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ВР (27371) район (40) децентрализация (582) Министерство развития громад и территорий (73)

Ликвидация и создание новых районов относятся к компетенции Верховной Рады, поэтому поданный проект постановления может измениться, - Минрегион

Ликвидация и создание новых районов относятся к компетенции Верховной Рады, поэтому поданный проект постановления может измениться, - Минрегион

Окончательное решение по ликвидации и формированию новых районов Украины в рамках реформы местного самоуправления и территориальной организации власти будет принимать Верховная Рада.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий в ответе на информационный запрос Укринформа о возможности внесения изменений в одобренный Кабмином проект постановления Верховной Рады о новых районах в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая, что образование и ликвидация районов, установление и изменение их границ относятся к исключительной компетенции Верховной Рады Украины, конфигурация и состав районов определяются парламентом и могут отличаться от приведенных в указанном выше проекте постановления (относительно новых районов. - Ред)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на основе предложений рабочих групп при областных государственных администрациях и по результатам согласовательных процедур Минрегионом разработан проект постановления Верховной Рады Украины "Об образовании и ликвидации районов", который одобрен Кабинетом Министров и внесен на рассмотрение Верховной Рады (регистрационный номер № 3650 от 15.06.2020).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слухи о том, что теперь все местные бюджеты снова "загонят под район" - от лукавого", - Минрегионразвития

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.

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Решили перетасовать местную власть перед выборами ?

И везде назначить идиотов типа Тищенко или Дубинского ? Бедные украинцы
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17.06.2020 15:52 Ответить
а какжереферендумы покаждомупуку???
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17.06.2020 15:57 Ответить
Папажжеє. Коли приєднають Україну до ордло, узаконять подвійне громадянство. Ось тоді і "проведуть" онлайн "референдум" про курс України
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17.06.2020 16:09 Ответить
Це що буде, "федеральные округа", як запоребриком?
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17.06.2020 16:06 Ответить
ЦЕНЗОР! И ЧИТАТЕЛИ расскажу о неком правовом тупике.. так вот в апреле 2020 года 30 числа получаю ответ на свое обпращение на сайт 15-45 КУМУ от Минрегиона..я ЮРИСТ но то что прочитал меня удивило даже не сказать так... ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ЕЩЕ в 1981 году Президия Верховного Совета УРСР приняла Порядок административного регулирования областей Украины УССР.. (Указ Президиума ВС УРСР 12 березня 1981 года № 1654-Х) ПОЛОЖЕННЯ... так вот после принятия Конституции Украины 28 июня 1996 года это Положення фактически утратило свою правовую легитимность в связи с тем что в Положение написано Исполнительные комитеты местных органов власти а таких согласно Конституции и Законов о местных советах нет априори и вот имеем на выходе-- что вопрос создания ликвидации реорганизации слияние укрупнение разделение областей не определен до сих пор ни в Конституции а туда мог и обязан был подать законопроект и президент или нардепы НО.. кому то выгодно чтобы вопрос не был урегулирован ПОЭТОМУ ОТВЕТИЛИ ПО СУТИ НА МОЙ НАИВНЫЙ ВОПРОС-- ПОЧЕМУ 6 ЛЕТ ВОЙНЫ...а ДОНЕЦК И ЛУГАНСК- ЦЕНТРЫ ОБЛАСТНЫЕ ЗАХВАЧЕНЫ ДЕ- ФАКТО Россией... А ОБЛАСТИ НЕ ЛИКВИДИРОВАНЫ- чтобы выбить определение ДНР и ЛНР лишив явления как такие области в Украине вообще Донецкая и Луганские и областные центры как Донецк и Луганск статуса областного центра... дающие собственно наименование этим "рехпубликам террористов и оккупантов " прикрываться именами этих городов и областей ... (я не догнал--а Порошенко он что продинамил этот вопрос или боюсь что даже ОН и в Юрслужбе Рады этот вопрос не все в курсе)!!! а вот границы внутри областей это реально компетенция Рады...
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17.06.2020 16:13 Ответить
При такой раде можно проснуться или в ордло или в парашстане!
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17.06.2020 16:15 Ответить
Ликвидация и создание новых районов относятся к компетенции Верховной Рады, поэтому поданный проект постановления может измениться, - Минрегион - Цензор.НЕТ 4626
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17.06.2020 16:25 Ответить
 
 