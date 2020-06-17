Новая вспышка COVID-19 в Китае: Пекинский коронавирус более заразен, чем уханьский, - профессор института вирусологии Уханьского университета Чжаньцю

Коронавирус, выявленный на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина Синьфади, может оказаться более заразным, чем обнаруженный ранее на рынке морепродуктов в Ухани.

Об этом заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухани", - заявил ученый.

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Ранее в Пекине выявили локальный случай заражения коронавирусом. В ходе проверки источник коронавирусной инфекции был найден на доске, используемой для разделки импортированного лосося на рынке Синьфади. На следующий день COVID-19 был обнаружен у двух работников в Китайском центре исследования мясной продукции.

Сообщается, что в районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели режим военного времени, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля. Вспышка коронавируса была зафиксирована на рынке 13 июня. Оптовый рынок "Синьфади" является крупнейшим в столице.