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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25742) Донбасс (26950) потери (4267) операция Объединенных сил (6766)

1 воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Шумов, - пресс-центр ОС

1 воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Шумов, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме этого агрессор применил возле Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумов - стрелковое оружие.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.

Итоги за прошлые сутки

16 июня вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксировано неподалеку населенных пунктов Орехово, Крымское, Новоалександровка, Новозвановка, Марьинка, Авдеевка и Пищевик.

Смотрите: Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Авдеевки, местная жительница получила ранение, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

По данным разведки, 16 июня украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 умышленных убийства, факт тяжкого телесного повреждения, 3 грабежа, 8 краж, 28 мошенничеств, 3 факта незаконного обращения с оружием и взрывчаткой и 3 факта незаконного хранения наркотических веществ . Также выявлены 50 административных правонарушений.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекли 78 человек, в обратном направлении - 81 человек. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.

Читайте: Наемники РФ седьмые сутки блокируют работу КПВВ "Марьинка", - пресс-центр ОС

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Топ комментарии
+20
1 воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Шумел, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9915
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17.06.2020 17:52
+20
Зато наши суки шариевцам митинги разрешают!!! Даже защищают эту мерзость.
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17.06.2020 17:56
+19
1 воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Шумел, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3735
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17.06.2020 17:53
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Правила форума Совет форумчан
может закроем все пункты пропуска к е....... матери?
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17.06.2020 17:52 Ответить
1 воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Шумел, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9915
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17.06.2020 17:52 Ответить
1 воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Шумел, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3735
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17.06.2020 17:53 Ответить
Зато наши суки шариевцам митинги разрешают!!! Даже защищают эту мерзость.
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17.06.2020 17:56 Ответить
Даже... беркути отчаянно, с остєрвєнєнійєм кидались на патріотів. Пакували перехожих за ознакою україномовності
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17.06.2020 18:54 Ответить
Мы сами дали возможность прокацапленным малоросам загнать себя в такое положение. Рассказать Вам что будет дальше? Поверьте, что ГУЛАГов у кацапов для нас хватит, а если нет, то построят. Так уже было.
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17.06.2020 19:14 Ответить
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17.06.2020 19:45 Ответить
В 13 новость от Минобороны - на Донбассе без потерь.
Сейчас читаю 1 погибший!!!!!
Это за 4 часа?
Или кто то БРЭШЭ?
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17.06.2020 18:05 Ответить
Завтра Порошенко возьмут под арест и все прекратится. Некому будет больше наживаться на войне!
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17.06.2020 18:21 Ответить
Царство Небесне Воїну світла...
1 воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового, Луганського та Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4159

співчуття родині...
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17.06.2020 18:52 Ответить
а мо' дозволити нашим мужнім воїнам хоч відстрілюватись? а то тримають як скот на убой зі зв'язаними руками
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17.06.2020 18:56 Ответить
Шо ти, дибил, несешь?
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17.06.2020 19:35 Ответить
1 воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового, Луганського та Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6194
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17.06.2020 19:39 Ответить
Царство Небесне...
Героям слава!!!
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17.06.2020 20:28 Ответить
Формула штанмаира? Особый статус? Хера вам на рыло, зелёный и коголо будут тсовать в ростове
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17.06.2020 20:41 Ответить
Земля парню-пухом!
Взамен следует "кончить" 10 свино-собак(швайне-хундов немецкий). И так их бить бесконечно!
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17.06.2020 23:18 Ответить
 
 