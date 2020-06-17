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Кабмин решил возобновить работу пунктов пропуска "Дольск" и "Вильча" на границе с РФ и Беларусью
Кабинет министров Украины на заседании в среду возобновил пешеходное и автомобильное сообщение с Беларусью и Россией в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча".
"Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на госгранице в Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным послаблением карантинных мер в Украине и пешеходного движения для граждан Украины и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Правительство поддержало соответствующий проект.
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