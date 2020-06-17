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Киев (24762) местные выборы (2751) мэр (1475) праймериз (46) Слуга народа (2620) Качура (170)

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" станет известен в конце июля, - глава фракции СН Арахамия

Кандидат в мэры Киева от

Результаты праймериз среди кандидатов от партии "Слуга народа" на должность киевского мэра станут известны в конце июля.

Об этом глава фракции Давид Арахамия сказал журналистам в среду в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Социологический праймериз, так называемый, будет ближе к концу следующего месяца, чтобы уже понимать всю ситуацию. У всех других политических партий также будут известны кандидаты. И будет финальное, окончательное решение уже после этого", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что участие в праймериз от "Слуги народа" намерены принять 5 человек: Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Александр Ткаченко и Ирина Верещук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Качура о праймериз перед местными выборами: "Слуга народа" закажет несколько соцопросов, а потом самые сильные кандидаты представят свои программы

При этом Арахамия допустил, что Александр Ткаченко, ставший недавно министром культуры и информации, откажется от намерения баллотироваться на должность мэра.

"У меня нет документа, который бы свидетельствовал о том, что он (Ткаченко. – Ред.) отозвал (свою кандидатуру. – Ред.), поэтому я его и называю. Но есть большая вероятность, что его не будет", - сказал глава фракции.

Также на Цензор.НЕТ: Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный годовой отчет о своей деятельности 21 июля, - Кравчук

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Топ комментарии
+6
Тест от цензора - "Помните ли вы ЗЕбилов в лицо?"
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17.06.2020 14:13
+4
в Киеве зелень пролетает.
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17.06.2020 14:09
+4
вот уж за кого точно не буду, так это за зелёного кандидата. НИКОГДА!
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17.06.2020 14:11
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в Киеве зелень пролетает.
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17.06.2020 14:09 Ответить
Я так теж думав перед виборами до ВР...
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17.06.2020 14:12 Ответить
вот уж за кого точно не буду, так это за зелёного кандидата. НИКОГДА!
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17.06.2020 14:11 Ответить
А чого фото іншого зебіла надрукували в новині?
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17.06.2020 14:11 Ответить
Тест от цензора - "Помните ли вы ЗЕбилов в лицо?"
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17.06.2020 14:13 Ответить
Что бы вы не делали, он так и останется кандидатом
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17.06.2020 14:11 Ответить
Я бы не был так уверен. Год назад о Зеленском так же говорили.
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17.06.2020 14:14 Ответить
Вот именно год назад! Что говорят сегодня? Избиратель ЗЕдерьма - люмпен и полесский лох, которому обломились заработки в рашке, но никак не киевляне.
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17.06.2020 14:20 Ответить
Сегодня рейтинг зеленского и СН такой же, как год назад. Смотри последние соцопросы.
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17.06.2020 14:23 Ответить
Что вы говорите
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17.06.2020 14:26 Ответить
Зе и достойные кандидаты в меры:
Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" станет известен в конце июля, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 4381
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17.06.2020 14:12 Ответить
Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" станет известен в конце июля, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 6343
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17.06.2020 14:13 Ответить
Добкина выдвигайте иначе я больше за СН не проголосую!
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17.06.2020 14:15 Ответить
ото обхохочемся
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17.06.2020 14:15 Ответить
Я щось не зрозумів, це на фото Арахамія Що то за дивний тип?
Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" станет известен в конце июля, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 4556
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17.06.2020 14:18 Ответить
Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" станет известен в конце июля, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 2268
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17.06.2020 14:32 Ответить
"Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Александр Ткаченко и Ирина Верещук" Источник: https://censor.net/n3202580
Матінко рідна! То є якась кунскамера!
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17.06.2020 14:36 Ответить
Тримайтесь! В кінці липня буде кімната жахіть. Кого тільки з кадрової голодухи не запропонують. Витримки і виваженності киянам, Будьте мудрішими чим рік назад, не ведіться на "фуфло".
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17.06.2020 15:00 Ответить
Хера їм, а не мера
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17.06.2020 15:21 Ответить
Ну хочь это будет достижением.
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17.06.2020 22:07 Ответить
Кандидат от СН выскочит как очередной черт из табакерки
Кандидат у мери Києва від "Слуги народу" стане відомий у кінці липня, - глава фракції СН Арахамія - Цензор.НЕТ 9825
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17.06.2020 14:59 Ответить
Та він і зараз відомий - криворізький Зеленський.
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17.06.2020 15:17 Ответить
расходитесь!уже давно решено,что мэром будет коля-велюр!
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17.06.2020 16:46 Ответить
У них тупо нет кандидата. Всех кого планировали- непроходные. Разве что тупо заведут своего как при янике. Я смотрю они уже и к этому от безнадеги готовы.
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17.06.2020 16:52 Ответить
Це той самий слуга уродів Качура, що нині ще очолює київських зажопів?
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17.06.2020 18:54 Ответить
расходитесь!уже давно решено,что мэром будет коля-велюр!
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17.06.2020 18:58 Ответить
Толян! Похоже его и будут "проталкивать", время покажет, правы ли мы.
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17.06.2020 22:09 Ответить
 
 