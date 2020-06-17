Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский

По факту возможного превышения служебных полномочий полицейским при задержании правонарушителя на акции протеста в центре Киева начато служебное расследование.

Об этом сообщил шеф столичной полиции Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что результаты расследования будут переданы в ГБР для принятия решения.

Полицейский, применивший силу, на время проведения расследования отстранен от службы.

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В НПУ напомнили, что сегодня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек.

При этом во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу.