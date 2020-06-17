Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября
Зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на традиционной селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, состоявшейся под его председательством.
Глава государства обсудил возможности повышения заработных плат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь), с 1 сентября этого года, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.
"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать - наших героев сегодня - вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", - подчеркнул Зеленский.
Чиновники представили цифры, которые они подготовили к совещанию по заданию президента. На повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам - на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.
"Тарифная ставка врача-хирурга сегодня - 5 тыс. 87 гривен. С надбавками средняя зарплата составляет около семи тысяч гривен. После поднятия с сентября она будет примерно 10 тыс. 500 гривен. Это хоть как-то приблизит зарплаты врачей второго звена к зарплатам семейных врачей. Кто, как не мы, должны позаботиться о наших медиках. Надеюсь, со следующего года решение будет еще более эффективным", - отметил президент.
Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов добавили, что в случае согласованной формулы повышение средней зарплаты среднего медперсонала поднимется до более 7 тыс. грн, а младшего - приблизится к 6 тыс. грн.
"В нашей медицине именно специалисты - то, чем мы гордимся. В условиях устаревших больниц, оборудования, сверхнизких зарплат они героически спасают жизни украинцам. Чтобы наши квалифицированные кадры были мотивированы, не выезжали за границу, государство Украина должно о них заботиться. Повышение зарплат - лучший способ показать, что мы их ценим", - подчеркнул Зеленский.
На совещании также обсудили и эпидемическую ситуацию. Президент обеспокоен рекордным количеством умерших от COVID-19 за последние сутки (31 человек). Главе государства доложили, что абсолютное большинство умерших - это люди пожилого возраста и у них были тяжелые сопутствующие заболевания.
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клоун мог бы грозно топнуть ножкой и "дать распоряжение" платить по мильону - было бы не менее эффективно))
А мусорам без всяких "распоряжений" по 10 тысяч доплачивают с самого начала карантина!
Стаття 106. Президент України. Конституція України - Розділ V
а міг би
бо він до них має рівно стільки ж відношення як і до зарплатні лікарів
Осталось повысить зарплаты прачкам и швачкам! Медицина должна быть частной, участие государства - это оплата страховок для определеной категории лиц и по неотложной скорой медпомощи, а также случаев при экстренной травматологии (по жизненным показаниям)!