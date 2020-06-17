Выборы мэра Одессы: Труханов - 48,7%, Саакашвили - 13,7%, Кивалов - 8,5%, - опрос "Рейтинга"
В мэрском рейтинге в Одессе первое место занимает Труханов, которого готовы поддержать более 48% избирателей.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные сегодня Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Среди кандидатов в мэры лидером в рейтинге является Геннадий Труханов, которого готовы поддержать 48,7% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.
13,7% могли бы поддержать Саакашвили, 8,5% – Кивалова, 7,0% – А.Леонова.
В группе лидеров – одно новое лицо, Дмитрий Спивак, за которого готовы проголосовать 5,3% одесситов.
5,1% получает Т.Плачков, 4,1% – Э. Гурвиц. Рейтинг других кандидатов – менее 3%.
Среди местных политиков лучше всего одесситы относятся к Труханову – 60% положительно. К Кивалову положительно относятся 36%, к Саакашвили – 28%, к Скорику – 27%, к Гриневецкому – 26%, к Гурвицу – 25%. К Спиваку положительно относится 21%.
Сроки проведения исследования: 29 мая – 2 июня 2020 года. Аудитория: жители Одессы от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
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Дебіли.
А вот продать её могут, для чего сделали безвиз, низкие зарплаты тут, уничтожают здравоохранение и ввели драконовские тарифы на комуналку. Лучшие, активные выехали на заработки в Европу, ну а от тех что остались и имеем такие результаты.
Да и список кандидатур эта компания подобрала явно сволочной.
Вот если бы Барыга поднял за пять лет экономику страны. а не добивал бы ее масштабным воровством, и тут зарплаты достигли бы польских, вот тогда я за безвиз. А так это рабство на плантациях более зажиточно живущего Запада и РФ.
Более достойных в Одессе нет.
В 90-е гг это называлось бы просто - "мафия".
Впрочем - вся Украина 4 года была под управлением Президента-дважды сидевшего гопника. Куда уж выше?
Вся областная верхушка правоохранительных/судебных/административных органов прекрасно себя чувствует, обросла связями и деньгами, и готова зацементировать себя во власти навсегда.
Феодальные местные князьки, сросшиеся с властью и криминалитетом, совсем берега потеряли. В Закарпатье, Харькове, Одессе, Херсоне, Запорожье...
Всем уже давно стало ясно, что реформа Авакова МВД была бутафорской.
Самые благие и прогрессивные предвыборные обещания команды Зеленского интенсивно перемалываются украинским «глубинным государством»,
сгенерированные интересами феодалов, которые ангажируют материальными «благодарностями» высокопоставленных чиновников.
Все берут взятки. И прокуроры, и налоговики, и таможенники, и судьи и полицейские. И берут и дают выше.
Кстати, мародер думал, что Кернеса подчинил себе, 5 лет перенося судебные заседания в Полтаве. А надо просто посадить - ведь был состав преступления. А может Кернес откупался от мародера 5 лет?
Водораздел между украинским политиком и политиком_в_Украине_действующем_по_заказу_кремля (бывшие регионалы, всякие опзж) - как раз в том, что "политики" пятой колонны государства-агрессора четко не заявляют об агрессии россии в Украину.
Потому что всякие медведчуки, рабиновичи, кернесы, добкины, и их подручные являются агентами кремля в Украине, и, по-сути, открыто на своих телеканалах говорят о том, что в войне с агрессором и аннексии территорий виновата "Киевская власть" и война на Донбассе является "внутриукраинским" конфликтом без участия россии.
Сейчас они, как политики, не могут быть привлечены к ответственности за такую свою "политическую" деятельность - являясь откровенными врагами независимости и суверенитета Украины.
Может пора принять закон об уголовном наказании за отрицание участия россии в аннексии Крыма и части Донбасса, по аналогии с действующим в Германии законом об уголовном наказании за отрицание Холокоста?
Президент (или Ермак?) не хочет "дразнить" россию, мечтая о чем-то "договориться" с Путиным?
Но проходят месяцы, а факт того, что россия - агрессор по-прежнему не закрепляется на законодательном уровне.
Очень грустно наблюдать импотентность всей государственной машины Украины, которая позволяет такое вольное поведение откровенной пятой колонны кремля пропагандировать интересы государства-агрессора на фоне аннексии Крыма и части Донбасса, и более 14 тысяч смертей граждан Украины.
Одесса превратилась в сонное, чавкающее, тупое болото, иначе как бы она проголосовала за зеленое чмо??? Обидно, ведь город всегда себя чувствовал свободным и "имел в виду" всех вяликих царьков)))