Правительство уйдет в отставку, если потребуют Зеленский или "Слуга народа", - депутат СН Качура

Депутаты правящей фракции договорились с премьер-министром Шмыгалем, что утверждение Радой Программы правительства не предоставляет Кабмину годовой иммунитет. Шмыгаль под видеозапись пообещал, что сам напишет заявление об отставке, если этого потребуют президент или СН.

Об этом журналистам сказал народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, существует договоренность, что после голосования за Программу деятельности правительства еще будет План деятельности правительства, в котором будут детализированы задачи Кабинета министров.

"Мы договорились внутри фракции, то иммунитет, который предоставляется сейчас правительству, после того, как мы проголосуем программу, он не будет индульгенцией", - сказал Качура.

Он сообщил, что "мы договорились с премьер-министром, что в случае, если внутри нашей политической фракции возникнет недоверие к премьер-министру, то он самостоятельно уйдет в отставку. И это мы зафиксировали".

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По словам Качуры, есть видеозапись договоренности, Шмыгаль сам напишет заявление и уйдет с должности, если поступит такое требование от президента и фракции "Слуга народа".