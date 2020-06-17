Зеленский внес в Раду законопроект об отмене обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Президент Украины Владимир Зеленский внес сегодня в Раду законопроект №3669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновение и распространение коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - говорится в тексте законопроекта.

Законопроект предусматривает изменение нормы закона "Об образовании" по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

В тексте законопроекта также говорится, что школьники смогут пройти ВНО по собственному желанию.

Законопроект определен президентом как неотложный.

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Государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания должны сдавать ученики заведений общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, высшего образования, которые в 2020 году завершают получение полного общего среднего образования по следующим предметам: украинский язык и литература (часть по украинскому языку) (обязательно); математика или история Украины (период ХХ - начало XXI века) (на выбор выпускника); один из предметов на выбор выпускника