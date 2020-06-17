Водитель маршрутки - дочери погибшего ветерана: "Где такое написано, что я должен тебя возить?"
Дочь погибшего ветерана ООС Алина Войтенко утверждает, что водитель маршрутки №14 в Белой Церкви отказал ей в праве на бесплатный проезд и устроил скандал.
Об этом девушка сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Ехала в городском транспортном средстве # 14. Показав льготное удостоверение на проезд, водитель нагло начал кричать: "где такое написано, что я должен тебя возить?" После подчеркивания законов нашего государства, этот недочеловек ответил: "Какое государство? Где ты видела государство? Его уже 30 лет как нет!" — написала Алина Войтенко.
"Вот вам уважение к семьям погибших участников АТО и ООС, к нашей славной 72 ОМБР, ребята из которой каждый день, рискуя своей жизнью, защищают нас", — добавила она.
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В комментариях девушка отметила, что все же воспользовалась транспортом.
"Я ни копейки ему не дала, а села на пассажирское место", — написала она.
Пожалуйста, подождите...
Часть из этих льгот распространяется и на их семьи, включая детей до 18 лет!!!
Там же, где и написано, что в маршрутках запрещается курить, распивать алкоголь, блевать, кричать, перевозить опасные жидкости, крупных животных, ....
Намек понятен?