РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11075 посетителей онлайн
Новости
8 989 99
запрет (1700) Министерство культуры и информационной политики (755) россия (92990) СБУ (19456) черный список (107) Варнава Екатерина (4)

Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры

Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры

Министерство культуры и информационной политики объясняет, что российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава была исключена из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности и которым запрещен въезд в Украину, на основании представления СБУ.

Об этом говорится в разъяснении министерства. передает Цензор.НЕТ.

"13 марта 2020 г. в Министерство поступило письмо СБУ от 06.03.2020 № 2 / 5-331нт о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, российской телеведущей и киноактрисы Варнавы Екатерины Владимировны. Согласно части пятой статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" , Министерство культуры и информационной политики осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности исключительно на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национальной совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. То есть исключительно по представлению Службы безопасности Украины соответствующим приказом МКИП от 18 марта Екатерина Варнава была исключена из списка. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена. Министерство осуществляет обнародование перечня и обновление", - говорится в заявлении Минкульта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

В мае 2017 года стало известно, что СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину сроком на 5 лет. Участницы Comedy Woman, в том числе и Варнава, в 2016 году на концерте в Крыму пели песню о президенте России Владимире Путине. В феврале 2020 года стало известно, что в 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать фильм "Восемь первых свиданий" от 2012 года, в котором играла Екатерина Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который также играл в нем одну из главных ролей.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+54
ЗЕбилы-малороссы у власти Ничего удивительного. Падаль тянется к падали
показать весь комментарий
17.06.2020 13:49
+44
-за пару месяцев до выборов, оказалось, что главным оппонентом ПАП стал миллионер из Кривого Рога с интеллектом равлика, манерами гопника, РЕАЛЬНЫМ бизнесом в РФ

Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 9552
показать весь комментарий
17.06.2020 13:49
+30
Ванька Бакланов подсуетился?
показать весь комментарий
17.06.2020 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЕбилы-малороссы у власти Ничего удивительного. Падаль тянется к падали
показать весь комментарий
17.06.2020 13:49 Ответить
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 9239
показать весь комментарий
17.06.2020 13:53 Ответить
У них стільки мізків немає, щоб усвідомити та ще й пояснити цей феномен.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:34 Ответить
зрадодебилы - люди которые меня бесят даже больше чем сторонники рыгов. Ибо это все типа из любви к Украины. Патриоты х.е.вы.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:46 Ответить
До выборов вас зрадофилы не бесили?
показать весь комментарий
17.06.2020 17:57 Ответить
Ясен пень... быканов отменил... тыкаченко одобрил... шут квартальный в мундире президента миссию выполнил, членограй ближневосточный....
показать весь комментарий
17.06.2020 14:20 Ответить
Там что все, кто попал во власть, попадали по протекции братьев Ермаков ?
показать весь комментарий
17.06.2020 15:09 Ответить
Ванька Бакланов подсуетился?
показать весь комментарий
17.06.2020 13:49 Ответить
Отримав пропозицію, від якої не зміг відмовитися? Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 2145
показать весь комментарий
17.06.2020 13:56 Ответить
Вовка «янелох 42» подсказал Ваньке -общий бизнес у барыги на кацапстане
показать весь комментарий
17.06.2020 14:15 Ответить
Зеленскому нужна репетитор для разучивания песни о Путине. Всё правильно, ей необходим доступ в Украину.
показать весь комментарий
17.06.2020 13:49 Ответить
серьожа баканов бальшой пачитатель ее таланта
показать весь комментарий
17.06.2020 13:49 Ответить
Оно шавка мелкая на четвереньках отрабатывает 🤢🤡👃🏻🎹 членограю
показать весь комментарий
17.06.2020 14:16 Ответить
-за пару месяцев до выборов, оказалось, что главным оппонентом ПАП стал миллионер из Кривого Рога с интеллектом равлика, манерами гопника, РЕАЛЬНЫМ бизнесом в РФ

Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 9552
показать весь комментарий
17.06.2020 13:49 Ответить
Вони не НАШІ !!!!!
показать весь комментарий
17.06.2020 13:56 Ответить
Що не наші то так, проте, на жаль - вони наразі мають громадянство України...
показать весь комментарий
17.06.2020 13:58 Ответить
та ладно!!!...всем патриотам с ней за честь!!!)))
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 3701
показать весь комментарий
17.06.2020 13:50 Ответить
Перед тим, як викладати, щось - перевір дату..... А то сернув - а вийшло, що проти вітру ))))))
https://glamurchik.tochka.net/ua/220343-katya-varnava-stala-novoy-sovedushchey-sergeya-prituly-foto/ Катя Варнава стала новою співведучою Сергія Притули (фото)
показать весь комментарий
17.06.2020 13:53 Ответить
смотрю ты по ветру стоишь??))), 10 квитня кастинг - крым украинский, а шоу подет идти с датами в минус??))..ох и порохоботы смишные!)))
показать весь комментарий
17.06.2020 13:57 Ответить
какого года фото?
показать весь комментарий
17.06.2020 13:53 Ответить
зачем тебе фото???, вот любуйся!, час видева!)))...зебилы еще не при власти!)))
https://www.youtube.com/watch?v=_k3EvQSPut4
показать весь комментарий
17.06.2020 14:06 Ответить
Они вместе вели шоу. В чем проблема? Притула для вас уже тоже не патриот?
Фотки можно найти какие угодно - и про твоего соевого кумира - гораздо более зашкварные.
показать весь комментарий
17.06.2020 13:54 Ответить
да никаких проблем.... вела и вела, сейчас вот опять будет вести....
показать весь комментарий
17.06.2020 14:03 Ответить
Зебил - прямо же спросили - в каком году это было?
показать весь комментарий
17.06.2020 14:04 Ответить
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 3370
показать весь комментарий
17.06.2020 14:07 Ответить
Вона ж колись з ним на Новому каналі ще до війни шоу вела.Здається шоу називається Хто зверху,щось таке.
показать весь комментарий
17.06.2020 13:58 Ответить
почему же "до"???, как раз-таки "после".....
показать весь комментарий
17.06.2020 14:02 Ответить
баканов предатель
показать весь комментарий
17.06.2020 13:52 Ответить
и он тоже
показать весь комментарий
17.06.2020 13:53 Ответить
остався порєченков......
показать весь комментарий
17.06.2020 13:52 Ответить
ЗЕ!
показать весь комментарий
17.06.2020 13:53 Ответить
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 2082
показать весь комментарий
17.06.2020 13:54 Ответить
Та приглашайте уже того поречникова. С пулеметом. И сами стройтесь у стеночки...
показать весь комментарий
17.06.2020 13:54 Ответить
Так зебіли ж лєнти подавати готуються.
показать весь комментарий
17.06.2020 13:57 Ответить
Сюрприз їм буде. Історію треба знать.
показать весь комментарий
17.06.2020 13:59 Ответить
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 9824

Помню год назад я с пеной у рта убеждал украинцев, что не стоит выбирать себе лидером милого клоуна, удачно сыгравшего Голобородько.
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 8677
показать весь комментарий
17.06.2020 13:54 Ответить
Да чего вы прицепились к тем артистам, проблем в стране других нет?
показать весь комментарий
17.06.2020 13:55 Ответить
Из-за таких вот артистов полно проблем потом
показать весь комментарий
17.06.2020 13:56 Ответить
Например?
показать весь комментарий
17.06.2020 13:58 Ответить
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 9546
показать весь комментарий
17.06.2020 14:02 Ответить
Как Варнава изменилась за эти годы!
показать весь комментарий
17.06.2020 14:06 Ответить
Это ее брат, скрепно-хромосомный.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:17 Ответить
Все люди братья, если верить попам или генетикам
показать весь комментарий
17.06.2020 14:25 Ответить
В насколько близком родстве вы с этим братком, например?

https://www.sport-express.ru/chronicle/reviews/chem-bolen-znamenityy-bokser-i-deputat-gosdumy-nikolay-valuev-1557845/
показать весь комментарий
17.06.2020 14:30 Ответить
Думаю не больше и не меньше вашего
показать весь комментарий
17.06.2020 14:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hrY2x4yOhwQ
показать весь комментарий
17.06.2020 14:37 Ответить
Отрицание реальность не меняет.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:44 Ответить
Проблемы есть. Просто в этой капле воды многое, ****, отражается.
показать весь комментарий
17.06.2020 13:58 Ответить
Очень многое. Просрали Крым, просрали Донбасс, просрали экономику, голосуем за барыг или дебилов, но конечно Варнава во всем виновата, уж точно не мы хорошие...
показать весь комментарий
17.06.2020 14:02 Ответить
Правильно говорити так : росія окупувала український Крим , український Донбас , маємо економічні проблеми визвані російською військовою агресією і повною некомпетентністю бездарного Президента , Верховної Ради і Кабінету Міністрів вибраних тупим зомбованим "населением". А Варнава - тупа медіашлюха , яка повинна розуміти , що порушує міжнародне законодавство .
показать весь комментарий
17.06.2020 14:09 Ответить
Можно говорить как угодно, но реальность от этого не меняется. И с каких пор тупые медиашлюхи кому-то что-то должны, в частности нам? Вот когда украинец перестанет тыкать на всех пальцами, ища виноватых в собственных бедах, когда перестанет верить, что придет добрый волшебник и сделает Украину богатым, процветающим государством, когда засучит рукава и начнет строить, а не разрушать, как последние 30 лет, вот тогда и запанует на своей земле как хозяин. Глядишь и Крым с Донбассом вернется. Но не раньше.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:19 Ответить
Почему с Кореями это не работает?
показать весь комментарий
17.06.2020 14:41 Ответить
Северные Корейцы попали в очень большую беду.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:46 Ответить
Какую?
показать весь комментарий
17.06.2020 14:47 Ответить
Рабство разума.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:51 Ответить
Такая же беда и у россиян, и у немалой части нашего населения.
Поэтому так и живем...
показать весь комментарий
17.06.2020 14:54 Ответить
Согласен. Но масштаб другой. Даже нам, пережившим СССР, трудно понять то, что происходит в СК.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:56 Ответить
Германии тоже не воссоединялись, пока не рухнул совок-оккупант.
Поэтому дело и в агрессоре, тем более, таком близком и очень влияющем на нас, как россия.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:05 Ответить
Россия поступила подло. Но давайте будем откровенны, как поступит та же Польша, Венгрия или Румыния, если мы таки доразвалим свое государство? Вопрос риторический.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:11 Ответить
Не совсем риторический.
Они члены ЕС, действовать как пуйло вряд ли будут. Большинство стран в ЕС вряд ли одобрят очередной конфликт в Европе. Как и США.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:26 Ответить
Вы до сих пор верите в Международное право? Крым у нас и без войны отобрали, а США не так давно бомбили Белград, в центре целой Европы.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:48 Ответить
Бомбить на Донбассе подразделения рос. армии и их наемников из граждан Украины США не кинулись, хотя вряд ли им хотелось, чтобы кремляди дошли до Киева.

Остановили их другими методами.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:58 Ответить
Не США остановили, украинские Герои и Патриоты. Все изменилось в мире, полагаться теперь нужно только на самих себя.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:51 Ответить
Патриоты показали миру, что в Украине есть люди, готовые с оружием в руках встречать оккупанта.
Но силы были очень не равны, пуйло вооружало, переоснащало десятилетиями свою армию, а наши разооружали, распродавали.
Это аксиома.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:07 Ответить
Вот мы и вернулись к сути дискуссии. Мы получили независимость имея третий по величине ядерный потенциал, а через тридцать лет мораторий снимаем на продажу нашей земли, за 5 млрд убитых президентов. И что кому показали эти патриоты, когда Украина с молотка пойдет?
показать весь комментарий
17.06.2020 23:34 Ответить
Может оно и к лучшему, что отдали ядерное оружие...
Кто знает, что стрельнет нынешнему гипер обидчивому и мнительному преЗеденту в голову?
Не исключаю, что он мог бы обидеться на Запад, что не одобряют его зе-политику и попытался бы махать ядерной дубиной как Ын.
показать весь комментарий
18.06.2020 10:24 Ответить
ФСБУ.
показать весь комментарий
17.06.2020 13:55 Ответить
Ну как говорится, Хайль Гитлер!!! ЗЕ-ХАЙЛЬ!!!
показать весь комментарий
17.06.2020 13:55 Ответить
Таки правда...
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 6586
показать весь комментарий
17.06.2020 13:56 Ответить
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры - Цензор.НЕТ 1248
показать весь комментарий
17.06.2020 13:58 Ответить
Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину

Ну шо? Осталось самого Путина пригласить?
показать весь комментарий
17.06.2020 13:56 Ответить
в стеклянном склепе, шобы глаз рассматривать...
И прекрати ***** с заглавной П писаь...
показать весь комментарий
17.06.2020 14:24 Ответить
Ну и что, порохоботы?
показать весь комментарий
17.06.2020 13:58 Ответить
Теперь нужно нарядить её в вышиванку, вручить почётную грамоту СБУ и ГРУ и всё это по ТВ показать, после чего, пусть спокойно возвращается к себе домой...
показать весь комментарий
17.06.2020 13:59 Ответить
Всем поющим о пукине желаю:
Такого как пукин, чтобы бросал!
Как Людку он бросил, чтобы лобзал
Под майкой мальчонок, чтоб карликом был.
Такого как пукин, чтоб был педофил!
показать весь комментарий
17.06.2020 14:00 Ответить
Так это ж СБУ. Многолетняя селекция мажоров, кротов, идиотов и крышевателей. Лучшие люди СБУ президентами ЛНР стали!
показать весь комментарий
17.06.2020 14:01 Ответить
Ткаченко и г+г собрались снимать очередной говносериальчик с ее участием
показать весь комментарий
17.06.2020 14:03 Ответить
Гундосый Зеленский лично разрешил 🤫😂, на въезде пусть ответит чей Крым,🙁🙁
показать весь комментарий
17.06.2020 14:03 Ответить
Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну на підставі листа СБУ, - заява Мінкультури - Цензор.НЕТ 4258
ЗУБ ДАЮ! ЩО ЩЕ НЕ ВСТИГ ПОВНІСТЮ ПРОДАТИ ЦЮ УКРАЇНУ -ПОВІЮ НА ВИМОГУ ДРУЖНЬОГО МЕНІ КРЕМЛЯ КАПІТУЛЯЦІЄЮ ЇЇ НА МИЛІСТЬ ВЕЛИКОЇ ПАрАШІ. АЛЕ ЗАРАДИ МИРУ -КАПІТУЛЯЦІЇ ПРОДАМ ТОЧНО, ЯКЩО УСПІЮ ДО ТОГО ЯК ВТЕЧУ У ПА РАШУ!..
ВАШ! ЛЮБИЙ ОБОЖНЮВАНИЙ НА 73% ПРЕЗИДЕНТ !? АЛЕ І НА 100% ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ХОЛУЙ....РЕЗИДЕНТ- ІУДА, ЗЕБІЛ- КАПІТУЛЯНТ !
показать весь комментарий
17.06.2020 14:59 Ответить
КВН-эшная давалка явно близко знакома с нашим клоуном. Закомплексованные гномики любят длинных швабр.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:05 Ответить
Пусть заезжает. Зелёнки и куриных яиц в Украине достаточно.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:10 Ответить
Доведеться фарбувати її у зелений колір, щоби всі бачили, що то Зеленський дозволив цій kurvi заїхати...
показать весь комментарий
17.06.2020 14:10 Ответить
слуга крємля янєлох працює в турборєжимі.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:15 Ответить
А кто там сейчас в СБУ рулит? Дружбан ЗЕ Баканов.

Казалось бы причем тут ЗЕ...
показать весь комментарий
17.06.2020 14:50 Ответить
Нафига нужны такие исключения ? Так в Украине действуют все законы. Для народа закон, а для олигархов- исключение! Эта власть превратило страну в стадо баранов!
показать весь комментарий
17.06.2020 15:07 Ответить
Зеля-ассенизатор пустил говно по трубам
показать весь комментарий
17.06.2020 15:15 Ответить
В каком-то новом кино на 1+1 будет сниматься?
показать весь комментарий
17.06.2020 15:20 Ответить
Тю, чий не новина. СБУ(підрозділ ФСБ) - дозволив москальці в'їзд в Україну. Скоро і кіркоров з іншими підтянуться.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:31 Ответить
Для президента воюющей страны у Зеленского многовато друзей в РФ.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:32 Ответить
Да-а... А Вы смеетесь что у нас додоны...
показать весь комментарий
17.06.2020 15:44 Ответить
А у Вас получается ермаки? С буквой "Д" впереди?
показать весь комментарий
17.06.2020 15:47 Ответить
Нарешті приїде моя улюблена Віка Циганова з патріотичними піснями про расєю...
показать весь комментарий
17.06.2020 15:52 Ответить
В есбеу крупні фахівці стосовно шльондр,їм видніше...
показать весь комментарий
17.06.2020 15:54 Ответить
квартальні млять виродки!
показать весь комментарий
17.06.2020 16:07 Ответить
Така ж страшна, як і дурна. Така собі младая Жанна Агузарова.
показать весь комментарий
17.06.2020 16:08 Ответить
два одоробла на картинці
показать весь комментарий
17.06.2020 17:45 Ответить
Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну на підставі листа СБУ, - заява Мінкультури - Цензор.НЕТ 5425
показать весь комментарий
17.06.2020 23:41 Ответить
 
 