить Мне нравится 0
Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий17.06.2020 13:29 Ответить Мне нравится 0
Антон Герасимов
показать весь комментарий17.06.2020 13:30 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...