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Зеленский (19011) врачи (1503) заработная плата (2355)

Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября

Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября

Зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на традиционной селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, состоявшейся под его председательством.

Глава государства обсудил возможности повышения заработных плат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь), с 1 сентября этого года, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать - наших героев сегодня - вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", - подчеркнул Зеленский.

Чиновники представили цифры, которые они подготовили к совещанию по заданию президента. На повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам - на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин должен найти источники для повышения зарплат медикам, - "слуга народа" Радуцкий

"Тарифная ставка врача-хирурга сегодня - 5 тыс. 87 гривен. С надбавками средняя зарплата составляет около семи тысяч гривен. После поднятия с сентября она будет примерно 10 тыс. 500 гривен. Это хоть как-то приблизит зарплаты врачей второго звена к зарплатам семейных врачей. Кто, как не мы, должны позаботиться о наших медиках. Надеюсь, со следующего года решение будет еще более эффективным", - отметил президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов добавили, что в случае согласованной формулы повышение средней зарплаты среднего медперсонала поднимется до более 7 тыс. грн, а младшего - приблизится к 6 тыс. грн.

"В нашей медицине именно специалисты - то, чем мы гордимся. В условиях устаревших больниц, оборудования, сверхнизких зарплат они героически спасают жизни украинцам. Чтобы наши квалифицированные кадры были мотивированы, не выезжали за границу, государство Украина должно о них заботиться. Повышение зарплат - лучший способ показать, что мы их ценим", - подчеркнул Зеленский.

На совещании также обсудили и эпидемическую ситуацию. Президент обеспокоен рекордным количеством умерших от COVID-19 за последние сутки (31 человек). Главе государства доложили, что абсолютное большинство умерших - это люди пожилого возраста и у них были тяжелые сопутствующие заболевания.
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Топ комментарии
+17
Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября))))Этот дебил знает круг своих обязанностей?
Стаття 106. Президент України. Конституція України - Розділ V
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17.06.2020 14:38
+12
Три месяца они "распоряжаются повысить зарплату" врачам!...
А мусорам без всяких "распоряжений" по 10 тысяч доплачивают с самого начала карантина!
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17.06.2020 14:36
+12
а побудувати годівнички для пінгвінів на аргентинському узбережжі він не розпорядився?
а міг би
бо він до них має рівно стільки ж відношення як і до зарплатні лікарів
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17.06.2020 14:46
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Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября - Цензор.НЕТ 9577
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17.06.2020 14:36 Ответить
клоун "дал распоряжение" ...
клоун мог бы грозно топнуть ножкой и "дать распоряжение" платить по мильону - было бы не менее эффективно))
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17.06.2020 14:41 Ответить
Медична реформа, до якої мала відношення Супрун, передбачала збільшення зарплат лікарів та медсестер другої ланки з 1 квітня 2020 року і цілий рік люди чекали цього збільшення зарплат! Тепер прийшла команда Зеленського і відмінила збільшення зарплат з 1 квітня, а потом все ж таки повернула збільшення зарплат з 1 вересня 2020 року. То може збільшення зарплат відбудеться як планувалось з 1 квітня і медики отримують обіцяні гроші, яких вони цілий рік чекали, працюючи за третину від тих грошей що отримували їх колеги першої ланки? Конституція України каже що всі мають бути в рівних умовах, але медична реформа на рік зробила медиків другої ланки людьми другого сорту! Тепер прийшов новий Гарант Конституції і взагалі вирішив що медики другої ланки будуть завжди людьми другого сорту, а потім взяв і передумав і все ж таки дозволив піднімати зарплати! Але що це за стрибки по мінному полю? Рік медики чекали збільшення зарплат з 1 квітня і потрібно виконати обіцянки минулої влади - зарплати мають збільшити заднім числом і виплатити те що недоплатили! Влада України має бути послідовною, це запорука довіри до влади! Медики другої ланки на передовій боротьби з хворобами і їх було позбавлено можливості працювати майже 2 місяці, їх відправляли за свій рахунок, вигадували ще якісь ідіотські методи щоб не платити - їх переводили на скорочені ставки, їх виводили на роботу день через два або через три! Ніхто їм ніяких надбавок не платив, хоча вони в тій самій групі ризику що і медики першої ланки! А тепер ще й збільшення зарплат чекати до вересня! Сумно, сумно що все так непослідовно і сумбурно! Такими ривками і метаніями ми нічого не зможемо реформувати! Мотивація у медиків другої ланки - знищена! Люди вже не вірять владі! А якщо люди не вірять - всі ці копійчані надбавки нічого не дадуть! Лишіть їх собі! У нас в Україні все так відбувається! Великі плани - несистемні дії - повний провал в результаті! Нічого з 1917 року не змінилось!
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17.06.2020 15:05 Ответить
Теж 4000 долярів?
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17.06.2020 14:36 Ответить
Три месяца они "распоряжаются повысить зарплату" врачам!...
А мусорам без всяких "распоряжений" по 10 тысяч доплачивают с самого начала карантина!
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17.06.2020 14:36 Ответить
Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября))))Этот дебил знает круг своих обязанностей?
Стаття 106. Президент України. Конституція України - Розділ V
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17.06.2020 14:38 Ответить
главное - пиар и видосики... тупой нарИд верит в добрАга бубОчку))
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17.06.2020 14:42 Ответить
Йому то ні до чого. В мене, останнім часом, складається враження, що він і читати не вміє...
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17.06.2020 14:50 Ответить
А він клоуном звик...
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17.06.2020 16:30 Ответить
а мы и дальше платить всем врачам в больницах - за все - каждый шаг стоит денег - они заплату могут отдавать на благотворительность ,судя по тому на чем ездят и где живут и отдыхают - без рефолрмы больниц это бесмысленные траты - для пациэнтов не чего не измениться
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17.06.2020 14:38 Ответить
Все верно. Если сегодня себестоимость определенного пакета услуг больницы составляет Х грн., а НСЗУ компенсирует больницам Y грн., то разницу Y-Х вынужден оплатить пациент, а это, поверьте, немалые деньги. Блин, не проще ли пересчитать стоимость услуг по справедливым тарифам, а не кормить медиков обещаниями и подачками. Но для этого нужна голова, а не зеленая говорящая срака на плечах, тем более, шо эта часть тела лезет не в свое дело. Шо оно понимает в медицине ? Впрочем, как и в остальном?
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17.06.2020 15:29 Ответить
А вы не думали,что если ничего не менять ,то нормальные молодые врачи в медицину не пойдут никогда. ныенешним взяточниками все пофиг.все правильно.но ведь тогда каким образом пригласить молодого специалиста? Какой врач придет на 4700 и будет честно работать?
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17.06.2020 15:54 Ответить
а на 8000 тысяч какой? - не обманывайте себя - все знают, шо и как, каждое место специалиста, стоит денег,80% как минимум процентов врачей, это дети действующих врачей - пора перестать заниматься самообманом,мы живем в реальном мире
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17.06.2020 16:06 Ответить
если они сравнивают заплаты семейных врачей - то это учпешный первый этап реформы - а второй не начинают только из за политики - моинике надо было перед выборами шо то болтать - вот простая и реальная причина - аж злость берет с их глупости
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17.06.2020 16:11 Ответить
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17.06.2020 14:39 Ответить
Ну, почалося ... Без ваЗеліну лізе в усі отвори. Це ж не його компетенція.
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17.06.2020 14:40 Ответить
ДОВЕЛИ ЭКОНОМИКУ С ПОПУТЧИКАМИ АХМЕТОВІМ КОЛІВАНОМ ПИНЧУКОМ ДО РУЧКИ А ЄТИ ОБЕЩАНИЯ МІ ПОВІСИМ КАК ИЗ РОГА ИЗОБИЛИЯ ТОЛЬКО РЕАЛЬНІХ ДЕНЕГ НЕТ зЕ ТІ ХОТЬ ИЗРЕДКА ВНИКАЙ В СОСТОЯНИЕ В СТРАНЕ ИЛИ ВСЕ НОВОСТИ ТОЛЬКО ОТ еРМАКА САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ МІСЛИТЬ
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17.06.2020 14:42 Ответить
а почему не с 1 июля или 1 августа, ах да аккурат к местным выборам так сказать, чтобы в коротком промеутке времени не забыли про ЗЕленую добродетель
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17.06.2020 14:43 Ответить
Под путлера косит ,криворожский примат ,нарик гнидотный
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17.06.2020 14:45 Ответить
Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября - Цензор.НЕТ 94
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17.06.2020 14:49 Ответить
Зачотний тролінг
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17.06.2020 15:29 Ответить
а побудувати годівнички для пінгвінів на аргентинському узбережжі він не розпорядився?
а міг би
бо він до них має рівно стільки ж відношення як і до зарплатні лікарів
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17.06.2020 14:46 Ответить
А звідки кабмін візьме ці гроші? З "великого будівництва", куди Бєнін бітум тече по кошерній формулі "Ротердам+6"? Чи з субсидій ахметівським ТЕЦам? А! Знаю! З тієї діри в бюджеті, що вже, мабуть, перевищила 300 лярдів!
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17.06.2020 14:47 Ответить
От взяв і розпорядився? А ножкою тупнув чи тільки кулачком по столі обійшлось? Хоча ні, там клавіші піаніно достатньо було.
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17.06.2020 14:49 Ответить
В ТОП!
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17.06.2020 15:11 Ответить
ты бы для начала распорядился , что бы выдали хоть те что есть на сегодня, не говоря о повышенных! Надбавки убрали, выслугу убрали, все убрали, осталась голая ставка, которую не платят, а теперь распорядился о повышении, хорошая арифметика...
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17.06.2020 14:56 Ответить
Ай-да бубочка-шаман! Ай-да маладетцс!!
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17.06.2020 15:01 Ответить
Эта зелёная мразь выдаёт деньги из государственного бюджета больницам за койко-места, а не за вылеченных пациентов.
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17.06.2020 15:06 Ответить
С бодрым утром, Зеля. Вы проснулись.
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17.06.2020 15:18 Ответить
ампиратор напольен распорядился...
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17.06.2020 15:22 Ответить
Litve vraca sredniaja zarplata 3250 evro takuju I bolse polucajet 55% nasix vracej.Ecio okolo 30% polucajet primerno 2500 evro.Medsiostry ,nianki 1850 evro v mesiac
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17.06.2020 15:24 Ответить
зеля, распорядись что бы солнце не садилось
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17.06.2020 15:35 Ответить
Це не дивина, про це адекватні люди говорили. Тобто, кінець реформи охорони здоров"я. Знову будуть платити за ліжкомісця, а не за реальну меддопомогу. Будуть наживатися окремі наближені головлікарі і срака в поліклініках
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17.06.2020 15:35 Ответить
Президент "повышает зарплаты", какой сюр!

Осталось повысить зарплаты прачкам и швачкам! Медицина должна быть частной, участие государства - это оплата страховок для определеной категории лиц и по неотложной скорой медпомощи, а также случаев при экстренной травматологии (по жизненным показаниям)!
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17.06.2020 15:48 Ответить
 
 