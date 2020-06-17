Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину на основании письма СБУ, - заявление Минкультуры
Министерство культуры и информационной политики объясняет, что российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава была исключена из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности и которым запрещен въезд в Украину, на основании представления СБУ.
Об этом говорится в разъяснении министерства. передает Цензор.НЕТ.
"13 марта 2020 г. в Министерство поступило письмо СБУ от 06.03.2020 № 2 / 5-331нт о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, российской телеведущей и киноактрисы Варнавы Екатерины Владимировны. Согласно части пятой статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" , Министерство культуры и информационной политики осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности исключительно на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национальной совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. То есть исключительно по представлению Службы безопасности Украины соответствующим приказом МКИП от 18 марта Екатерина Варнава была исключена из списка. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена. Министерство осуществляет обнародование перечня и обновление", - говорится в заявлении Минкульта.
В мае 2017 года стало известно, что СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину сроком на 5 лет. Участницы Comedy Woman, в том числе и Варнава, в 2016 году на концерте в Крыму пели песню о президенте России Владимире Путине. В феврале 2020 года стало известно, что в 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать фильм "Восемь первых свиданий" от 2012 года, в котором играла Екатерина Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который также играл в нем одну из главных ролей.
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https://www.youtube.com/watch?v=_k3EvQSPut4
Фотки можно найти какие угодно - и про твоего соевого кумира - гораздо более зашкварные.
Помню год назад я с пеной у рта убеждал украинцев, что не стоит выбирать себе лидером милого клоуна, удачно сыгравшего Голобородько.
https://www.sport-express.ru/chronicle/reviews/chem-bolen-znamenityy-bokser-i-deputat-gosdumy-nikolay-valuev-1557845/
Поэтому так и живем...
Поэтому дело и в агрессоре, тем более, таком близком и очень влияющем на нас, как россия.
Они члены ЕС, действовать как пуйло вряд ли будут. Большинство стран в ЕС вряд ли одобрят очередной конфликт в Европе. Как и США.
Остановили их другими методами.
Но силы были очень не равны, пуйло вооружало, переоснащало десятилетиями свою армию, а наши разооружали, распродавали.
Это аксиома.
Кто знает, что стрельнет нынешнему гипер обидчивому и мнительному преЗеденту в голову?
Не исключаю, что он мог бы обидеться на Запад, что не одобряют его зе-политику и попытался бы махать ядерной дубиной как Ын.
Ну шо? Осталось самого Путина пригласить?
И прекрати ***** с заглавной П писаь...
Такого как пукин, чтобы бросал!
Как Людку он бросил, чтобы лобзал
Под майкой мальчонок, чтоб карликом был.
Такого как пукин, чтоб был педофил!
ЗУБ ДАЮ! ЩО ЩЕ НЕ ВСТИГ ПОВНІСТЮ ПРОДАТИ ЦЮ УКРАЇНУ -ПОВІЮ НА ВИМОГУ ДРУЖНЬОГО МЕНІ КРЕМЛЯ КАПІТУЛЯЦІЄЮ ЇЇ НА МИЛІСТЬ ВЕЛИКОЇ ПАрАШІ. АЛЕ ЗАРАДИ МИРУ -КАПІТУЛЯЦІЇ ПРОДАМ ТОЧНО, ЯКЩО УСПІЮ ДО ТОГО ЯК ВТЕЧУ У ПА РАШУ!..
ВАШ! ЛЮБИЙ ОБОЖНЮВАНИЙ НА 73% ПРЕЗИДЕНТ !? АЛЕ І НА 100% ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ХОЛУЙ....РЕЗИДЕНТ- ІУДА, ЗЕБІЛ- КАПІТУЛЯНТ !
Казалось бы причем тут ЗЕ...