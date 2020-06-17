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Киев (24762) приговор (1176) убийство (6357)

Мужчина, одним ударом убивший покупателя в столичном супермаркете, осужден на 7 лет

Мужчина, одним ударом убивший покупателя в столичном супермаркете, осужден на 7 лет

Мужчине, который одним ударом убил человека в столичном супермаркете, признан виновным в умышленном нанесении телесных повреждений, повлекших смерть и приговорен к 7 годам лишения свобды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный".

При поддержке государственного обвинения Киевской местной прокуратурой № 5 судом объявлен обвинительный приговор 35-летнему киевлянину, который в ходе конфликта в супермаркете нанес смертельный удар мужчине и более двух недель скрывался от правоохранителей.

Инцидент произошел в начале апреля 2019 года в ТЦ на ул. Калнышевского в Оболонском районе столицы.

Обвиняемый на почве внезапно возникшего конфликта с посетителем нанес последнему удар в голову, от которого мужчина упал на пол и потерял сознание. В результате пострадавший получил травмы в виде повреждений головного мозга, перелома костей свода и основания черепа. На следующий день от полученных травм мужчина скончался.

Приговором Оболонского райсуда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего) и приговорен к 7 годам лишения свободы.

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Топ комментарии
+37
Наказание по нижнему пределу. Сколько стоит такой приговор?
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17.06.2020 17:40
+28
по своей голове не суди, анально-головый)
любой кто забрал чужую жизнь должен как минимум потерять большую часть своей жизни
а не вшивых 7 лет как тут
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17.06.2020 18:09
+18
Не сломали, а он сам себе сломал ублюдок херов-увидел,шо чухан перед ним стоит и вложился по полной.мало дали
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17.06.2020 19:23
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Чому так мало?
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18.06.2020 15:46 Ответить
Интересно, загорать разрешат?
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18.06.2020 19:13 Ответить
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