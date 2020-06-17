Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский
По факту возможного превышения служебных полномочий полицейским при задержании правонарушителя на акции протеста в центре Киева начато служебное расследование.
Об этом сообщил шеф столичной полиции Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что результаты расследования будут переданы в ГБР для принятия решения.
Полицейский, применивший силу, на время проведения расследования отстранен от службы.
В НПУ напомнили, что сегодня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек.
При этом во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу.
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+9 Николай Николаевич b96f438b
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Хіба НЄ?!!!
шаріївець - мусор;
https://videos.cnscdn.com/video/3/170620_pol.mp4
https://videos.cnscdn.com/video/3/170620_pol.mp4
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Переконаний, що кияни навіть не зрозуміють, як і що відбулось. Поїхали на роботу в Україні, а повернулись додому в Росії. І що вони зможуть протиставити росіянам, якщо на всіх керівних посадах Зєля розставив російських шпигунів? Тільки евакуація кудись за захід. І то пішки.