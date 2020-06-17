Иран должен до 26 июня передать черные ящики сбитого самолета МАУ или объяснить свои действия, - Енин

Власти Ирана обязаны до завершения сессии совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 26 июня или передать на расшифровку черные ящики сбитого самолета МАУ, или объяснить, почему до сих пор это не сделано.

Об этом замминистра иностранных дел Евгений Енин рассказал в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Енин напомнил, что, как это предусматривает Чикагская конвенция, государство, на территории которого произошла катастрофа, должно обеспечить немедленную расшифровку черных ящиков. В случае, если соответствующего оборудования у него нет, оно должно передать их третьей стороне.

"Понимая то, что в Иране этого оборудования нет, в Украине тоже, мы как МИД провели переговоры с французской стороной, получили ее предварительное согласие. И представители США как государства, которое является разработчиком судна, также подтвердили готовность прибыть во Францию. Три месяца тому назад иранская сторона заявила: дайте нам две недели, этого будет достаточно, чтобы передать ящики. До 26 июня проходит сессия совета ИКАО, и представитель Ирана будет вынужден объяснить, почему этого еще не произошло", - сказал Енин.

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Он добавил, что задержку с передачей черных ящиков нельзя списать на пандемию коронавируса. Ведь черные ящики других разбившихся самолетов продолжают расшифровывать. Так, три с половиной недели назад авиакатастрофа произошла в Пакистане, и французское техническое бюро уже завершило расшифровку черных ящиков разбившегося самолета.

"Но мы не упираемся в вопрос считывания черных ящиков, есть и другие формы получения доказательств", - отметил дипломат.

"Существуют спутниковые данные, подтверждающие факт, что Боинг был сбит двумя ракетами - потому что обнаружены две ракеты, они имеют уникальную структуру, четко просматривается наличие двух отдельных сплавов. Должны быть аудио- и видеоданные из ракетных комплексов, из которых состоялся пуск ракет. Если вдруг черных ящиков не будет, трагедии не произойдет, это не значит, что отсутствуют другие возможности установить истину", - заверил замминистра.

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В то же время Енин отметил, что сегодня мы видим "очень обнадеживающую" риторику иранской стороны. "Хотел бы, чтобы она превратилась в реальные шаги", - подытожил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.