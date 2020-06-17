Второй пилот легкомоторного самолета, упавшего в Одессе, умер в реанимации

Второй пилот легкомоторного самолета, который упал сегодня днем в Одессе, скончался в реанимации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Один из пилотов скончался несколькими часами ранее.

Отмечается, что второй пилот умер в реанимации. Он находился в тяжелом состоянии и его жизнь спасти не удалось.

Напомним, ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал в Одессе.

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