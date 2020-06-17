Зеленский внес в Раду законопроект об отмене обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО
Президент Украины Владимир Зеленский внес сегодня в Раду законопроект №3669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновение и распространение коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - говорится в тексте законопроекта.
Законопроект предусматривает изменение нормы закона "Об образовании" по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.
В тексте законопроекта также говорится, что школьники смогут пройти ВНО по собственному желанию.
Законопроект определен президентом как неотложный.
Государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания должны сдавать ученики заведений общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, высшего образования, которые в 2020 году завершают получение полного общего среднего образования по следующим предметам: украинский язык и литература (часть по украинскому языку) (обязательно); математика или история Украины (период ХХ - начало XXI века) (на выбор выпускника); один из предметов на выбор выпускника
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73,22% вже пройшли онлайн «Свати», нащо їм ще чимось засмічувати голови?
А родители выпускников пусть готовят бабло - теперь, как и в старые добрые времена, при вступлении в престижные университеты придется проходить конкурс на материальную состоятельность и коррупционное собеседование.
Хто полуниці збирає, хто у Гарварді викладає...
І понімают.
Блть, все хоче розвалити, віслюк довбаний.
"4-1. Установити, що у зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.
Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням".
Якщо бояться коронавіруса, то все одно прийдеться вступні іспити здавати в університеті. Тіж самі скупчення людей.
Адже ж можна так бути"0" і стати ого!!!!!!!!
Теер знову за вступ будуть бабло вимагати.
Боротьба з корупцією у дії.
Или вначале все сломаем (много ума не надо). а потом будем думать.
В Украине проведено всего три реформы с 1996 года:
- денежная - гривна;
- упрощенная система налогообложения и отчетности (единый налог - Кужель - 1998г.);
- ЗНО.
Давай теперь и это поломаем. Мозгов же нет что-то сделать. Давай ломать.
При чем здесь этот ваш COVID-19?
Пришел здоровый ученик, зашел в стерильный класс (обеспечте), в маске, сел за парту в социальной отдаленности от других и самостоятельно работает над заданием.
У вас было 2,5 месяца, чтобы все это подготовить, а не совать в Раду закон. Закон про что, про возобновление коррупции при поступлении в ВУЗы. Тупость дичайшая, компетенции ноль, управляемости процессами в стране нет.