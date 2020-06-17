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Новости Денис Ермак и Гео Лерос
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Суд обязал полицию начать против Маси Найема дело за неправдивое сообщение о преступлении, - Денис Ермак. ДОКУМЕНТ

Суд обязал полицию начать против Маси Найема дело за неправдивое сообщение о преступлении, - Денис Ермак. ДОКУМЕНТ

Шевченковский районный суд Киева обязал правоохранителей открыть против адвоката Маси Найема уголовное производство по заявлению брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака.

Об этом Денис Ермак сообщил в Фейсбуке, опубликовав скриншоты решения суда, информирует Цензор.НЕТ. В Едином реестре судебных решений документ пока отсутствует.

"Суд обязал полицию открыть дело по моему заявлению на скандального адвоката Маси-Мустафа Найема по ст. 383 Уголовного кодекса - заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления", - написал Ермак.

Как сообщил Ермак, речь идет о скандале вокруг "пленок Ермака", во время которого народный депутат Гео Лерос и его адвокат Маси Наем заявили о причастности Дениса Ермака к торговле государственными должностями.

Читайте на Цензор.НЕТ: В НАБУ подтвердили, что ведут расследование против Ермака из-за записей разговоров его брата, - СМИ

"Во-первых, не указано никаких фактических обстоятельств по делу, которые должны были быть ему известны, адвокату Лероса, раз уж он пишет заявления подобного рода. Во-вторых, на известных и обнародованных ранее видеозаписях нет и упоминания того, что мой брат может "способствовать" назначению на некие должности, на чем настаивает адвокат. И в-третьих, ни один человек, имя которого звучало на записях не был назначен на должность в госорганах", - заявил Ермак, комментируя решение суда.

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Также на Цензор.НЕТ: Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.

Суд обязал полицию начать против Маси Найема дело за неправдивое сообщение о преступлении, - Денис Ермак 01
Суд обязал полицию начать против Маси Найема дело за неправдивое сообщение о преступлении, - Денис Ермак 02
Суд обязал полицию начать против Маси Найема дело за неправдивое сообщение о преступлении, - Денис Ермак 03
Суд обязал полицию начать против Маси Найема дело за неправдивое сообщение о преступлении, - Денис Ермак 04
Суд обязал полицию начать против Маси Найема дело за неправдивое сообщение о преступлении, - Денис Ермак 05

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Топ комментарии
+80
Суд обязал полицию начать против Маси Найема дело за неправдивое сообщение о преступлении, - Денис Ермак - Цензор.НЕТ 7982
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17.06.2020 15:25
+71
Як з'ясувалося, Дєніска Єрмак живий!! А братан казав, що загинув на Донбасі
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17.06.2020 15:20
+71
А все почему?
Суд обязал полицию начать против Маси Найема дело за неправдивое сообщение о преступлении, - Денис Ермак - Цензор.НЕТ 8094
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17.06.2020 15:22
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Зомби восстал, *****...
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17.06.2020 16:12 Ответить
правильно! загнать его не дерево или горы в Афгане..
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17.06.2020 15:49 Ответить
Мож, лучше зельцманов, шефиров, коломойских, дубинских и прочих - в Израэль?
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17.06.2020 16:01 Ответить
на ростов тварин
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17.06.2020 16:56 Ответить
совковый антиукраинский суд иначе не может...уличенный в нарушении законов Украины должен доказывать суду свою неиновность,так во всем цивилизованом мире , окромя судов последователей и любителей совка и рашистского куйла..
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17.06.2020 15:51 Ответить
Что характерно, абсолютно все понимают, какой ******** этот Ермак, но никто ничего не делает. Нацики мочат ********, Петюня мочит здравый смысл, Медведчуки скупают телеканалы, мусора насилуют людей в отделениях. Полнейший хаос.
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17.06.2020 15:52 Ответить
Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак - Цензор.НЕТ 4023

...
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17.06.2020 16:06 Ответить
Вдруге за три дні: поліцейський б'є ногою в обличчя протестувальника навколішках. ФОТОФАКТ.https://espreso.tv/news/2020/06/17/vdruge_za_try_dni_policeyskyy_bye_nogoyu_v_oblychchya_protestuvalnyka_navkolishkakh_fotofakt
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17.06.2020 15:54 Ответить
ЧТО ЭТО ЛЮДИ?! НЕТ **** СЛОВ!!!!!!! Ермак, **** томбовский волк тебе друг!!!!
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17.06.2020 15:57 Ответить
Ахренеть!
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17.06.2020 16:00 Ответить
Під Радою мітингують проти «наступу на українську мову». Сьогодні, 17 червня, під стінами Верховної Ради проходить мітинг "проти наступу на український простір".Про це розповідає кореспондент #Букв.

За словами мітингувальників, своєю акцією вони хочуть показати, що будь-який наступ на українську мову буде зупинено.

На акції був присутній народний депутат від "Євросолідарності" і ексголова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

За його словами, у нинішньому скликанні є дуже багато народних депутатів з проросійськими поглядами.

"Ми вже втретє за період карантину намагаємося розглядати абсолютно непотрібний законопроєкт депутата Максима Бужанського ("Слуга народу"), який намагається зірвати перехід російськомовних шкіл на українську мову з 1 вересня цього року. У нас є інформація від Міністерства освіти, що вже все готово для переходу цих шкіл на українську мову. Я дуже сподіваюся, що сьогодні комітет Верховної Ради не підтримає законопроєкт Бужанського", - зазначив В'ятрович.

За його словами, позицію фракції "Євросолідарності" щодо законопроєкту Бужанського підтримують нардепи від "Голосу", частково від "Слуги народу" і "Батьківщини".
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17.06.2020 16:02 Ответить
Это какой-то абсурд с этим шевченковским судом, да и вообще со всеми судами в Украине
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17.06.2020 16:03 Ответить
Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак - Цензор.НЕТ 6691

....
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17.06.2020 16:05 Ответить
Бушует покойничек
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17.06.2020 16:07 Ответить
Ну шо,наколядовали себе все то,что врали на Пороха
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17.06.2020 16:09 Ответить
ТЫ, П#ДАР ТУПОРЫЙ, одень майку ЗЕ-Команда и поедь в любое село, например, ПЕРДИЛОВКА - местным бабкам советовать собак продать, чтобы за газ рассчитаться. ТАМ, тебя УБЛЮДОК, сразу в СОРТИРЕ и утопят. Хотя, понятно, что ты **@НЫЙ БОТ свои КОМЕНТЫ из Тамбова пишешь.
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18.06.2020 14:49 Ответить
Ермак шо дибил?
Если ЭТО не коррупция, то мошенничество! По ЛЮБОМУ преступление!
Только вопрос - братик сам сядет на нары или всей семьей!
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17.06.2020 16:17 Ответить
Дочекалися? Аби не Порошенко.
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17.06.2020 16:18 Ответить
Любитель жрать ЗЕленое говно, а ты свой адресок выложи, говноед обосранный, побеседую с тобой.
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18.06.2020 09:34 Ответить
Суд решил, что Денис Ермак имел и имеет таки право назначать людей на государственные должности, поэтому донос Найема заведомо ложный. А аргумент насчет того, что до сих пор не назначили хороший: реформа нужна как воздух.
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17.06.2020 16:22 Ответить
Всегда готовы помочь Петру Алексеичу....

Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак - Цензор.НЕТ 3459
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17.06.2020 16:58 Ответить
Два брата акробата рулят страной а Зе сидит в уголочке и подает голос когда встряхнут в стране полное отсутствие власти государственной а присутствии местечковой по интересам грабежа государства
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17.06.2020 16:58 Ответить
А теперь ******!
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17.06.2020 17:03 Ответить
так бачу, що цей дьЄРМАК хоче таки ПО-СПРАВЖНЬОМУ померти, а не на словах свого брехливого і тупого братка....
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17.06.2020 17:13 Ответить
Может они номер для КВН репетировали? Стопроцентная линия защиты.
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17.06.2020 17:16 Ответить
Чмошное, закрыло коменты у себя))) Так читай здесь) Фиг вы доплывете до средины Днепра...
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17.06.2020 17:24 Ответить
Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак - Цензор.НЕТ 4011
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17.06.2020 18:17 Ответить
Во п#дар, так и хочет выкрутится, чтоб выйти сухим из воды, но как видно - хрен тебе в твою хитрую оппу, отвечать будешь за все свои грехи, а их ой, как много!
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17.06.2020 18:27 Ответить
Дениска наконец то подал голос. Будем держать за него кулачки
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17.06.2020 18:32 Ответить
Ну, во-первых: мы с тобой не друзья; во-вторых: дело "о пленках" - пустое, только в пустой голове твоего друга; в-третьих: отвечать придется и за всё.
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17.06.2020 19:01 Ответить
Один другого стоит.
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17.06.2020 22:04 Ответить
Цікаво - чому поліція не відкрила справу стосовно завідомо неправдивого повідомлення про злочин, а саме про вбивство брата Ермака?
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17.06.2020 23:06 Ответить
Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак - Цензор.НЕТ 2138
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18.06.2020 09:09 Ответить
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