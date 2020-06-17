Павловский 18-й раз не явился на заседание суда по делу Гандзюк, заявив о "гипертоническом кризе" как у Мангера

По словам адвоката, у подозреваемого в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игоря Павловского случился "гипертонический криз", такой же как и у ранее принудительно доставленного в суд другого фигуранта дела Владислава Мангера.

Об этом говорится в сообщении в паблике "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

"Павловского скосила та же "болезнь", что и Мангера! Сегодня организатор покушения на Екатерину Гандзюк Игорь Павловский снова пропустил судебное заседание в Одессе. Его адвокат Сергет вышел с судом на видеосвязь и сообщил, что у Павловского произошел "гипертонический криз". Такую же болезнью симулировал и Мангер, чтобы не ехать на суд в Киев. Выходки Павловского наконец-то достали и судью Осика. Он отметил, что направит запрос в СИЗО и проверит состояние его здоровья. Ходатайство Сергета о проведении судмедэкспертизы относительно Павловского отклонили, обязав предоставить его в письменном виде. Это уже 18 раз Павловский не является на заседание суда. Заседание перенесли на 30 июня, 14:00", - говорится в сообщении.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.