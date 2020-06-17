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люди с инвалидностью (352) помощь (7419) Министерство социальной политики (877) инвалидность (152) Лазебная Марина (141)

Около 500 тыс. украинцев с инвалидностью получили одноразовую помощь в размере 1 тыс. грн, - Лазебная

Около 500 тыс. украинцев с инвалидностью получили одноразовую помощь в размере 1 тыс. грн, - Лазебная

Благодаря оперативно принятым решениям правительства усилена социальная защита людей с инвалидностью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом во время брифинга заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Так почти полмиллиона людей с инвалидностью получили одноразовую целевую помощь в размере 1 000 грн. Пенсионерам и получателям государственной помощи, которым установлена ​​инвалидность, срок которой истек во время карантина, автоматически продолжена выплата пенсии или пособия в полном размере до окончания карантина и еще 30 дней.

Обеспечена бесперебойная работа протезно-ортопедических предприятий, ремонт и выдача технических средств реабилитации людям, для которых эти средства крайне необходимы.

На сегодняшний день органам социальной защиты населения на это направлены средства в размере 507,3 млн гривен.

Лазебная сообщила, что Кабмин и в дальнейшем будет работать над усилением социальной защиты населения, в частности, лиц с инвалидностью.

Минсоцполитики разрабатывает новые социальные инициативы, направленные на повышение социальной справедливости и усиление социальной защиты тех граждан, которые прежде всего нуждаются в помощи государства.

Также читайте: Установить группу инвалидности можно заочно и без госпитализации пациента, - Минздрав

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Топ комментарии
+6
Цинизм и унижение, только эти два слова приходят на ум.
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17.06.2020 17:06
+2
Около 500 тыс. украинцев с инвалидностью получили одноразовую помощь в размере 1 тыс. грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 7505
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17.06.2020 16:53
+2
получив ту тищу і не знав шо з тими дєнжіщамі дєлать: чи віддати борг однокласнику, який позичав на свєт зі словами "верниш, коли зможеш", чи закрити поточний борг по елєктрічєству - та елєктрики не стали чекати коли йа зможу, та приїхали відключати. Ото йа тут же і сплатив, шоп не відключали.
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17.06.2020 17:05
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Около 500 тыс. украинцев с инвалидностью получили одноразовую помощь в размере 1 тыс. грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 7505
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17.06.2020 16:53 Ответить
інвалід - зєньки криво стоять - развал-схождєнійє таке ніби він ними не тіко завидюще, а й загрєбущє
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17.06.2020 16:59 Ответить
получив ту тищу і не знав шо з тими дєнжіщамі дєлать: чи віддати борг однокласнику, який позичав на свєт зі словами "верниш, коли зможеш", чи закрити поточний борг по елєктрічєству - та елєктрики не стали чекати коли йа зможу, та приїхали відключати. Ото йа тут же і сплатив, шоп не відключали.
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17.06.2020 17:05 Ответить
Цинизм и унижение, только эти два слова приходят на ум.
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17.06.2020 17:06 Ответить
тисяча вау..
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17.06.2020 17:55 Ответить
добавили до пенсії, аж..тихо..тихо.. не смійтеся і не падайте в непритомність 100грн.
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17.06.2020 17:58 Ответить
Дружина інвалід 2-ї групи нездатна до праці. Пенсія призначена в квітні 2017 року. До цього часу було дві перекомісії. Розмір пенсії не змінився ні на копійку...
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17.06.2020 23:09 Ответить
Нужно что-то менять в медийной терминологии ...
Читаешь - "банда рэкетиров" , и сразу представляется наша украинская власть , а это неправильно , наверное ...
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17.06.2020 18:17 Ответить
чтобы тебе такую надбавку к пенсии дали, мразина
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17.06.2020 21:04 Ответить
Інваліди 3 групи,для Зюзі як і для агента російських спецслужб Порошенко просто не існують в Україні - сукі...
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17.06.2020 21:38 Ответить
 
 