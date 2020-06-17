Ликвидация и создание новых районов относятся к компетенции Верховной Рады, поэтому поданный проект постановления может измениться, - Минрегион

Окончательное решение по ликвидации и формированию новых районов Украины в рамках реформы местного самоуправления и территориальной организации власти будет принимать Верховная Рада.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий в ответе на информационный запрос Укринформа о возможности внесения изменений в одобренный Кабмином проект постановления Верховной Рады о новых районах в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая, что образование и ликвидация районов, установление и изменение их границ относятся к исключительной компетенции Верховной Рады Украины, конфигурация и состав районов определяются парламентом и могут отличаться от приведенных в указанном выше проекте постановления (относительно новых районов. - Ред)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на основе предложений рабочих групп при областных государственных администрациях и по результатам согласовательных процедур Минрегионом разработан проект постановления Верховной Рады Украины "Об образовании и ликвидации районов", который одобрен Кабинетом Министров и внесен на рассмотрение Верховной Рады (регистрационный номер № 3650 от 15.06.2020).

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Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.