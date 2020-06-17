ГБР вызывает бывших министров обороны времен Януковича Лебедева и Саламатина по делу Заманы

Государственное бюро расследований вызывает Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина. Оба они занимали должности министров обороны во время президентства Виктора Януковича.

Сообщение о вызове опубликовано на сайте ГБР, информирует Цензор.НЕТ. Их обоих хотят видеть в ГБР 19 июня.

Саламатина вызывают на 15 часов к следователю второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Бересту "для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000046".

К этому же следователю по этому же делу на 16 ч. вызывают на допрос Лебедева.

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Дело под номером №62019000000000046 было возбуждено в отношении бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.

Дмитрий Саламатин был министром обороны Украины с 8 февраля 2012 года по 24 декабря 2012 года, Павел Лебедев занимал эту должность с конца 2012 года по 27 февраля 2014 года.

25 февраля 2019 года главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Замане объявлено подозрение в госизмене.

Как настаивают в военной прокуратуре, действия Заманы привели к уменьшению боеспособности украинской армии. В частности Замана, по словам Матиоса, своими директивами уменьшил штат действующих военнослужащих почти на 5 тысяч, – больше, чем предполагалось законом. Также он курировал расформирование командования воздушных сил, зенитно-ракетных дивизионов и 19 авиационных частей. Военная прокуратура считает, что Замана координировал свои действия с командованием РФ.

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В тот же день стало известно, что Замана задержан.

Сам экс-глава Генштаба называет обвинение абсурдом. Он утверждает, что все подписанные им директивы разрабатывались коллективно во исполнение соответствующей государственной программы. "Сокращение Вооруженных сил – политическое решение, а не мое лично", - заявил Замана.

24 мая 2019 года Апелляционный суд выпустил Заману под личное обязательство.