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Украинские таможенники получат доплату к зарплате из Фонда по борьбе с COVID-19

Украинские таможенники получат доплату к зарплате из Фонда по борьбе с COVID-19

Кабинет Министров расширил за счет должностных лиц Государственной таможенной службы Украины перечень профессий, представителям которых положена доплата к заработной плате на срок действия карантина по противодействию распространения COVID-19 и в течение 30 дней со дня его отмены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

Как сказано в пояснительной записке к постановлению, его принятие не требует увеличения расходов государственного бюджета, поскольку надбавки будут выплачены за счет Спецфонда по борьбе с коронавирусом.

"В соответствии с утвержденной сметой ассигнований на 2020 год для Гостаможслужбы расчетная средняя заработная плата работника таможни за период с марта по июль утверждена в размере 16 361 гривни, соответственно, среднедневная заработная плата составляет 743,7 гривни", - сказано в пояснительной записке.

Также читайте: Проект программы Кабмина, касающийся таможни, - набор общих фраз: ни слова о борьбе с коррупцией, о переаттестации и об увеличении сборов, - Нефьодов

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Топ комментарии
+3
Ахахаха,это издевательство над лохами с особой жестокостью.
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17.06.2020 15:54
+2
Головне мусарню не забудьте. Найнужденніших
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17.06.2020 15:53
+2
а там еще и деньги платят???)))
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17.06.2020 15:57
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Головне мусарню не забудьте. Найнужденніших
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17.06.2020 15:53 Ответить
В благодарность ЧТО МАСКИ ИЗ УКРАИНЫ ВЫПУСТИЛИ ?
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17.06.2020 15:53 Ответить
а что, ковид уже побежден?
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17.06.2020 15:54 Ответить
Ахахаха,это издевательство над лохами с особой жестокостью.
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17.06.2020 15:54 Ответить
фонд по борьбе с covid не для страхования врачей, не для закупки защитных средств, не для поддержки экономики в карантин, это тумбочка для слуг и их слуг.
типа как бюджет но только без замочка.
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17.06.2020 15:55 Ответить
А что там, на таможне, еще и деньги платят?
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17.06.2020 15:55 Ответить
"Как сказано в пояснительной записке к постановлению, его принятие не требует увеличения расходов государственного бюджета, поскольку надбавки будут выплачены за счет Спецфонда по борьбе с коронавирусом."
А шо, уже забыли, шо спецфонд создавался за счет урезания других статей расходов?
И как именно таможенники борются с заразой?
Источник: https://censor.net/n3202619
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17.06.2020 15:56 Ответить
а там еще и деньги платят???)))
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17.06.2020 15:57 Ответить
....... как-то в Борисполе увидел как таможенник приставал к здоровому быку с 5-ю чемоданами - "а може у вас тут щось заборонене?". мужик тупо игнорировал его, но тот чуть ли не в ноги кланялся(это уже на выход шел мужик).
просто презираю. чмо в форме тупо клянчило непонятно у кого, после того как багаж прошел уже контроль.
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17.06.2020 16:06 Ответить
ВОНИ НЕ ПРОСТО НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ ЗУПИНЯТИСЯ. ВОНИ ХОЧУТЬ ПРОМИВАТИ НАМ МІЗКИ НА КРАЩОМУ РІВНІ.

Ось таке повідомлення:

"Фундація Thomson Reuters запрошує журналістів з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, УКРАЇНИ подати заявки на участь в інтенсивній 12-тижневій навчальній онлайн-програмі "COVID-19 HUB". Головною метою програми є надати теоретичні знання і поліпшити практичні навички журналістів щодо всебічного висвітлення спалаху коронавирусной інфекції та наслідків пандемії."

Фото 1.

Вобчем, ковідошахраї працюють по всіх фронтах. І ви подивіться, як об'ємно і щільно вони підходять до навчально - інформаційних питань!

Вони вже знають, що ця тема буде затяжною. Ясно, да?

Вони збираються продовжувати маніпуляції в сенсі інформаційного акценту на роботі з постраждалими від коронавірусу і медиками, нібито в світі немає постраждалих від інших, більш важких та масштабних хвороб і немає медиків, які їх лікують.

Вони збираються і далі боротися з невигідною для них інформацією і видавати її за фейки.

Вони хочуть надавати всьому цьому політичного забарвлення, звісно, що у вигідному для себе ключі

І це, знаєте що? Це така собі калька з роботи Вищої партійної школи (ВПШ) КПРС в якій готували правильних пропагандистів совка.

Але, є й притаманні саме сьогоднішньому лівацькому тренду відмінності. Бо очолює фундацію Thompson Reuters відомий в західних ліво-ліберальних колах, відкритий глиномес і пропагандист ЛГТБ, Антоніо Заппуло. (щось сходу його прізвище читається трошки інакше.) Фото 2.

І це, якось, не дивує. Бо нам хочуть побудувати саме такий новий світ, який вони поки що називають "новою нормальністю", де ЛГТБ замінить звичайні сексуальні стосунки між чоловіками і жінками, де білі миють ноги чорним і це не расизм, і де взагалі всі люди оцифровані (чіп, мобільний - не важливо) і взяті під жорсткий контроль Великого Брата.

Орвелл, вставай, *****!

Посилання на оргинал новини в моєму коментарі.
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17.06.2020 16:42 Ответить
Если им убрать З/П они нерастроются... и будут продолжать работать)
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17.06.2020 18:28 Ответить
Вот просто интересно откуда деньги на повышения при дыре в бюджете 300 ярдов и пикирующей экономике?
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17.06.2020 19:16 Ответить
А медпрацівникам вже виплатили? Ну і, щоб два рази не вставати: "Вітаю всіх медиків з наступаючим професійним святом!" Миру,добра,удачі!
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17.06.2020 19:29 Ответить
 
 