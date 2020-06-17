Комитет Рады поддержал законопроект о запрете акустического насилия в транспорте, - Вятрович
Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете акустического насилия в общественном транспорте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.
"Это проект, инициированный общественностью, который мы - 15 депутатов разных фракций - внесли, чтобы защитить пассажиров от навязчивой музыки", - говорится в сообщении.
По словам Вятровича, если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или звук фильмов через наушники.
Напомним, этот законопроект был зарегистрирован в Раде 4 февраля 2020 года.
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Я в шоке. Хотя, пока на первом месте добкин, баллотирующийся в мэры столицы.
Нормальные серьёзные водители поглощены движением и музыка им только мешает.
Давайте ще добавимо до цього вищання Марув, чи белькотання мааасковських гамнореперів..