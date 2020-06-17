"Рух Опору Капітуляції" обратился к демократическим государствам: "В Украине продолжаются политические преследования"

"Рух Опору Капітуляції" обратился к правительствам демократических государств и международным правозащитным организациям с заявлением о политических преследованиях в Украине.

Об этом говорится в заявлении "Руху Опору Капітуляції", передат Цензор.НЕТ.

"В Украине продолжаются политические преследования. Свидетельством этому являются десятки резонансных уголовных производств против оппозиционных политиков и общественных активистов. Генеральная прокуратура Украины и Государственное бюро расследований заметно активизировали свои действия в этом направлении. Защита подозреваемых заявляет о предвзятости следователей и систематических процессуальных нарушениях.

Одесский активист Сергей Стерненко претерпел многочисленные нападения и получал угрозы от местного пророссийского криминалитета. Об этом он неоднократно сообщал представителям правоохранительных органов. Спасая свою жизнь во время очередного нападения группы лиц, Сергей нанес смертельное ранение одному из нападавших. До сих пор не привлечены к уголовной ответственности ни один из участников нападения на Стерненко, до сих пор не установлены заказчики. А следствие сосредоточилось на обвинении Сергея, который был вынужден защищаться от очередных нападающих", - говорится в заявлении.

"Подозреваемые по делу убийства Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко до сих пор находятся под стражей, а Яна Дугарь под домашним арестом. Следователи почему-то не передают материалы следствия в суд. Хотя в день задержания подозреваемых Генеральный прокурор Украины назвал их лицами, планировавшими и совершившими убийство, а представители Министерства внутренних дел сразу же заявляли, что есть неопровержимые доказательства причастности подозреваемых к преступлению. На том же брифинге в день задержания подозреваемых выступал и президент Зеленский, чем совершил политическое давление на следствие.

Против бывшего Президента Украины Петра Порошенко открыто около двадцати уголовных производств. Адвокаты Порошенко аргументированно доказывают многочисленные процессуальные нарушения, а Государственное бюро расследований обнародовало официальные видеоролики с ложной и клеветнической информацией в лучших традициях советской пропаганды.

Высокий резонанс в обществе вызывают странные обвинения в адрес боевого генерала Дмитрия Марченко, бывшего народного депутата Украины Татьяны Чорновол, экс-директора Института национальной памяти, а сегодня оппозиционного парламентария Владимира Вятровича. Произошли странные обыски ГБР в доме экс-министра Владимира Омеляна. Уголовные производства против народного депутата Украины Софии Федыны, волонтера Маруси Звиробий и журналиста Сергея Пояркова за якобы угрозы президенту Зеленскому стали поводом для народной сатиры. Политически мотивированными являются уголовные преследования ветеранов, которые не дали Сивохо провести пресловутое мероприятие, и волонтеров сообщества "Украинский киберальянс", которые сделали много для усиления безопасности государства.

Эти и другие случаи имеют явные признаки преследований за политические убеждения, а предвзятость прокуратуры и следственных органов очевидна.

Мы не верим Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александру Бабикову, подчиненным им прокурорам и следователям. Их заявления и действия систематически совпадают с заявлениями и публичными угрозами Андрея Портнова в адрес участников Революции Достоинства, добровольцев, волонтеров, активистов-патриотов и оппозиционных политических деятелей. В частности, Портнов неоднократно публично угрожал тюрьмой и насилием Сергею Стерненко, Петру Порошенко и другим сегодня официально подозреваемым лицам. Считается, что чиновник режима Януковича и известный своими пророссийскими заявлениями Андрей Портнов до сих пор сохранил влияние на многих судей, органы следствия и прокуратуру. Стоит также отметить, что Венедиктова требует пересмотра амнистии участникам революции Достоинства, а Бабиков был юристом, который защищал интересы бывшего президента Януковича, осужденного за государственную измену.

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Есть мало надежд на то, что материалы упомянутых выше уголовных производств будут объективно рассмотрены в украинских судах. Существует множество свидетельств круговой поруки судей, органов досудебного расследования и прокуратуры.

Согласно Конституции Президент Зеленский должен защищать права и свободы граждан Украины, но он будто отстраненно и молча наблюдает за политическими преследованиями, тогда как есть немало оснований считать, что он в них прямо ангажирован.

Призываем правительства демократических государств и международных правозащитных организаций обратить внимание руководства Украины на недопустимость нарушения прав и политических свобод в Украине, а также поставить вопрос о несовместимости политических репрессий с евроатлантическим курсом, официально задекларированным в Конституции Украины.

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Подписаться под обращением можно здесь.

Далее приводим список украинских политиков и общественных деятелей, подписавших данное обращение, на языке оригинала:

- Мирослав Маринович, колишній політв'язень, учасник Ініціативної групи "Першого грудня".

- Йосиф Зісельс, голова Ваад України, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України, голова Генеральної ради Євроазіатського єврейського конгресу, дисидент і політв'язень часів радянського режиму, учасник Ініціативної групи "Першого грудня".

- Ігор Козловський, релігієзнавець, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, учасник ініціативної групи "Першого грудня", в'язень сумління т.зв."ДНР".

- Володимир Василенко, Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор юридичних наук, професор, з 2006 по 2010 — представник України в Раді ООН з прав людини.

- В’ячеслав Брюховецький, доктор наук, почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія", учасник Ініціативної групи "Першого грудня".

- Отець Богдан Прах, ректор УКУ.

- Микола Горбаль, поет, колишній політв’язень.

- Юрій Щербак, письменник, Надзвичайний і Повноважний Посол України.

- Володимир Огризко, політик, дипломат, Надзвичайний і повноважний посол України, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр).

- Ярослав Яцків, академік НАНУ, головуючий ІГ "Першого грудня".

- Леонід Фінберг, директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА, головний редактор видавництва "Дух і Літера".

- Роман Безсмертний, політик, віце-прем'єр-міністр України з питань адміністративно-територіальної реформи (2005 р.), народний депутат чотирьох скликань, посол України в Білорусі, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої групи з врегулювання ситуації на сході України.

- Сергій Квіт, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", міністр освіти і науки України (2014-2016).

- Данило Лубківський, дипломат, заступник Міністра закордонних справ України (2014) / Danylo Lubkivsky, Deputy Foreign Minister of Ukraine (2014).

- Микола Рябчук, почесний президент Українського ПЕН-клубу.

- Михайло Гончар, Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", провідний експерт в сфері енергетики.

- Анатолій Подольський, директор Українського центру вивчення історії Голокосту.

- Ярослав Грицак, історик, професор УКУ, письменник.

Костянтин Сігов, філософ та громадський діяч, керівник Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА.

- Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, директор з аналітики ГО "Інтерньюз-Україна", старший викладач НаУКМА, учасник Ініціативної групи "Першого грудня".

- Євген Бистрицький, філософ.

- Андрій Левус, народний депутат 8-го скликання, Вільні люди.

- Михайло Басараб, політолог, член Президії Громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні.

- Олександр Скипальський, генерал-лейтенант, Почесний голова Волинського Братства.

- Валерій Пекар, викладач бізнес-школи НаУКМА.

- Сергій Висоцький, журналіст, нардеп 8-го скликання.

- Юрій Гончаренко, громадський діяч, співзасновник Національно-консервативного руху.

- Юсов Андрій, ГО "Школа відповідальної політики".

- Вахтанґ Кебуладзе, доктор філософських наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

- Микола Княжицький (Mykola Kniazhytsky), журналіст, народний депутат України.

- Олексій Панич, філософ, перекладач, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клуба.

- Олександр Сушко, політичний аналітик.

- Олена Стяжкіна, історикиня, письменниця.

- Дмитро Крапивенко, головний редактор журналу "Український тиждень".

- Дмитро Лиховій, журналіст, головний редактор інтернет-видання "Новинарня".

- Володимир Дубровський, економіст, учасник Революції Гідності.

- Віктор Єленський, доктор філософських наук, професор.

- Myroslav Hai, громадський діяч, керівник Благодійного Фонду "Мир і Ко", ветеран російсько-української війни.

- Игорь Александрович Лапин, політик, Народний депутат України (2014-19), ветеран російсько-української війни, батальйон "Айдар",

- Олександр Іванов, ініціатива Переходь на українську.

- Сергій Пархоменко, головний редактор газети "Говорить Донбас", директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД імені Олександра Никонорова.

- Павло Білоус, ветеран російсько-української війни.

- Ростислав Павленко, народний депутат України.

- Микола Марченко, кандидат юридичних наук, експерт у сфері конституційного права.

- Святослав Маринін, громадсько-політичний рух "Межа".

- Юрій Міндюк, громадський діяч, директор Фонду підтримки демократичних ініціатив.

- Геннадій Боряк, заст. директора Інституту історії України Національної академії наук України.

- Карл Волох, блогер.

- Ігор Магновський, доктор юридичних наук, експерт у сфері публічного права.

- Владислав Василь, журналіст, медіа-експерт.

- Нестор Воля, суспільно-політичний блогер.

- Ярослав Кіт, викладач УКУ.

- Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства.











