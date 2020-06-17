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Зеленский (19011) Кабмин (13505) отставка (3145) Слуга народа (2620) Качура (170) Шмыгаль Денис (2588)

Правительство уйдет в отставку, если потребуют Зеленский или "Слуга народа", - депутат СН Качура

Правительство уйдет в отставку, если потребуют Зеленский или

Депутаты правящей фракции договорились с премьер-министром Шмыгалем, что утверждение Радой Программы правительства не предоставляет Кабмину годовой иммунитет. Шмыгаль под видеозапись пообещал, что сам напишет заявление об отставке, если этого потребуют президент или СН.

Об этом журналистам сказал народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, существует договоренность, что после голосования за Программу деятельности правительства еще будет План деятельности правительства, в котором будут детализированы задачи Кабинета министров.

"Мы договорились внутри фракции, то иммунитет, который предоставляется сейчас правительству, после того, как мы проголосуем программу, он не будет индульгенцией", - сказал Качура.

Он сообщил, что "мы договорились с премьер-министром, что в случае, если внутри нашей политической фракции возникнет недоверие к премьер-министру, то он самостоятельно уйдет в отставку. И это мы зафиксировали".

Читайте на Цензор.НЕТ: В Раде продолжаются дискуссии по программе действий Кабмина: противоречит меморандуму с МВФ, - "слуга народа" Гетманцев

По словам Качуры, есть видеозапись договоренности, Шмыгаль сам напишет заявление и уйдет с должности, если поступит такое требование от президента и фракции "Слуга народа".

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Топ комментарии
+10
А если народ уже требует от Зеленского уйти или хотя бы сделать досрочные выборы президента?
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17.06.2020 14:01
+8
По тому зеленому закону бубочка від імпічменту захищений краще, ніж Конституція від змін.
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17.06.2020 14:21
+8
Свині то взагалі - худоба, а худоба народом бути не може. Популяцією, стадом, сворою - так, але не народом. Чи вас цьому в Трускавці не вчили? То може хоча б шкільну програму згадаєте?
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17.06.2020 14:24
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В этом кибуце суровая дисциплина.
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17.06.2020 14:01 Ответить
А 🤢🤡🎪👃🏻🎹вы « друзья « ,как ни садитесь , а в президенты не годитесь ……🤮🤮
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17.06.2020 14:09 Ответить
А если народ уже требует от Зеленского уйти или хотя бы сделать досрочные выборы президента?
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17.06.2020 14:01 Ответить
Так приняли закон об импичминте президента, так почему до сих пор эту процедуру не провели?
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17.06.2020 14:02 Ответить
По тому зеленому закону бубочка від імпічменту захищений краще, ніж Конституція від змін.
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17.06.2020 14:21 Ответить
Соевые свыни не народ!!!
Запомни.
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17.06.2020 14:09 Ответить
Точно не народ, бо останнім часом отара тупих овець дискредитувала це поняття.
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17.06.2020 14:12 Ответить
Свині то взагалі - худоба, а худоба народом бути не може. Популяцією, стадом, сворою - так, але не народом. Чи вас цьому в Трускавці не вчили? То може хоча б шкільну програму згадаєте?
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17.06.2020 14:24 Ответить
😃 Шмыгло потом подотрется этой видеозаписью...по закону у него будет год иммунитета...а шмыгло не гончарук...само не уйдет..
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17.06.2020 14:02 Ответить
Стопудово! Он найвеличніший під відеозапис сказав, що коли хоч раз порушить закон піде геть. Порушень вже хоч греблю гати, а воно й досі за крісло чіпляється навіть тими частинами тіла, яким воно по клавішах б'є
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17.06.2020 14:26 Ответить
Оманське брехло розпустить уряд і спише все на нього.
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17.06.2020 14:03 Ответить
Не сможет оно в течении года...при всем его желании...
Тут только добровольный уход шмыгла...а это не тот парень что бы просто так уйти..
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17.06.2020 14:07 Ответить
Та питати його (Щмигаля) ніхто не буде. Це ж слуга, пілять...
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17.06.2020 14:14 Ответить
под видеозапись пообещал - це в якому законі написано?
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17.06.2020 14:10 Ответить
а зачем им закон - закон для нас - тех кто не доволен развалом Украины
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17.06.2020 14:12 Ответить
Так не будьте стадом безсловесным ,позволяющим гнидам командовать парадом
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17.06.2020 14:38 Ответить
временное правительство - шо то мне это напоминает(ХОТЕЛ НАПИСАТЬ - САМ ПОМНЮ - НО НЕ МАКЛАУД НЕ РАЗУ))))))
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17.06.2020 14:11 Ответить
а шо, опять?
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17.06.2020 14:13 Ответить
Народ уже требует вышвырнуть эту ахметовскую шестерку.
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17.06.2020 14:16 Ответить
ти - зебіл. Не плутай себе з народом.
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17.06.2020 18:46 Ответить
Не затягуйте, бо якщо люди почнуть вимагати, то за ваші життя ніхто й півкопійки не дасть... І прихватіть з собою ще й Єрмака з ЗЕ!
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17.06.2020 14:19 Ответить
Обмазать дегтем, вывалять в перьях и по улицам возить в клетке, хоть повеселимся.
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17.06.2020 14:20 Ответить
И правительство, и президент, и ВР должны уходить в отставку если этого требует народ.
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17.06.2020 14:59 Ответить
Если у Шмыгаля все получится, то, чтобы там ни захотел Зеля, Шмыгаля внесут в кресло президента, предварительно выкинув из него Зелю. Почему то хочется пожелать Шмыгалю успеха.
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17.06.2020 15:24 Ответить
характерна ознака кожного 73/43%зебіла, включно з https://censor.net/user/77548 - суцільний дебілізм, вже не кажучи про правовий нігілізм.
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17.06.2020 18:47 Ответить
Характерная черта каждого порохобота - это хамство и безграмотность. Вас под забором набирают, что ли?
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17.06.2020 19:34 Ответить
Закон про Імічмент це мертвенароджена дитина- плід марення 73%.
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17.06.2020 15:29 Ответить
Як в вас все просто, експериментаторі херові!
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17.06.2020 17:09 Ответить
Якщо вони пообіцяли піти "на вимогу" - то який смисл голосувати і приймати програму Уряду?
Питання риторичне.
Для галочки.
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17.06.2020 18:45 Ответить
 
 