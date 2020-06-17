Кабмин увеличил количество показателей, по которым может происходить ужесточение карантина в регионах
Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 31 июля 2020 года и увеличил количество показателей, необходимых для ужесточения противоэпидемических мер.
В правительстве уточнили, что продление адаптивного карантина означает запрет на нахождение в общественных помещениях, зданиях и транспорте без средств индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещено перевозить пассажиров больше, чем мест для сидения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Также Кабмин обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантина (запрет проведения мероприятий, рааботы транспорта, и прочее).
"Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек составляет более 50%; среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения", - отметили в Кабмине.
Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии на основе оценки эпидситуации.
Ранее премьер на заседании Кабмина заявил, что будут внесены изменения в графики начала работы в отдельных сферах и отраслях, чтобы растянуть во времени часы-пик, когда люди направляются на работу.
Также будет введено требование носить маски в помещениях.
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Народ забил на маски, на дистанцию, и власть не способна навести порядок, вот и выдумывают новые показатели, лишь бы уйти от ответственности.
Порох нормально барыжил бы нормальными тестами, СИЗ, прочей аппаратурой, и по итогам падения ВВП не было бы