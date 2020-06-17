Украинские таможенники получат доплату к зарплате из Фонда по борьбе с COVID-19
Кабинет Министров расширил за счет должностных лиц Государственной таможенной службы Украины перечень профессий, представителям которых положена доплата к заработной плате на срок действия карантина по противодействию распространения COVID-19 и в течение 30 дней со дня его отмены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.
Как сказано в пояснительной записке к постановлению, его принятие не требует увеличения расходов государственного бюджета, поскольку надбавки будут выплачены за счет Спецфонда по борьбе с коронавирусом.
"В соответствии с утвержденной сметой ассигнований на 2020 год для Гостаможслужбы расчетная средняя заработная плата работника таможни за период с марта по июль утверждена в размере 16 361 гривни, соответственно, среднедневная заработная плата составляет 743,7 гривни", - сказано в пояснительной записке.
Пожалуйста, подождите...
типа как бюджет но только без замочка.
А шо, уже забыли, шо спецфонд создавался за счет урезания других статей расходов?
И как именно таможенники борются с заразой?
Источник: https://censor.net/n3202619
просто презираю. чмо в форме тупо клянчило непонятно у кого, после того как багаж прошел уже контроль.
Ось таке повідомлення:
"Фундація Thomson Reuters запрошує журналістів з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, УКРАЇНИ подати заявки на участь в інтенсивній 12-тижневій навчальній онлайн-програмі "COVID-19 HUB". Головною метою програми є надати теоретичні знання і поліпшити практичні навички журналістів щодо всебічного висвітлення спалаху коронавирусной інфекції та наслідків пандемії."
Фото 1.
Вобчем, ковідошахраї працюють по всіх фронтах. І ви подивіться, як об'ємно і щільно вони підходять до навчально - інформаційних питань!
Вони вже знають, що ця тема буде затяжною. Ясно, да?
Вони збираються продовжувати маніпуляції в сенсі інформаційного акценту на роботі з постраждалими від коронавірусу і медиками, нібито в світі немає постраждалих від інших, більш важких та масштабних хвороб і немає медиків, які їх лікують.
Вони збираються і далі боротися з невигідною для них інформацією і видавати її за фейки.
Вони хочуть надавати всьому цьому політичного забарвлення, звісно, що у вигідному для себе ключі
І це, знаєте що? Це така собі калька з роботи Вищої партійної школи (ВПШ) КПРС в якій готували правильних пропагандистів совка.
Але, є й притаманні саме сьогоднішньому лівацькому тренду відмінності. Бо очолює фундацію Thompson Reuters відомий в західних ліво-ліберальних колах, відкритий глиномес і пропагандист ЛГТБ, Антоніо Заппуло. (щось сходу його прізвище читається трошки інакше.) Фото 2.
І це, якось, не дивує. Бо нам хочуть побудувати саме такий новий світ, який вони поки що називають "новою нормальністю", де ЛГТБ замінить звичайні сексуальні стосунки між чоловіками і жінками, де білі миють ноги чорним і це не расизм, і де взагалі всі люди оцифровані (чіп, мобільний - не важливо) і взяті під жорсткий контроль Великого Брата.
Орвелл, вставай, *****!
Посилання на оргинал новини в моєму коментарі.