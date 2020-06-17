В ОП написали новый закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО с имплементированной "формулой Штайнмайера", - Ермак

Офис Президента подготовил новый законопроект о так называемом особом статусе временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей с внедренной в него "формулой Штайнмайера".

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы представили первый закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формулой Штайнмайера". Дальше мы его обсуждаем с нашими представителями территорий, они высказывают своё мнение", - рассказал Ермак.

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