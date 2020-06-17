Около 500 тыс. украинцев с инвалидностью получили одноразовую помощь в размере 1 тыс. грн, - Лазебная
Благодаря оперативно принятым решениям правительства усилена социальная защита людей с инвалидностью.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом во время брифинга заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
Так почти полмиллиона людей с инвалидностью получили одноразовую целевую помощь в размере 1 000 грн. Пенсионерам и получателям государственной помощи, которым установлена инвалидность, срок которой истек во время карантина, автоматически продолжена выплата пенсии или пособия в полном размере до окончания карантина и еще 30 дней.
Обеспечена бесперебойная работа протезно-ортопедических предприятий, ремонт и выдача технических средств реабилитации людям, для которых эти средства крайне необходимы.
На сегодняшний день органам социальной защиты населения на это направлены средства в размере 507,3 млн гривен.
Лазебная сообщила, что Кабмин и в дальнейшем будет работать над усилением социальной защиты населения, в частности, лиц с инвалидностью.
Минсоцполитики разрабатывает новые социальные инициативы, направленные на повышение социальной справедливости и усиление социальной защиты тех граждан, которые прежде всего нуждаются в помощи государства.
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