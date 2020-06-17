1 воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Шумов, - пресс-центр ОС
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме этого агрессор применил возле Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумов - стрелковое оружие.
"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.
Итоги за прошлые сутки
16 июня вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксировано неподалеку населенных пунктов Орехово, Крымское, Новоалександровка, Новозвановка, Марьинка, Авдеевка и Пищевик.
По данным разведки, 16 июня украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 умышленных убийства, факт тяжкого телесного повреждения, 3 грабежа, 8 краж, 28 мошенничеств, 3 факта незаконного обращения с оружием и взрывчаткой и 3 факта незаконного хранения наркотических веществ . Также выявлены 50 административных правонарушений.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекли 78 человек, в обратном направлении - 81 человек. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Сейчас читаю 1 погибший!!!!!
Это за 4 часа?
Или кто то БРЭШЭ?
співчуття родині...
Героям слава!!!
Взамен следует "кончить" 10 свино-собак(швайне-хундов немецкий). И так их бить бесконечно!