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ветераны (1080) Киевская область (3918) льготы (517) маршрутки (517)

Водитель маршрутки - дочери погибшего ветерана: "Где такое написано, что я должен тебя возить?"

Водитель маршрутки - дочери погибшего ветерана:

Дочь погибшего ветерана ООС Алина Войтенко утверждает, что водитель маршрутки №14 в Белой Церкви отказал ей в праве на бесплатный проезд и устроил скандал.

Об этом девушка сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ехала в городском транспортном средстве # 14. Показав льготное удостоверение на проезд, водитель нагло начал кричать: "где такое написано, что я должен тебя возить?" После подчеркивания законов нашего государства, этот недочеловек ответил: "Какое государство? Где ты видела государство? Его уже 30 лет как нет!" — написала Алина Войтенко.

"Вот вам уважение к семьям погибших участников АТО и ООС, к нашей славной 72 ОМБР, ребята из которой каждый день, рискуя своей жизнью, защищают нас", — добавила она.

Водитель маршрутки - дочери погибшего ветерана: Где такое написано, что я должен тебя возить? 01

Также на Цензор.НЕТ: Потерявший ногу ветеран АТО побил водителя, выгнавшего его из маршрутки в Чернигове: "Если ты кого-то из наших, бл#дь, еще раз высадишь...". ВИДЕО

В комментариях девушка отметила, что все же воспользовалась транспортом.

"Я ни копейки ему не дала, а села на пассажирское место", — написала она.

Водитель маршрутки - дочери погибшего ветерана: Где такое написано, что я должен тебя возить? 02

Водитель маршрутки - дочери погибшего ветерана: Где такое написано, что я должен тебя возить? 03

Автор: 
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Топ комментарии
+66
Цих водіїв маршрутки треба регулярно пи..ти як міряти тиск перед рейсами
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17.06.2020 17:30
+34
Быдло голову подняло, силу почуяло. В Украине, у нас. В веселое время живем, ну...
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17.06.2020 17:36
+25
патологическая жадность у этого дегенерата сильнее даже инстинкта самосохранения
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17.06.2020 17:37
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Страница 3 из 3
Кстати Алина Ивановна Войтенко родилась 1996-06-28 Проживает в г.БІЛА ЦЕРКВА ул.ПОЛЬОВА д.84А кв.31. То есть ей 24 года. Ей должно быть стыдно в такие годы до сих пор не работать и строить из себя льготницу.
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17.06.2020 23:20 Ответить
А почему ей должно быть стыдно, и почему она строит из себя, её отец погиб защищая Украину, или этот факт вас раздражает, вот если бы за Россию, где-нибудь в Сирии?
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18.06.2020 00:00 Ответить
Так это отец защищал Украину, а не она. Она должна работать и помогать тем, кто действительно нуждается в льготах, а не сидеть на шее у налогоплательщиков.
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18.06.2020 00:11 Ответить
А ты с какого окопа пишешь? Сколько на заводе отработал?
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18.06.2020 01:09 Ответить
Ей положена льгота ,она ею пользуется.
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18.06.2020 08:48 Ответить
Государство обеспечивает Героям Украины первоочередное бесплатное медицинское обслуживание, обеспечение лекарствами, санаторно-курортные услуги, изготовление и установку зубных протезов, образование, а также финансовую поддержку в случае смерти Героя Украины.

Часть из этих льгот распространяется и на их семьи, включая детей до 18 лет!!!
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18.06.2020 11:14 Ответить
Должно быть то, что прописано а законах, а не твоих петушарских фантазиях
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04.09.2020 18:33 Ответить
Половина маршрутчиков за лишнею гривну удавятся.
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18.06.2020 00:56 Ответить
Реєстраційні дані автобуса, маршрут і навіть мордочка водія легко впізнаються навіть з цього фото. Чекаємо на виховне відео. Ну не можуть жадібні дебіли без піздюлєй фігурних!
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18.06.2020 01:23 Ответить
Все очень просто! Стстема коррупции выгодна самим украинцам! Я жил в Украине до 2005 года! Никто не хочет платить налоги! Я не видел здесь в США НИ ОДНОГО ТАКСИ или АВТОБУСА ИЛИ ТРАМВАЯ ИЛИ МЕТРО без електронного счетчика! НИодного! И если мне нужен билет на такси или маршрутку или автобус- я его НЕМЕДЛЕННО получаю в момент оплаты! А форма оплаты- наличные, мои карточки или специально купленный абонимент на проезд общественным транспортом- не имеет никакого значения! Я услуги такси могу прямо в машине оплатить по безналичному расчету- причем ЛЮБОГО ТАКСИ ЛЮБОЙ Компании перевозчика! Вы свми являетесь и Создателями коррупционной Системы и ее пользователем! Вам это выгодно! Чтобы побороть коррупцию на верхних этажах, начните бороться с корупцией в собственных головах.
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18.06.2020 05:26 Ответить
А остальные пассажиры сидели и молчали? Тупое былдо. Некому было за девочку заступиться и хлебало ублюдку расквасить.
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18.06.2020 08:30 Ответить
Остальные были дети-сироты, матери-одиночки, инвалиды и пенсионеры. То есть - настоящие льготники.
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18.06.2020 11:17 Ответить
"Где написано?"
Там же, где и написано, что в маршрутках запрещается курить, распивать алкоголь, блевать, кричать, перевозить опасные жидкости, крупных животных, ....
Намек понятен?
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18.06.2020 14:22 Ответить
у трамваях можна, а чому у маршрутках не можна поставити "e-ticket"? Водій нахаба, але винні міська влада і перевізник.
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18.06.2020 15:00 Ответить
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