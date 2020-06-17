Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" станет известен в конце июля, - глава фракции СН Арахамия

Результаты праймериз среди кандидатов от партии "Слуга народа" на должность киевского мэра станут известны в конце июля.

Об этом глава фракции Давид Арахамия сказал журналистам в среду в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Социологический праймериз, так называемый, будет ближе к концу следующего месяца, чтобы уже понимать всю ситуацию. У всех других политических партий также будут известны кандидаты. И будет финальное, окончательное решение уже после этого", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что участие в праймериз от "Слуги народа" намерены принять 5 человек: Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Александр Ткаченко и Ирина Верещук.

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При этом Арахамия допустил, что Александр Ткаченко, ставший недавно министром культуры и информации, откажется от намерения баллотироваться на должность мэра.

"У меня нет документа, который бы свидетельствовал о том, что он (Ткаченко. – Ред.) отозвал (свою кандидатуру. – Ред.), поэтому я его и называю. Но есть большая вероятность, что его не будет", - сказал глава фракции.

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