Кабмин решил возобновить работу пунктов пропуска "Дольск" и "Вильча" на границе с РФ и Беларусью

Кабинет министров Украины на заседании в среду возобновил пешеходное и автомобильное сообщение с Беларусью и Россией в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча".

"Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на госгранице в Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным послаблением карантинных мер в Украине и пешеходного движения для граждан Украины и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Правительство поддержало соответствующий проект.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России за сутки более 7,8 тыс. случаев COVID-19, умерли 194 человека