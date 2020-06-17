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Кабмин решил возобновить работу пунктов пропуска "Дольск" и "Вильча" на границе с РФ и Беларусью

Кабмин решил возобновить работу пунктов пропуска

Кабинет министров Украины на заседании в среду возобновил пешеходное и автомобильное сообщение с Беларусью и Россией в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча".

"Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на госгранице в Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным послаблением карантинных мер в Украине и пешеходного движения для граждан Украины и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Правительство поддержало соответствующий проект.

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Топ комментарии
+12
Идиоты
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17.06.2020 15:43
+11
самое время открыть границы для заразных свинопсов
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17.06.2020 15:43
+8
не Кабмин а какой то цирк, а Шмыгаль там - главный клоун
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17.06.2020 15:45
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самое время открыть границы для заразных свинопсов
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17.06.2020 15:43 Ответить
Идиоты
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17.06.2020 15:43 Ответить
не Кабмин а какой то цирк, а Шмыгаль там - главный клоун
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17.06.2020 15:45 Ответить
главный в бункере на рояле членом играет
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17.06.2020 15:46 Ответить
Кабмин решил возобновить работу пунктов пропуска "Дольск" и "Вильча" на границе с РФ и Беларусью - Цензор.НЕТ 2099
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17.06.2020 16:08 Ответить
вже бачив сьогодні в місті джип з держномером лаптєстана. Навіщо цих тварин запускати в Україну?
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17.06.2020 15:45 Ответить
мабуть ліквідатори....
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17.06.2020 15:49 Ответить
больше больных! больше!!! нам нужно как-то оправдывать просранную экономику!!! - кричали слуги.
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17.06.2020 15:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6VrB4c-fM-k Кримнашистці Варнаві можна в Україну. Хто далі - Гіркін? Порєченков?
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17.06.2020 15:48 Ответить
борцуны с барыгами довольны?
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17.06.2020 15:48 Ответить
какой нах "возобновить", зеля должен понимать, что никакие миры на Донбассе и воды в Крым ни его ни Украину не спасут, а только , момент (миг) когда пуйло (настоящий) сдохнет, сразу же - всеобщая мобилизация, военная поддержка США и НАТО и освобождать свои территории от сволочной кацапско-московской нечисти! другого пути нет, и не будет! и это так, как было во все века ! так что- пусть готовится воевать, а не с деньгами в ростов...
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17.06.2020 15:51 Ответить
минздрав орет рекорд заболеваемости вирусом ,а в погранцов с рашистом рай и божя благодать
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17.06.2020 15:53 Ответить
Уже даже особо и не шифруются. Зескот, других слов нет
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17.06.2020 15:54 Ответить
Боже, за ЩО ти послав нам у владу таких дебілів???
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17.06.2020 16:11 Ответить
То не Бог,то 73% з.********.
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17.06.2020 20:27 Ответить
таможенный союз
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17.06.2020 16:37 Ответить
а шо мы без кацапов пагано жили? вот кто мне объяснит на куя? вы что не знаете что в рашке с вирусом полная ж....? что нам своих инфицированных не хватает? зельц что ты творишь? сейчас я склонен думать что твоя мадам не болеет а притворяется....раз ты так поступаешь значит ты прфигист и тебе путлер дороже украинцев!
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17.06.2020 17:03 Ответить
а это опять порох виноват!
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17.06.2020 17:04 Ответить
Ці пункти пропуску можна відкрити тільки для того, щоб через них вигнати з України церкву Московського Сатанату і сєпарів на чолі з медведчуком і йому подібними.
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17.06.2020 19:47 Ответить
Вам пора уже определиться,у вас вообще война или нет.А так эта хрень еще лет на 20 минимум
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17.06.2020 21:26 Ответить
 
 