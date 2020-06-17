Шмыгаль просит Мининфраструктуры усилить контроль за соблюдением карантинных мер в транспорте: Люди не должны ехать в переполненных душных маршрутках
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду обратился к министру инфраструктуры Владиславу Криклию с просьбой навести порядок с контролем за соблюдением карантинных мер в общественном и ж/д транспорте.
"Просьба навести порядок с контролерами (в пригородных поездах. - Ред.) и соответствующим режимом соблюдения количества людей в вагонах, масочного режима", - заявил Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер-министр также попросил максимально обезопасить людей от заражения в общественном и железнодорожном транспорте.
Кроме того, он обратился к городским властям с просьбой выпустить максимальное количество общественного транспорта на маршруты.
"Люди не должны стоять в очередях или ехать в переполненных душных маршрутках", - подчеркнул Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
на рынке вторичного жилья появится много интересных предложений......
нам ЗЕлень светит в глаза .... Ё !
это Я так думаю
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Это еще месяц назад надо было сделать.
Тотальный беспредел, и все всем по фиг