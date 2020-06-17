Выборы мэра Одессы: Труханов - 48,7%, Саакашвили - 13,7%, Кивалов - 8,5%, - опрос "Рейтинга"

В мэрском рейтинге в Одессе первое место занимает Труханов, которого готовы поддержать более 48% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные сегодня Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Среди кандидатов в мэры лидером в рейтинге является Геннадий Труханов, которого готовы поддержать 48,7% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

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13,7% могли бы поддержать Саакашвили, 8,5% – Кивалова, 7,0% – А.Леонова.

В группе лидеров – одно новое лицо, Дмитрий Спивак, за которого готовы проголосовать 5,3% одесситов.

5,1% получает Т.Плачков, 4,1% – Э. Гурвиц. Рейтинг других кандидатов – менее 3%.

Среди местных политиков лучше всего одесситы относятся к Труханову – 60% положительно. К Кивалову положительно относятся 36%, к Саакашвили – 28%, к Скорику – 27%, к Гриневецкому – 26%, к Гурвицу – 25%. К Спиваку положительно относится 21%.

Сроки проведения исследования: 29 мая – 2 июня 2020 года. Аудитория: жители Одессы от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.