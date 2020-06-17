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Киев (24762) протест (5833) расследование (3019) Крищенко Андрей (372)

Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский

Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский

По факту возможного превышения служебных полномочий полицейским при задержании правонарушителя на акции протеста в центре Киева начато служебное расследование.

Об этом сообщил шеф столичной полиции Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что результаты расследования будут переданы в ГБР для принятия решения.

Полицейский, применивший силу, на время проведения расследования отстранен от службы.

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В НПУ напомнили, что сегодня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек.

При этом во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу.
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Топ комментарии
+9
Та то мєлочі! А прєдставьтє што билоби єсліби не убралі Порошенка?
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17.06.2020 16:10
+9
Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 3923
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17.06.2020 16:10
+7
Беркутня знову б'є ногами чоловіка, який не становить загрози. Завтра о 9:30 під ВР буде акція за відставку Авакова та проти надання йому річного імунітету.

Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 9129
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17.06.2020 16:19
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👿Оце "возможное"????Вдруге за три дні: поліцейський б'є ногою в обличчя протестувальника навколішках. ФОТОФАКТ.https://espreso.tv/news/2020/06/17/vdruge_za_try_dni_policeyskyy_bye_nogoyu_v_oblychchya_protestuvalnyka_navkolishkakh_fotofakt
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17.06.2020 16:04 Ответить
Та то мєлочі! А прєдставьтє што билоби єсліби не убралі Порошенка?
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17.06.2020 16:10 Ответить
Ти б краще у себе в кімнаті убрал!
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17.06.2020 16:13 Ответить
За свойой комнатой лудше пріглянь. Шототи шибко сурьйозний! 😁
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17.06.2020 16:18 Ответить
Те ж самісіньке. Аваков від Бариги перейшов до Блазня естафетною паличкою.
Хіба НЄ?!!!
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17.06.2020 16:37 Ответить
Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 3923
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17.06.2020 16:10 Ответить
Больше не публикуй этот стоп-кадр! Есть полное видео этой ситуации, в котором беркут пробегая рядом, споткнулся о лежащего активиста!
Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського - Цензор.НЕТ 1747
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17.06.2020 17:06 Ответить
Это еще не так позорно как при Пете ставили на колени в снег.
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17.06.2020 16:12 Ответить
нет. это хуже.
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17.06.2020 16:14 Ответить
Тебя? )))))Ты па@ла из под стола на своей зассанной кухне в хрущевке боялся 5 лет вілазить, и прятался от мабилизации на засРвашке!
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17.06.2020 16:27 Ответить
Я б сказав, навіть, приємно чоботом в гризло - океан задоволення.
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17.06.2020 19:59 Ответить
Серед мусорів багато шаріївців.
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17.06.2020 16:09 Ответить
патамушта тупые?
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17.06.2020 16:15 Ответить
А серед шаріївців - багато мусарів, як кажуть математики взаємно однозначна відповідність: мусор - шаріївець;
шаріївець - мусор;
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17.06.2020 19:31 Ответить
Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 7845
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17.06.2020 16:18 Ответить
Беркутня знову б'є ногами чоловіка, який не становить загрози. Завтра о 9:30 під ВР буде акція за відставку Авакова та проти надання йому річного імунітету.

Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 9129
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17.06.2020 16:19 Ответить
https://censor.net/user/430601 ты курица видео посмотри он балончик у "мирногодемонстранта" пытался выбить, которым тот полицая перед этим задул

https://videos.cnscdn.com/video/3/170620_pol.mp4
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17.06.2020 16:39 Ответить
Дебіл який баллончик... Він на колінах стояв і не рухався і балончика у нього уже не було!!!
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17.06.2020 17:49 Ответить
не у сидящего балон а за ним терпило с балоном глаза от стекломоя протри
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18.06.2020 00:16 Ответить
ты видео повнимательней посмотри поц
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18.06.2020 00:18 Ответить
Ахтунг патриотов зрения лишают
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17.06.2020 19:57 Ответить
https://censor.net/user/430601 ты курица видео посмотри он балончик у "мирногодемонстранта" пытался выбить, которым тот полицая перед этим задул

https://videos.cnscdn.com/video/3/170620_pol.mp4
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18.06.2020 00:19 Ответить
Зєля, по команді з кремля, провокує збройну возню в урядовому кварталі з стріляниною. Аваков підсобить з "бориспольськими стрільцями" і вже є привід звернутись до світового співтовариства про допомогу в наведенні порядку в Києві. Зєля, Розумков і Шмигаль підпишуться під зверненням і карт бланш для російських "миротворчиків" вже є, ніхто Росію за це не засудить. А ось і вони! Чомусь переконаний, що росіяни з'являться вже через 5 хв. після заяви про допомогу. Все?
__________________________

Переконаний, що кияни навіть не зрозуміють, як і що відбулось. Поїхали на роботу в Україні, а повернулись додому в Росії. І що вони зможуть протиставити росіянам, якщо на всіх керівних посадах Зєля розставив російських шпигунів? Тільки евакуація кудись за захід. І то пішки.
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17.06.2020 16:20 Ответить
Конкретно під такий сценарій є дуже чіткий план дій збройного спротиву і певні спільноти, які готові забути про будь-які політичні розбіжності на час деокупації Києва. Абсолютно незалежно від влади, тероборони, чи карманих армій олігархів, бо віри їм нема. Не маю інформації щодо інших міст, як там справи, але Київ та область для росіян буде дуже великою проблемою. Варто було б і львів'янам, і вінничанам, і всім іншим мати між собою такі домовленості.
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17.06.2020 19:12 Ответить
Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 7064
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17.06.2020 16:22 Ответить
референдум о независимости был 1.12.1991
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17.06.2020 16:36 Ответить
І що ж це ти так скромненько приховав недостатню, але абсолютно логічну ланку:"Виборці порошенка."?!!!
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17.06.2020 16:42 Ответить
будьласка

Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського - Цензор.НЕТ 3147
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17.06.2020 18:34 Ответить
Бо вона випадає з цього , так би мовити "алогічного ряду". А себе ти докого відносиш? До абрамгутангів чи до гавріл?
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17.06.2020 19:35 Ответить
При ***** мусорів за садизм проти мітингувальників підвищували по службі.
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17.06.2020 16:37 Ответить
Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського - Цензор.НЕТ 7238
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17.06.2020 16:45 Ответить
мусор правша судя по удару)
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17.06.2020 18:27 Ответить
Мусора как всегда за петухов? Петушиное племя.
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17.06.2020 21:08 Ответить
 
 