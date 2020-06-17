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Шмыгаль поручил Минфину провести аудит расходов из Фонда по борьбе с COVID-19

Шмыгаль поручил Минфину провести аудит расходов из Фонда по борьбе с COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Министерства финансов Сергею Марченко обнародовать данные об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19 и провести его аудит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Страна должна видеть, на что идут эти средства. Поручаю Минфину провести аудит расходов из Фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", - отметил премьер.

Распорядители этих средств также должны проинформировать о ходе и эффективности использования этих средств.

"Фактически кассовых расходов там нет и 2 млрд грн, но уже почти 30 млрд грн средств распределено", - отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль просит Мининфраструктуры усилить контроль за соблюдением карантинных мер в транспорте: Люди не должны ехать в переполненных душных маршрутках

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Шмыгаль поручил Минфину провести аудит расходов из Фонда по борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 638
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17.06.2020 14:55 Ответить
зелена нечисть.
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17.06.2020 14:56 Ответить
Мыши съели 150 000 тонн зерна и спокойно прошмыгнули мимо аудиторов Шмыгаля
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17.06.2020 14:57 Ответить
Я вам и без аудита скажу:
Два миллиарда отдали Авакову на доплаты мусорам.
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17.06.2020 15:00 Ответить
73% с тупыми физиономиями и неподдельной надеждой в глазах будут ждать результатов "аудита".
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17.06.2020 15:03 Ответить
Про http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68883 законопроект №3509 , яким передбачається виділення 35 лярдів на "бальшую стройку" з фонду боротьби з вірусом, там теж буде?
Миші аплодують стоячи!
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17.06.2020 15:04 Ответить
Дивлюся в телевізор: - ягода 25-40 грн/кг. Шмыгаль поручил Минфину провести аудит расходов из Фонда по борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9063

Дивлюся на ринок: - 85-95 грн/кг. Шмыгаль поручил Минфину провести аудит расходов из Фонда по борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9950

Гробані спекулянти, ви що, Г+Г не дивитесь ???
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17.06.2020 15:10 Ответить
гроші вкрали миші
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17.06.2020 15:18 Ответить
Назовите фамилии мышей!!!! Ну или хотябы намекните кем они работали в 95-м квартале
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17.06.2020 19:39 Ответить
 
 