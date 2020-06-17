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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин увеличил количество показателей, по которым может происходить ужесточение карантина в регионах

Кабмин увеличил количество показателей, по которым может происходить ужесточение карантина в регионах

Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 31 июля 2020 года и увеличил количество показателей, необходимых для ужесточения противоэпидемических мер.

В правительстве уточнили, что продление адаптивного карантина означает запрет на нахождение в общественных помещениях, зданиях и транспорте без средств индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещено перевозить пассажиров больше, чем мест для сидения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Также Кабмин обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантина (запрет проведения мероприятий, рааботы транспорта, и прочее).

"Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек составляет более 50%; среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения", - отметили в Кабмине.

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Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии на основе оценки эпидситуации.

Ранее премьер на заседании Кабмина заявил, что будут внесены изменения в графики начала работы в отдельных сферах и отраслях, чтобы растянуть во времени часы-пик, когда люди направляются на работу.

Также будет введено требование носить маски в помещениях.

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Топ комментарии
+4
Это лохотрон! нету никакой эпидемии! В этом году умерших меньше чем прошлые года! Нас за скот держит эта власть! Вот интересно, сколько еще население будет терпеть над собой издевательства??
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17.06.2020 16:15
+2
шулеры
Народ забил на маски, на дистанцию, и власть не способна навести порядок, вот и выдумывают новые показатели, лишь бы уйти от ответственности.
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17.06.2020 15:27
+2
Придурки голосовали за Зеленского.
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17.06.2020 15:37
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Правила форума Совет форумчан
шулеры
Народ забил на маски, на дистанцию, и власть не способна навести порядок, вот и выдумывают новые показатели, лишь бы уйти от ответственности.
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17.06.2020 15:27 Ответить
плохой народ, говорите?
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17.06.2020 15:32 Ответить
давай, дави их, зеля! дави!
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17.06.2020 15:30 Ответить
Ох, что то мне чуйка подсказывает, что этот режим постигнет судьба четы Чаушеску....
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17.06.2020 16:10 Ответить
Придурки голосовали за Зеленского.
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17.06.2020 15:37 Ответить
А, что смог бы решить Зеленский, если бы не было монобольшинства СН?
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17.06.2020 16:32 Ответить
так те же самые придурки ему это большинство и сделали
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17.06.2020 19:09 Ответить
Что то мне подсказывает, что будь пандемия во времена пороха, были бы отличия.
Порох нормально барыжил бы нормальными тестами, СИЗ, прочей аппаратурой, и по итогам падения ВВП не было бы
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17.06.2020 15:49 Ответить
Истерички, где ваши сльозы радости - о вас же заботятся.
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17.06.2020 15:54 Ответить
Народові подобається бути рабами,найголовніше їх залякати.Чому за окуляри ніхто вже нічого не говорить,а саме за дешеві маски,які просвічуються? Маски без окуляр,це ніщо.Бо спочатку епідемії так ВОЗ казали і навіть наші змі за них говорили.В світі також,всі в цих хрінових дешевих масках ходять.Крім того дешеві маски практично не захищають.Їх ж перевіряли,на ефективність.Вам не здається,що нас всіх дурять.Крім того в маршрутках,маска стане за хвилини мокрою від поту,ефективність тим більше буде нульова.Ви самі трохи подумайте головою.
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17.06.2020 16:08 Ответить
Это лохотрон! нету никакой эпидемии! В этом году умерших меньше чем прошлые года! Нас за скот держит эта власть! Вот интересно, сколько еще население будет терпеть над собой издевательства??
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17.06.2020 16:15 Ответить
Довго, багато йолопів в це вірять.
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17.06.2020 18:16 Ответить
Единственный показатель это народные протесты.
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17.06.2020 16:27 Ответить
Бедные станут ещё беднее, а богатые начнут с жиру бесится.
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17.06.2020 16:30 Ответить
 
 