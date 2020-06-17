Кабмин ограничил движение фур массой более 24 тонн по автодорогам в дневное время

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение ограничить движение крупногабаритного транспорта по автодорогам Украины с 8:00 до 20:00 с целью предотвращения разрушения автодорог перегруженными фурами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе правительственного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поручается Государственному агентству автомобильных дорог, Национальной полиции, местным органам исполнительной власти в пределах компетенции принять меры по ограничению движения транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более 28 градусов по Цельсию на автодорогах, улицах и дорогах в населенных пунктах с 8:00 до 20:00", - зачитал Аваков текст соответствующего документа.

"Укртрансбезопасности", Нацполиции (вместе с СБУ при согласии последней) поручили обеспечить с 20 июня до 31 августа работу общих мобильных групп с целью выявления фактов нарушения правил проезда большегрузного транспорта.

По словам Авакова, проект был разработан по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание в режиме видеосвязи о срочных мерах, направленных на борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.