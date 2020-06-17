Суд обязал полицию начать против Маси Найема дело за неправдивое сообщение о преступлении, - Денис Ермак. ДОКУМЕНТ

Шевченковский районный суд Киева обязал правоохранителей открыть против адвоката Маси Найема уголовное производство по заявлению брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака.

Об этом Денис Ермак сообщил в Фейсбуке, опубликовав скриншоты решения суда, информирует Цензор.НЕТ. В Едином реестре судебных решений документ пока отсутствует.

"Суд обязал полицию открыть дело по моему заявлению на скандального адвоката Маси-Мустафа Найема по ст. 383 Уголовного кодекса - заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления", - написал Ермак.

Как сообщил Ермак, речь идет о скандале вокруг "пленок Ермака", во время которого народный депутат Гео Лерос и его адвокат Маси Наем заявили о причастности Дениса Ермака к торговле государственными должностями.

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"Во-первых, не указано никаких фактических обстоятельств по делу, которые должны были быть ему известны, адвокату Лероса, раз уж он пишет заявления подобного рода. Во-вторых, на известных и обнародованных ранее видеозаписях нет и упоминания того, что мой брат может "способствовать" назначению на некие должности, на чем настаивает адвокат. И в-третьих, ни один человек, имя которого звучало на записях не был назначен на должность в госорганах", - заявил Ермак, комментируя решение суда.

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.









