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Новости Убийство Гандзюк
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Павловский 18-й раз не явился на заседание суда по делу Гандзюк, заявив о "гипертоническом кризе" как у Мангера

Павловский 18-й раз не явился на заседание суда по делу Гандзюк, заявив о

По словам адвоката, у подозреваемого в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игоря Павловского случился "гипертонический криз", такой же как и у ранее принудительно доставленного в суд другого фигуранта дела Владислава Мангера.

Об этом говорится в сообщении в паблике "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

"Павловского скосила та же "болезнь", что и Мангера! Сегодня организатор покушения на Екатерину Гандзюк Игорь Павловский снова пропустил судебное заседание в Одессе. Его адвокат Сергет вышел с судом на видеосвязь и сообщил, что у Павловского произошел "гипертонический криз". Такую же болезнью симулировал и Мангер, чтобы не ехать на суд в Киев. Выходки Павловского наконец-то достали и судью Осика. Он отметил, что направит запрос в СИЗО и проверит состояние его здоровья. Ходатайство Сергета о проведении судмедэкспертизы относительно Павловского отклонили, обязав предоставить его в письменном виде. Это уже 18 раз Павловский не является на заседание суда. Заседание перенесли на 30 июня, 14:00", - говорится в сообщении.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Павловский 18-й раз не явился на заседание суда по делу Гандзюк, заявив о гипертоническом кризе как у Мангера 01

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Топ комментарии
+5
Вирус гипертонии хорошо лечится концентрированной серной кислотой.
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17.06.2020 13:31
+4
А почему к убийцам не посылают спецназ? По музеям заняты?
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17.06.2020 13:31
+4
о как можна. Обвиняемые в убийстве 18 раз забил на суд, а Юля Кузьменко по липовым обвинениям сидит уже полгода?
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17.06.2020 13:36
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якби не існувало гіпертонічного крізу, то його слід було вигадати
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17.06.2020 13:30 Ответить
А почему к убийцам не посылают спецназ? По музеям заняты?
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17.06.2020 13:31 Ответить
Вирус гипертонии хорошо лечится концентрированной серной кислотой.
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17.06.2020 13:31 Ответить
о как можна. Обвиняемые в убийстве 18 раз забил на суд, а Юля Кузьменко по липовым обвинениям сидит уже полгода?
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17.06.2020 13:36 Ответить
Даже Избирательный кодекс приняли с 11й попытки (или 17й, точно не помню)
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17.06.2020 13:40 Ответить
так приволоките
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17.06.2020 13:42 Ответить
О еще одного тащить придется, они хоть понимают что в такие байки уже никто не верит.
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17.06.2020 13:44 Ответить
Они прекрасно это понимают. И ржут открыто над этим.
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17.06.2020 13:48 Ответить
Тюрьма излечит
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17.06.2020 13:47 Ответить
одеяло ему одеяло в клетку!
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17.06.2020 13:48 Ответить
Дайте номер карточки, перешлю 1 гривню на поправку здоровья. Не лишайте шоу.
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17.06.2020 14:03 Ответить
В 18-й раз не явился в суд!!! А какой бы вой поднялся, если бы Порошенко поступил подобным образом?!
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17.06.2020 14:24 Ответить
Зараз нацсуки підуть під офіс президента і навчать, як судити злочинців. Так? Повторіть, як ви робили з Порошенко.
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17.06.2020 15:26 Ответить
Обідився:
Йому пообіцяли мінімальний срок за те, що здасть Мангера як замовника вбивства Каті. Ну, і домовились: навіть по суду першої інстанції провели... А нині зебіли пустили його по перегляду, та ще й витягнули інший його злочин, щоб засадити на років 15...
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17.06.2020 18:51 Ответить
 
 