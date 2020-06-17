Новая вспышка COVID-19 в Китае: Пекинский коронавирус более заразен, чем уханьский, - профессор института вирусологии Уханьского университета Чжаньцю
Коронавирус, выявленный на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина Синьфади, может оказаться более заразным, чем обнаруженный ранее на рынке морепродуктов в Ухани.
Об этом заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухани", - заявил ученый.
Ранее в Пекине выявили локальный случай заражения коронавирусом. В ходе проверки источник коронавирусной инфекции был найден на доске, используемой для разделки импортированного лосося на рынке Синьфади. На следующий день COVID-19 был обнаружен у двух работников в Китайском центре исследования мясной продукции.
Сообщается, что в районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели режим военного времени, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля. Вспышка коронавируса была зафиксирована на рынке 13 июня. Оптовый рынок "Синьфади" является крупнейшим в столице.
Пожалуйста, подождите...
Чипированные глупостью.
Да и психопат Билл Гейтс
Вы уверены, что именно Билл Гейтс - психопат?
Может Природа тонко ( походу уже толсто ) намекает , что нельзя жрать тех, у кого есть глазки , носик и ротик, дышит и кого есть кровь ?...
Рыба и мясо любых животных в том числе .
Коровы, слоны, гориллы например.
Организму нужены ведь аминокислоты , а они присутсуют в любой пище и даже в "траве" ! 😊
Сеньора Заяц, что и зайцев есть тоже нельзя?)))))
Но я вот одного не пойму. Этот вирус уже обошел всю планету. Но мутирует он почему-то только в Китае, в другом большом городе и нигде больше.
Это как "вирус одичания", который выкашивает почти всех песцов Сибири раз в 4-5 лет, когда тех становится слишком много... когда они наподятся, они начинают жрать что попало, переходят на несвойственную пищу, жрут каких-то мышей, которые являются резервуаров этому вирусу... потом подыхают почти все... оставшиеся начинают цикл заново
Аналогично с сусликами в Монголии, только там это чума. Там естест резервация чумы среди сусликов, когда растет численность и увеличиваются контакты между колониями - эпидемия.....
просто мені вірус побоку, от і не перевіряю
а если это природа сделала - надо молиться, а если Перун - надо.... благодарить.
ну, божков миллионы - мало ли какой мог наслать вирус. а сотона стоит в сторонке и нагло хихикает, позор сотоне!!11
що за маячня?
"захист" це типу коли на тварину нападуть блохи, а вона потреться об дерево?
дієво, чо
Люди на планеті як блохи на тварині, ось планета і вирішила "потертись об дерево" щоб очиститись від бліх.
"планеті" вигідно десятки тис. боєголовок та кілотони "новачків"?
судячи, чи як там по-нашому, по вашій логіці, планетка типу струсила одну блоху щоби отримати рій джмелів.
де ви вчився? просто ваш ВНЗ - заслуговує бути знесеним, якщо звідтам таких спудеїв випускають
Планеті до лампочки що нам вигідно, в неї своя програма і якби в цій програмі боєголовки не були запрограмовані то їх би не було і "новачка" теж. Природа вже 8 разів знищувала майже все живе на Землі, чотири рази вогнем і чотири рази водою, але життя продовжується. Останній раз водою приб. 15 тис. років тому. І ще: - що повинно відбутись, відбудеться, все від початку запрограмовано. Замість тут торчати краще розумні книжки почитай, вони є в тирнеті.
Вчився в ЦПШ, а шо? ), але то давно було, більше як 50 років тому. Там вчили розуміти закони Природи, а не тупо дивитись через вікно на вулицю як сороки літають.
Знести треба школу в якій ти вчився, бо так нічого тебе й не навчили крім кнопити (натискати кнопки) по клаві. ) Ех, вумники, звідки ви такі беретесь?
"цпш" це певно церк.-прих-школа?
ну я не дідок, а "парєнь".
просто скажи, мужик, а як вна 9-тий раз природа нейтралізує взагалі небезпечну фігню? га?
просто від Чорнобилю всі обклали штани, а якщо всі "новачки" та станції тупо на Рашці прийдуть до непридатності?
так що не знаю, але до "розуму" планеті як мені до протестантизму.
а то шо ви стверджуєш про 8 разів катастроф, залишу на.(твоїй совісті)
а чому не 88? планеті ж не 7000 років, а крім атлантів були лемурійці, єгиптяни, цезарівці, сталінці
ну не знаю - не люблю голослівних безапеляційних тверджень. ти поняв?
Може й 88, але тоді ще не було когось щоб записав 80, а 8 останніх записані. Напр. в єгипетських папірусах було (було, тому що вони згоріли в Олександрійській бібліотеці, залишились тільки деякі арабські копії) написано що відколи є люди на Землі, Сонце вже 4 рази сходило там де заходить і навпаки. Розумні люди знайшли цьому пояснення - пошукай ефект Джанібекова в тирнеті.
Читай розумні книжки і для тебе не будуть голослівними мої твердження, як ти їх називаєш.
Якщо ти ще повертаєшся до цієї теми, то означає що ти розумний "парєнь" і любопитний. Продовжуй бути любопитним, ще розумнішим будеш.
Між іншим - список тільки назв спалених бібліотек складає більше 40 томів. Тільки назв.
Все робилось для того щоб знищити знання і дальше робиться. Це теж, скоріше всього, запрограмовано Природою. Потоп напр. був спровокований спеціально для того щоб знання знищити в першу чергу, а знання можна було знищити тільки з носіями - людьми. Про це пишуть пророки прямим текстом. Але всі знання знищити не получилось, як і всіх людей.
І ще: - якщо хочеш знати звідки люди взялись на планеті Земля то знайди в тирнеті книгу Захарії Ситчина "Потерянная книга Бога Энки" (якщо я в назву не переплутав, але якось так називається книга). В цього автора є ще з десяток книг, можеш всі прочитати, цікаві. Надіюсь що переклад хороший.
"потоп" був"ной " був? А на з Шумеру взяли часом?
братух, сходи до простого психолога
які в біса "40 томів списків катастроф"?
ти про "потоп" говориш, то й вмісти 40 томів своїх в 7000 років планети. чи як? ти або хрестик зніми, або труси поверни собі взад.
ти просто напівпопівську тему мені гнеш, натякаючи на часи що мало не динозаврики були ручними тваринками в ранніх цивілізацій(давай археологічні докази.)
браток, ти тупо обісрався. і так, сходи там, якщо іншуренс є, до психолга. Ну я допустим, пролєтарій, але ти реально туфту несеш, йди поки не пізно.
всьо, давай
І читати уважно не навчився.
7000 років планеті? всьо, йди гуляй. Там протести якраз, може наберешся таблеток в Волгрінсі.
маячня, так - то ж сам нею й насолоджуйся.
ок., давай
Срочно снимайте с себя трусы, джинсы и вообще выкиньте всё своё, которое маде ин Чина.
Врядли, просто потому что противоречит советской модели создания монополий или олигархополий. Могли производить - может быть. Тем более ширпотреб - производство его навязывали военке.