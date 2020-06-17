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пенсионная реформа (1205) пенсия (2143)

Накопительный уровень – перераспределение денег, а не создание новых доходов, - экономист о втором уровне пенсионной системы

Накопительный уровень – перераспределение денег, а не создание новых доходов, - экономист о втором уровне пенсионной системы

В течение последних 10 лет многие страны отказались от внедрения второго уровня пенсионной системы. Аргументов в пользу внедрения общеобязательного накопительного уровня пенсионной системы в Украине нет, пока.

Такое мнение высказал 24 каналу экономический эксперт Виктор Скаршевский.

При внедрении второго уровня пенсионной системы возникает вопрос – куда будут вкладываться эти деньги? По оценкам экспертов речь идет о примерно 100 миллиардах гривен, которые будут иметь негосударственные пенсионные фонды.

У нас нет фондового рынка. Есть только два варианта – депозиты в банках и ОВГЗ. Все! Промышленность, развитие экономики через Фондовый рынок – в Украине таких инструментов нет. Это проблема не только пенсий или пенсионных фондов, а общеэкономическая. Ведь у нас очень примитивная экономика, – замечает Виктор Скаршевский.

Украинская экономика сырьевая с двумя видами экспорта продукции – аграрная и металлургическая, которая составляет 70% всего украинского экспорта. Если внедрять второй уровень в предложенном виде, это еще больше надавит на бизнес, который честно работает и будет стимулировать его переход в тень. Ведь теневой бизнес налоги не платит.

"У нас и без того очень высокая нагрузка на фонд заработной платы. А тут еще хотят его повысить. Предложенным законопроектом предлагают взять 2% у работодателей и 2% у работника. Сейчас не актуальны такие инициативы. Это подтверждает экономически-финансовый анализ и опыт восточноевропейских стран (Польша, Чехия, Эстония)", – убежден Виктор Скаршевский.

Пока нет четких аргументов (финансовых, экономических, социальных), которые бы убедили в необходимости внедрения второго уровня и что это решит проблему депопуляции Украины. Ведь накопительный уровень – перераспределение денег, а не создание новых доходов. Если у нас будет низкая зарплата, то будут и низкие пенсии.

В бедной экономике высоких пенсий не может быть по определению. Это только ухудшит экономически-финансовую ситуацию и не решит проблему, – считает Скаршевский.


Актуальным является и вопрос доверия. У нас каждые 5-6 лет происходит экономический кризис. Как замечает эксперт, эти кризисы запрограммированы, ведь украинская экономика аграрно-сырьевая и зависит от внешне-экономической конъюнктуры на этих рынках. А она всегда или растет, или падает, потому что циклична. Наша экономика очень маленькая и она чувствительна к этому. Поэтому происходят инфляции, девальвации, резкий рост безработицы и тому подобное.

Если экономика не развивается, не создаются новые рабочие места и нет притока рабочей силы, то пенсионная система не будет работать. Это проблема не только Украины, а многих стран мира.

К сожалению, проблемы запрограммированы, а инструментарий, благодаря которому предлагается их решать, пока отсутствует.
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Топ комментарии
+2
погоджуюся з експертом,нинішня влада затіяла цей лохотрон тільки тому,що на відміну від попередньої влади їй нема чого переможного показати суспільству.
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17.06.2020 13:47
+2


Накопительный уровень – перераспределение денег, а не создание новых доходов, - экономист о втором уровне пенсионной системы - Цензор.НЕТ 9011
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17.06.2020 13:48
+1
Я цим зебілам не дам ні копійки!
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17.06.2020 13:43
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Я цим зебілам не дам ні копійки!
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17.06.2020 13:43 Ответить


Накопительный уровень – перераспределение денег, а не создание новых доходов, - экономист о втором уровне пенсионной системы - Цензор.НЕТ 9011
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17.06.2020 13:48 Ответить
Во зажівьом!
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17.06.2020 13:46 Ответить
погоджуюся з експертом,нинішня влада затіяла цей лохотрон тільки тому,що на відміну від попередньої влади їй нема чого переможного показати суспільству.
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17.06.2020 13:47 Ответить
У них перемогометр зворотнього відліку.
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17.06.2020 13:50 Ответить
Ну да. О пенсиях они думают Цель - вытащить побольше бабла у бизнеса А куда перераспределить они и без пенсов разберутся
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17.06.2020 13:48 Ответить
Куда, куда... В офшори.
Накопительный уровень – перераспределение денег, а не создание новых доходов, - экономист о втором уровне пенсионной системы - Цензор.НЕТ 1357
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17.06.2020 13:51 Ответить
По оценкам экспертов речь идет о примерно 100 миллиардах гривен, которые будут иметь негосударственные пенсионные фонды.

Если это будут негосударственные пенсионные фонды, то это будет жестокий и циничный лохотрон населения.
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17.06.2020 14:06 Ответить
если государственные - тот же лохотрон.
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17.06.2020 14:55 Ответить
Читаем: "В бедной экономике высоких пенсий не может быть по определению" Источник: https://censor.net/n3202569 Да вы на пенсии судей посмотрите, очень даже может. Но не у каждого...
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17.06.2020 14:07 Ответить
У всех высокопоставленных "деятелей" почему-то тоже...
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17.06.2020 14:41 Ответить
И ваши пенсионные накопления будут в безопасности, как маски в госрезерве, ой, как зерно в госрезерве... ой...
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17.06.2020 14:51 Ответить
Тут все просто. Зе- наполеон так наполеонился,шо в пенсионом фонде всегда и так убыточном, образовалась такая дыра, шо пензоионерам,влюбленным в Зе, к концу года за любовь платить будет нечем. Вот и придумывают Зе-шкуродеры,как бы еще с работников и бизнеса побольше шкур содрать.
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17.06.2020 14:57 Ответить
 
 