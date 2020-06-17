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допрос (1369) Лебедев (136) Саламатин (112) ГБР (2812) Замана Владимир (17)

ГБР вызывает бывших министров обороны времен Януковича Лебедева и Саламатина по делу Заманы

ГБР вызывает бывших министров обороны времен Януковича Лебедева и Саламатина по делу Заманы

Государственное бюро расследований вызывает Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина. Оба они занимали должности министров обороны во время президентства Виктора Януковича.

Сообщение о вызове опубликовано на сайте ГБР, информирует Цензор.НЕТ. Их обоих хотят видеть в ГБР 19 июня.

Саламатина вызывают на 15 часов к следователю второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Бересту "для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000046".

К этому же следователю по этому же делу на 16 ч. вызывают на допрос Лебедева.

Читайте на Цензор.НЕТ: Генерал Замана готовил применение армии против Майдана в 2014-ом. ДОКУМЕНТ

Дело под номером №62019000000000046 было возбуждено в отношении бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.

Дмитрий Саламатин был министром обороны Украины с 8 февраля 2012 года по 24 декабря 2012 года, Павел Лебедев занимал эту должность с конца 2012 года по 27 февраля 2014 года.

25 февраля 2019 года главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Замане объявлено подозрение в госизмене.

Как настаивают в военной прокуратуре, действия Заманы привели к уменьшению боеспособности украинской армии. В частности Замана, по словам Матиоса, своими директивами уменьшил штат действующих военнослужащих почти на 5 тысяч, – больше, чем предполагалось законом. Также он курировал расформирование командования воздушных сил, зенитно-ракетных дивизионов и 19 авиационных частей. Военная прокуратура считает, что Замана координировал свои действия с командованием РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Расследование возможной госизмены Заманы завершено

В тот же день стало известно, что Замана задержан.

Сам экс-глава Генштаба называет обвинение абсурдом. Он утверждает, что все подписанные им директивы разрабатывались коллективно во исполнение соответствующей государственной программы. "Сокращение Вооруженных сил – политическое решение, а не мое лично", - заявил Замана.

24 мая 2019 года Апелляционный суд выпустил Заману под личное обязательство.

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Топ комментарии
+7
бляха!.. если нельзя посадить россииянских диверсантов-министров, то ГБР решило посадить Пороха.. это план Зеленскавага.. ((
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17.06.2020 14:42
+5
Цирк. Саламатін та Лєбєдєв тільки роблять, що в Росії дивляться сайт ДБР.
Хе-хе. Я думаю, що навіть якщо би вони захотіли, то за той час чисто гіпотетично їм приїхати в Київ, буде неможливо.
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17.06.2020 14:51
+4
Практика у ДБР дивна, то повідомлення про підозру мерцям дає, викликає на допит відосиками, тепер викликає через свій сайт на допит тих, хто знаходиться в розшуку і живе в Росії
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17.06.2020 14:58
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бляха!.. если нельзя посадить россииянских диверсантов-министров, то ГБР решило посадить Пороха.. это план Зеленскавага.. ((
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17.06.2020 14:42 Ответить
Давай привод, как на Пороха))))))) Те кто выбивали двери в музей, герои, они смогут!
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17.06.2020 14:43 Ответить
Цирк. Саламатін та Лєбєдєв тільки роблять, що в Росії дивляться сайт ДБР.
Хе-хе. Я думаю, що навіть якщо би вони захотіли, то за той час чисто гіпотетично їм приїхати в Київ, буде неможливо.
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17.06.2020 14:51 Ответить
Практика у ДБР дивна, то повідомлення про підозру мерцям дає, викликає на допит відосиками, тепер викликає через свій сайт на допит тих, хто знаходиться в розшуку і живе в Росії
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17.06.2020 14:58 Ответить
це вони так застрашують теперішніх
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17.06.2020 15:02 Ответить
коммент Ивана Петровича Сидорова к назначению Саламатина: За что? Какое отношение этот хрен имеет к обороне Украины ? Родился где?-в Караганде ! Учился где?- в Карагандинском политехе по специальности "технология разработки полезных ископаемых". Работал коммерческим директором ЗАО Русское топливо где? в Москве. Армия, оборона где? Пусть не украинская, пусть русская? А вот где: Саламатин-зять вице-премьера России, возглавлявшего Рособоронсервис. Т.е. Саламатин стал министром обороны Украины за то что геройски топтал дочь вице-премьера России.
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17.06.2020 15:10 Ответить
Допросите потроха,он был там министром вместе с путинскими саламами и лебедрухами,участвовал в совещаниях и старательно выполнял указы золотого батона.
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17.06.2020 15:17 Ответить
Треба ще Івана IV та Чінгіз Хана визвати
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17.06.2020 15:31 Ответить
Цікаво,а яким чином вони їх визивають? Мабудь в фейсбуці їм напишуть.Ну або в рельсу подзвонять.І вони відразу,ну прямо відразу,як штик,прибудуть...
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17.06.2020 15:41 Ответить
Даже комментировать сложно...
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17.06.2020 15:57 Ответить
І смішно і сумно((( дерьмаки навколо рулять(((
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17.06.2020 16:04 Ответить
Так давайте уже и Грыща до кучи - при нем было одно из некуйственных сокращений
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17.06.2020 16:23 Ответить
Министр обороны сокращениями не занимается, так же как и торговлей оружием.
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17.06.2020 16:32 Ответить
 
 