Шмыгаль просит Мининфраструктуры усилить контроль за соблюдением карантинных мер в транспорте: Люди не должны ехать в переполненных душных маршрутках

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду обратился к министру инфраструктуры Владиславу Криклию с просьбой навести порядок с контролем за соблюдением карантинных мер в общественном и ж/д транспорте.

"Просьба навести порядок с контролерами (в пригородных поездах. - Ред.) и соответствующим режимом соблюдения количества людей в вагонах, масочного режима", - заявил Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер-министр также попросил максимально обезопасить людей от заражения в общественном и железнодорожном транспорте.

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Кроме того, он обратился к городским властям с просьбой выпустить максимальное количество общественного транспорта на маршруты.

"Люди не должны стоять в очередях или ехать в переполненных душных маршрутках", - подчеркнул Шмыгаль.