Апелляционный суд поддержал конфискацию нефтепродуктов Курченко на 800 млн

Вступил в силу приговор суда относительно специальной конфискации нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн преступной организации украинского беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"При принципиальной позиции прокуроров Одесской области Николаевским апелляционным судом оставлен в силе приговор Киевского райсуда Одессы относительно трех членов преступной организации беглого бизнесмена и применена специальная конфискация нефтепродуктов общей стоимостью более 800 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нефтепродукты ввозились на территорию Украины в таможенных режимах "транзит" и "переработка", а позже их якобы вывозили за границу.

"В действительности же эти нефтепродукты без уплаты пошлины, налоговых платежей и соответствующих сборов продавались подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями в Украине с арендованных нефтебаз, расположенных в восьми регионах нашего государства", - установлено в ходе судебных расследований.

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