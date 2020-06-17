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конфискация (583) Одесса (7739) прокуратура (4926) Курченко (484) нефтепродукты (134)

Апелляционный суд поддержал конфискацию нефтепродуктов Курченко на 800 млн

Апелляционный суд поддержал конфискацию нефтепродуктов Курченко на 800 млн

Вступил в силу приговор суда относительно специальной конфискации нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн преступной организации украинского беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"При принципиальной позиции прокуроров Одесской области Николаевским апелляционным судом оставлен в силе приговор Киевского райсуда Одессы относительно трех членов преступной организации беглого бизнесмена и применена специальная конфискация нефтепродуктов общей стоимостью более 800 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нефтепродукты ввозились на территорию Украины в таможенных режимах "транзит" и "переработка", а позже их якобы вывозили за границу.

"В действительности же эти нефтепродукты без уплаты пошлины, налоговых платежей и соответствующих сборов продавались подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями в Украине с арендованных нефтебаз, расположенных в восьми регионах нашего государства", - установлено в ходе судебных расследований.

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Как этого кукареченко зебилы еще не реабилитировали?
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17.06.2020 16:27 Ответить
А при потрохе этого почему то не сделали,странно.
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17.06.2020 16:30 Ответить
Кондитер подельников не трогал.
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17.06.2020 16:38 Ответить
ЗЕбіли ось вам класний лайфхак-це ж на бабло можна кинути усіх ригів які драпанули на московію! І в кармани собі вкрадете троха і дирки в бюджеті позатикаєте тими грошима.
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17.06.2020 20:41 Ответить
Казалось бы логичное и справедливое решение преподносят, как подвиг "нездающихся в борьбе за правду" лживых прокуроров.Примитивизм для примитивных.
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17.06.2020 16:40 Ответить
А где єти нефтепродукти? Их разве не украли еще?!
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17.06.2020 16:52 Ответить
єті продукти зъїли миши ещё при кролике
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17.06.2020 17:11 Ответить
 
 