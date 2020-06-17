РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10822 посетителя онлайн
Новости
5 429 3
Одесса (7739) падение (195) самолет (3551) смерть (9176)

Второй пилот легкомоторного самолета, упавшего в Одессе, умер в реанимации

Второй пилот легкомоторного самолета, упавшего в Одессе, умер в реанимации

Второй пилот легкомоторного самолета, который упал сегодня днем в Одессе, скончался в реанимации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Один из пилотов скончался несколькими часами ранее.

Отмечается, что второй пилот умер в реанимации. Он находился в тяжелом состоянии и его жизнь спасти не удалось.

Напомним, ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал в Одессе

Также читайте: Мужчина, умерший после травмы, попал в статистику смертности от COVID-19 на Донетчине, - ОГА

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Второй пилот легкомоторного самолета, упавшего в Одессе, умер в реанимации - Цензор.НЕТ 5672

Вечного голубого неба !
показать весь комментарий
17.06.2020 15:17 Ответить
(.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:27 Ответить
ОБНОВЛЕНО В 13:41. По информации «Думской», погиб командир воздушного судна, известный летчик-испытатель Олег Синица. Второго пилота Юрия Жуковского в тяжелом состоянии доставили в больницу.

ОБНОВЛЕНО В 13:54. Очевидцы говорят, что первыми на место происшествия прибыли полицейские - буквально через пять минут. Скорая ехала 20 минут.

ОБНОВЛЕНО В 14:15. Самолет взлетел в 11:55, примерно в 12:20 он упал. Одна из версий - кому-то из пилотов стало плохо.

ОБНОВЛЕНО В 14:22. Второй пилот скончался в больнице.
показать весь комментарий
17.06.2020 21:09 Ответить
 
 