Второй пилот легкомоторного самолета, упавшего в Одессе, умер в реанимации
Второй пилот легкомоторного самолета, который упал сегодня днем в Одессе, скончался в реанимации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Один из пилотов скончался несколькими часами ранее.
Отмечается, что второй пилот умер в реанимации. Он находился в тяжелом состоянии и его жизнь спасти не удалось.
Напомним, ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал в Одессе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вечного голубого неба !
ОБНОВЛЕНО В 13:54. Очевидцы говорят, что первыми на место происшествия прибыли полицейские - буквально через пять минут. Скорая ехала 20 минут.
ОБНОВЛЕНО В 14:15. Самолет взлетел в 11:55, примерно в 12:20 он упал. Одна из версий - кому-то из пилотов стало плохо.
ОБНОВЛЕНО В 14:22. Второй пилот скончался в больнице.