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законопроект (3202) Зеленский (19011) ВНО (416) аттестация (18)

Зеленский внес в Раду законопроект об отмене обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Зеленский внес в Раду законопроект об отмене обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Президент Украины Владимир Зеленский внес сегодня в Раду законопроект №3669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновение и распространение коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - говорится в тексте законопроекта.

Законопроект предусматривает изменение нормы закона "Об образовании" по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

В тексте законопроекта также говорится, что школьники смогут пройти ВНО по собственному желанию.

Законопроект определен президентом как неотложный.

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Государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания должны сдавать ученики заведений общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, высшего образования, которые в 2020 году завершают получение полного общего среднего образования по следующим предметам: украинский язык и литература (часть по украинскому языку) (обязательно); математика или история Украины (период ХХ - начало XXI века) (на выбор выпускника); один из предметов на выбор выпускника

Зеленский внес в Раду законопроект об отмене обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО 01
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Топ комментарии
+35
фигляр-недоучка, убери свои зеленые лапки от ЗНО!
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17.06.2020 14:00
+35
Зеленский, а чего ты мелочишься? Давай и независимость Украины объявим не обязательной.
А родители выпускников пусть готовят бабло - теперь, как и в старые добрые времена, при вступлении в престижные университеты придется проходить конкурс на материальную состоятельность и коррупционное собеседование.
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17.06.2020 14:02
+26
У меня нет слов. Вернее есть, только они все нецензурные.
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17.06.2020 14:09
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Прем"єр шмигав що буде, а цей навпаки.
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17.06.2020 14:00 Ответить
Ну, а дійсно, нащо воно?
73,22% вже пройшли онлайн «Свати», нащо їм ще чимось засмічувати голови?
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17.06.2020 14:17 Ответить
фигляр-недоучка, убери свои зеленые лапки от ЗНО!
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17.06.2020 14:00 Ответить
але з цим неможливо погодитися! це ж майбутнє наших дітей, у що вони віритимуть?
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17.06.2020 14:32 Ответить
Зеленский, а чего ты мелочишься? Давай и независимость Украины объявим не обязательной.
А родители выпускников пусть готовят бабло - теперь, как и в старые добрые времена, при вступлении в престижные университеты придется проходить конкурс на материальную состоятельность и коррупционное собеседование.
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17.06.2020 14:02 Ответить
А шо, у нас була независимость или образование, оно нам уже не нужно. КЛУБНИКУ собирать можно и без этого. И это не только его заслуга, а всех предыдущих. Верной дорогой двигаемся, ПАНЫ.
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17.06.2020 14:20 Ответить
Ну чому?
Хто полуниці збирає, хто у Гарварді викладає...
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17.06.2020 14:28 Ответить
Правильно,нехай школярі замість знань з математики і хімії циркові трюки та естрадні номери вчителям показуть. А ****.
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17.06.2020 14:02 Ответить
Здається що кловани, в найближчому майбутньому, цю нещасну країну завалять.
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17.06.2020 14:04 Ответить
не работает ни один государственный институт - де факто этой страны уже нет
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17.06.2020 17:55 Ответить
У меня нет слов. Вернее есть, только они все нецензурные.
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17.06.2020 14:09 Ответить
А от якраз, то і є їх рідна мова, на якій: «ОНІ ДУМАЮТ».
І понімают.
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17.06.2020 14:21 Ответить
Батьки готовте грош1 на екзаменатор1в.
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17.06.2020 14:09 Ответить
2020 -- год ка-вэ-энщиков...
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17.06.2020 14:10 Ответить
Давай, Зюзя, не зупиняйся - впроваджуй зкріпне кацапське ЕГЭ.
Блть, все хоче розвалити, віслюк довбаний.
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17.06.2020 14:12 Ответить
Ну вот и отлично, шанс купить место у того кто имеет бабки! А детки из бедных семей, которые старались, учились хорошо, чтобы на бюджет поступить, будут в пролете. Ура, товарищи!
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17.06.2020 14:17 Ответить
А кто-нибудь текст законопроекта читал??? Это не отмена ЗНО!!! Это отмена итоговой аттестации в виде ЗНО!!! ЗНО сдается добровольно, кто хочет, а точнее кому оно необходимо для поступления в ВНЗ.

"4-1. Установити, що у зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.
Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням".
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17.06.2020 14:25 Ответить
3,14 БОЛЬШЕ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ НАЗАД В РАШОСТАН
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17.06.2020 14:28 Ответить
Я щось не розумію, ну відмінять ЗНО, то тоді як в університет поступити?
Якщо бояться коронавіруса, то все одно прийдеться вступні іспити здавати в університеті. Тіж самі скупчення людей.
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17.06.2020 14:30 Ответить
Не отменяют ЗНО) Отменяют итоговую аттестацию в виде ЗНО. Совсем просто - аттестат в школе можно будет получить БЕЗ ЗНО, а для поступления ЗНО необходимо! Просто освободили от ЗНО тех, кто не собирается поступать в ВНЗ
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17.06.2020 14:34 Ответить
Ну, якщо так, то логічно.
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17.06.2020 14:37 Ответить
Как там в мультике: нисиво ни панимаю
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17.06.2020 15:08 Ответить
ДЕГЕНЕРАТ!!!!!! ЩО ТИ РОБИШ!
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17.06.2020 15:15 Ответить
Нельзя отменять ЗНО! Ведь благодаря этому еще и держится школа. А заболеваемость все равно растет. Провели бы в мае, уже забыли бы...
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17.06.2020 15:22 Ответить
ПТУ-шник заліз руйнувати освіту, яку по щабельках будували розумні люди і вчені.
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17.06.2020 15:23 Ответить
Сам нічого не вчив , хоча мав можливість без бабла і поступити і закінчити , але є невігласом Тепер воліє щоби інші з нього приклад брали.
Адже ж можна так бути"0" і стати ого!!!!!!!!
Теер знову за вступ будуть бабло вимагати.
Боротьба з корупцією у дії.
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17.06.2020 15:43 Ответить
оно еще и хитрожопое, заигрывает с будущими голосами "по приколу"
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17.06.2020 16:00 Ответить
тупой и ещё тупее ...
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17.06.2020 16:29 Ответить
И, наверное, он так же определил порядок поступления выпускников 2020 в ВУЗы.
Или вначале все сломаем (много ума не надо). а потом будем думать.
В Украине проведено всего три реформы с 1996 года:
- денежная - гривна;
- упрощенная система налогообложения и отчетности (единый налог - Кужель - 1998г.);
- ЗНО.
Давай теперь и это поломаем. Мозгов же нет что-то сделать. Давай ломать.
При чем здесь этот ваш COVID-19?
Пришел здоровый ученик, зашел в стерильный класс (обеспечте), в маске, сел за парту в социальной отдаленности от других и самостоятельно работает над заданием.
У вас было 2,5 месяца, чтобы все это подготовить, а не совать в Раду закон. Закон про что, про возобновление коррупции при поступлении в ВУЗы. Тупость дичайшая, компетенции ноль, управляемости процессами в стране нет.
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17.06.2020 16:49 Ответить
 
 