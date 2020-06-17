Мужчина, одним ударом убивший покупателя в столичном супермаркете, осужден на 7 лет

Мужчине, который одним ударом убил человека в столичном супермаркете, признан виновным в умышленном нанесении телесных повреждений, повлекших смерть и приговорен к 7 годам лишения свобды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный".

При поддержке государственного обвинения Киевской местной прокуратурой № 5 судом объявлен обвинительный приговор 35-летнему киевлянину, который в ходе конфликта в супермаркете нанес смертельный удар мужчине и более двух недель скрывался от правоохранителей.

Инцидент произошел в начале апреля 2019 года в ТЦ на ул. Калнышевского в Оболонском районе столицы.

Обвиняемый на почве внезапно возникшего конфликта с посетителем нанес последнему удар в голову, от которого мужчина упал на пол и потерял сознание. В результате пострадавший получил травмы в виде повреждений головного мозга, перелома костей свода и основания черепа. На следующий день от полученных травм мужчина скончался.

Приговором Оболонского райсуда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего) и приговорен к 7 годам лишения свободы.

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