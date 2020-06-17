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Шмыгаль - мэрам: Выпустите максимальное количество общественного транспорта на маршруты, люди не должны стоять в очередях

Шмыгаль - мэрам: Выпустите максимальное количество общественного транспорта на маршруты, люди не должны стоять в очередях

Глава правительства Денис Шмыгаль обратился к мэрам городов с требованием выпустить максимальное количество общественного транспорта на маршруты во избежание скопления людей в условиях карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом премьер заявил во время заседания Кабинета Министров.

По его словам, правительство на заседании четко фиксирует те запреты, которые действуют в течение карантина. Например, требование ходить в маске в помещениях, или ограничение по количеству пассажиров в транспорте.

"Правительство понимает - чтобы такое требовать, людям нужно создать условия, при которых они смогут соблюдать карантинные ограничения. Поэтому обращаюсь к городских главам - выпустите максимальное количество общественного транспорта на маршруты. При необходимости - разработайте новые маршруты. Но люди не должны стоять в очередях и ехать в переполненных душных маршрутках. Это ваша ответственность как руководителей городов, и перевозчиков, которые такое допускают", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер попросил привести в пригородных поездах порядок с осуществлением контроля и с соблюдением требования по количеству людей в вагонах, соблюдением масочного режима и других мер, определенных правительством.

Кроме того, глава правительства обратился к руководству Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел с требованием усилить контроль за соблюдением выполнения правил карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин будут продлевать до нового года, - глава медкомиссии города Гелевей

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Топ комментарии
+11
Как на счет рентабельности,Шмыгаль? По одному возить ?
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17.06.2020 17:59
+6
Зашибись быть таким требовательным за чужой счёт!
Вы, пиляди, хоть кому то заплатили за ваши запреты?
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17.06.2020 18:06
+5
Шмыгаль перданул в бочку. Весь транспорт уже давно не государственный и не коммунальный, а коммерсант себе в убыток работать не будет.
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17.06.2020 18:08
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Ононошо.
Ховають транспорт, врєдітєлі.

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17.06.2020 17:58 Ответить
Ага, не хотят моржшрутки на рейс по 3 человека запускать
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17.06.2020 18:00 Ответить
а в такі більше і не влізе)
Шмыгаль - мэрам: Выпустите максимальное количество общественного транспорта на маршруты, люди не должны стоять в очередях - Цензор.НЕТ 4464
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17.06.2020 18:15 Ответить
А такие маршрутки - безопасны, т.к. постоянно проветриваются...
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17.06.2020 19:46 Ответить
Как на счет рентабельности,Шмыгаль? По одному возить ?
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17.06.2020 17:59 Ответить
От саме це і цікаво. Якщо за правилами, стоячих місць у маршрутках бути не повинно, то у інших видах транспорту це норма. Перевізник дуже часто фактично возить повітря.
Тут можливо два виходи, чи держава компенсує вартість перевезення із бюджету (який формуємо ми), чи треба підвищувати вартість перевезення безпосередньо для громадян.
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17.06.2020 18:09 Ответить
оно не знає такіх слів...
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17.06.2020 19:03 Ответить
а у нас в черновцах мер выпустил по 1 маршрутке в густонаселенном районе в час и только сидячие места, маршрут 4, 6,и можно видеть, как на последней остановке занимают все места и все, на других остановках не останавливаются и идет муравейник народа, чтоб сдох тот каспрук, падла мерская
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17.06.2020 18:05 Ответить
Вы зеленые придурки!
При чем тут меры?! Есть муниципальный транспорт который подчинен гор. властям и он могут работать в убыток (по факту за счет гор бюджета), а есть маршрутки - это частная кантора, которая сама решает сколько маршруток выпускать. При существующем ограничении, выводить их на маршруты, тупо не рентабельно, вот и имеете 1 маршрутку, которую, тупо выводят, чтобы соблюсти видимость выполнения лицензии на грузоперевозку
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17.06.2020 18:12 Ответить
Чикалядний, скільки машин на маршруті вирішує міська влада і мусара. Якщо їх більше дозволеного, то це вже нелегальні перевезення рахуються.
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17.06.2020 21:51 Ответить
Вы, любители простых решений, просто ********** своей простотой!
Есть частные конторы (перевозчики) имеющие лицензию на пассажирские перевозки и парк маршруток, либо договора субподряда/аренды с владельцами маршруток..., а есть городские власти, которые согласно загруженности направлений создают маршруты, определяют их загруженности и с учетом этого проводят конкурс (а-ля тендер) на перевозку по этим маршрутам. Потом заключается договор с превозчиком, в котором оговорен маршрут и МИНИМАЛЬНОЕ (не маскимальное!) количество транспорта определенной вместимости, которое должен обеспечить перевозчик на этом маршруте. Иногда маршруты разыгрываются "комплектами" - к популярным и нагруженным маршрутам (тобишь выгодным) дают невыгодные. Как правило, на невыгодных маршрутах перевозчики жульничают, занижая количество транспорта (снижая тем самым свои убытки) пуская этот транспорт по выгодным маршрутам....
Поймать перевозчиков на этом и разорвать договор, практически невозможно! Привязки конкретной маршрутки к маршруту, нет (и кстати не может быть) в случае малейшего шухера, в маршрутках меняется табличка и легким движением руки....И что что эта маршрутка 5 минут назад ехала по другому маршруту?! Это мой парк и я сам перераспределяю машины согласно загрузки направлений и заступивших/убывших водителей! Попробуй докажи, что по маршруту ездит всего 2 машины, а не 20! (Иногда перевозчик периодически тосует маршрутики по маршрутам и создается видимость, что там их много, хотя по факту 1)
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18.06.2020 10:02 Ответить
Просте рішення, звісно, є, називається "GPS на всьому гром.транспорті + мент з планшетом"
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18.06.2020 10:42 Ответить
Да, но оно должно быть урегулировано законодательно, иначе любой перевозчик проигравший тендер на том основании, что отказался ставить трекер, потом оспорит этот проигрыш в суде, заявив, что это требование незаконно и прописано специально под конкретного участника
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18.06.2020 11:38 Ответить
Зашибись быть таким требовательным за чужой счёт!
Вы, пиляди, хоть кому то заплатили за ваши запреты?
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17.06.2020 18:06 Ответить
та їм там по..й вони ж в карантин були із зарплатами.
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17.06.2020 18:20 Ответить
Шмыгаль перданул в бочку. Весь транспорт уже давно не государственный и не коммунальный, а коммерсант себе в убыток работать не будет.
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17.06.2020 18:08 Ответить
Оно как рот открывает, так одно дерьмо летит.
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17.06.2020 18:11 Ответить
Это он для зе-лектората - любителей простых решений, им такое канает. Он тупо перевел стрелки на меров, которые к этому, никаким боком (особенно после того как зеленые коммунисты почистили местные бюджеты)
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17.06.2020 18:15 Ответить
А де водіїв набрати? Особливо на тролейбуси та в трамваї. Ото там зарплатня!!!
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17.06.2020 18:08 Ответить
Та іще з ризиком захворіти.
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17.06.2020 18:11 Ответить
Вся характеристика нашої влади - наполеон дав наказ, наполеон може спати спокійно, воно само якось все зробиться
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17.06.2020 18:23 Ответить
ШМЫГАЛЬ , а убрали бы драконовскую обдираловку за европейские авто - народ бы привёз себе и спокойно ездил

Вот 500 евро - максимум платёж государству по всем статьям За ввоз авто
В Украине нет автопроизводителя - некого защищать , а власть защищает автоспекулянтов и плюет на простой народ
Зеленский обещал убрать драконовскую облираловку - И ГДЕ ? Спекся от автобарыг
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17.06.2020 18:31 Ответить
ПЕРЛЫ ШМЫГАЛЯ

https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZW0S6l1BduLwscsO2YbDY91jlIv8buo6SasuvwvSb4pa4yO3CSNtUg5sGQhlqHhUSXT0vGTRq1xSvLnQ6w1jK52aN31sep8f6YZ_SnsT5EvFbusep-8eXci1fx3GhnDiTo&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/586377815615260?__cft__[0]=AZW0S6l1BduLwscsO2YbDY91jlIv8buo6SasuvwvSb4pa4yO3CSNtUg5sGQhlqHhUSXT0vGTRq1xSvLnQ6w1jK52aN31sep8f6YZ_SnsT5EvFbusep-8eXci1fx3GhnDiTo&__tn__=%2CO%2CP-R 12 мин. ·

Я давно предлагал З-Еленскому ввести трудовую повинность у шмЫгаля, чтоб отрабатывали тарифы товарищам из МВФ... Одно не ясно - кто детей воспитывать будет... Школа? Садик? Вы ж их разрушили!
Рубрика: новости 500 тысяч рабочих мест...Шмыгаль - мэрам: Выпустите максимальное количество общественного транспорта на маршруты, люди не должны стоять в очередях - Цензор.НЕТ 5808
ЭТИМ СКАЗАНО ВСЕ ДВОЕ РАБОТАЮ И ТОЛЬКО НА ЕДУ КАЗУС ЖИЗНИ ПРИ зе КОНЕЦ БЕДНОСТИ ПО ИХ ПОНЯТИЮ
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17.06.2020 18:46 Ответить
Ой вей!
У Кличко все деньги ушли на вывоз снега!
Взять негде!
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17.06.2020 18:52 Ответить
Кто-то из уЗеленских в суд подал, чтобы сместить Кличко?
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17.06.2020 19:49 Ответить
Это так же элементарно, как и кран с водой открыть)))
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17.06.2020 18:54 Ответить
Зато у Кличка лисапет есть, его можно выпустить на маршрут... вместе с Кличком.
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17.06.2020 18:56 Ответить
Та ну щас, тут специально интервал метро увеличили некоторые чтобы порожняка не гонять
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17.06.2020 19:19 Ответить
Зєвлада - гімно без совісті і стида(((
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17.06.2020 19:41 Ответить
А доплачивать владельцам маршруток кто будет? Ездят они сейчас на минимуме рентабельности(при половинной загрузке), а автобусы надо не только заправлять, но и обслуживать, чтоб езда на них была безопасной.
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17.06.2020 20:41 Ответить
шмыль- гений
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17.06.2020 20:47 Ответить
кличко пусть скажет.
Маршрутки ходят забитые.
Не говоря о том, что такого уродства, как наши маршрутки, нет нигде в Европе, только в странах Африки наверное.
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17.06.2020 21:03 Ответить
Хаос набирает серьезные обороты. Такое впечатление, что наш голубой шарик вот вот расколется, как минимум пополам. Семимиллиардная психиатрическая клиника.
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17.06.2020 22:26 Ответить
наш рудник скоро иссякнет!
нужно больше золота!
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18.06.2020 00:04 Ответить
Мама дорогая, Шмыгаль это диагноз.
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18.06.2020 01:00 Ответить
 
 