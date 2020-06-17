Шмыгаль - мэрам: Выпустите максимальное количество общественного транспорта на маршруты, люди не должны стоять в очередях
Глава правительства Денис Шмыгаль обратился к мэрам городов с требованием выпустить максимальное количество общественного транспорта на маршруты во избежание скопления людей в условиях карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом премьер заявил во время заседания Кабинета Министров.
По его словам, правительство на заседании четко фиксирует те запреты, которые действуют в течение карантина. Например, требование ходить в маске в помещениях, или ограничение по количеству пассажиров в транспорте.
"Правительство понимает - чтобы такое требовать, людям нужно создать условия, при которых они смогут соблюдать карантинные ограничения. Поэтому обращаюсь к городских главам - выпустите максимальное количество общественного транспорта на маршруты. При необходимости - разработайте новые маршруты. Но люди не должны стоять в очередях и ехать в переполненных душных маршрутках. Это ваша ответственность как руководителей городов, и перевозчиков, которые такое допускают", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер попросил привести в пригородных поездах порядок с осуществлением контроля и с соблюдением требования по количеству людей в вагонах, соблюдением масочного режима и других мер, определенных правительством.
Кроме того, глава правительства обратился к руководству Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел с требованием усилить контроль за соблюдением выполнения правил карантина.
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Ховають транспорт, врєдітєлі.
Тут можливо два виходи, чи держава компенсує вартість перевезення із бюджету (який формуємо ми), чи треба підвищувати вартість перевезення безпосередньо для громадян.
При чем тут меры?! Есть муниципальный транспорт который подчинен гор. властям и он могут работать в убыток (по факту за счет гор бюджета), а есть маршрутки - это частная кантора, которая сама решает сколько маршруток выпускать. При существующем ограничении, выводить их на маршруты, тупо не рентабельно, вот и имеете 1 маршрутку, которую, тупо выводят, чтобы соблюсти видимость выполнения лицензии на грузоперевозку
Есть частные конторы (перевозчики) имеющие лицензию на пассажирские перевозки и парк маршруток, либо договора субподряда/аренды с владельцами маршруток..., а есть городские власти, которые согласно загруженности направлений создают маршруты, определяют их загруженности и с учетом этого проводят конкурс (а-ля тендер) на перевозку по этим маршрутам. Потом заключается договор с превозчиком, в котором оговорен маршрут и МИНИМАЛЬНОЕ (не маскимальное!) количество транспорта определенной вместимости, которое должен обеспечить перевозчик на этом маршруте. Иногда маршруты разыгрываются "комплектами" - к популярным и нагруженным маршрутам (тобишь выгодным) дают невыгодные. Как правило, на невыгодных маршрутах перевозчики жульничают, занижая количество транспорта (снижая тем самым свои убытки) пуская этот транспорт по выгодным маршрутам....
Поймать перевозчиков на этом и разорвать договор, практически невозможно! Привязки конкретной маршрутки к маршруту, нет (и кстати не может быть) в случае малейшего шухера, в маршрутках меняется табличка и легким движением руки....И что что эта маршрутка 5 минут назад ехала по другому маршруту?! Это мой парк и я сам перераспределяю машины согласно загрузки направлений и заступивших/убывших водителей! Попробуй докажи, что по маршруту ездит всего 2 машины, а не 20! (Иногда перевозчик периодически тосует маршрутики по маршрутам и создается видимость, что там их много, хотя по факту 1)
Вы, пиляди, хоть кому то заплатили за ваши запреты?
Вот 500 евро - максимум платёж государству по всем статьям За ввоз авто
В Украине нет автопроизводителя - некого защищать , а власть защищает автоспекулянтов и плюет на простой народ
Зеленский обещал убрать драконовскую облираловку - И ГДЕ ? Спекся от автобарыг
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Я давно предлагал З-Еленскому ввести трудовую повинность у шмЫгаля, чтоб отрабатывали тарифы товарищам из МВФ... Одно не ясно - кто детей воспитывать будет... Школа? Садик? Вы ж их разрушили!
Рубрика: новости 500 тысяч рабочих мест...
ЭТИМ СКАЗАНО ВСЕ ДВОЕ РАБОТАЮ И ТОЛЬКО НА ЕДУ КАЗУС ЖИЗНИ ПРИ зе КОНЕЦ БЕДНОСТИ ПО ИХ ПОНЯТИЮ
У Кличко все деньги ушли на вывоз снега!
Взять негде!
Маршрутки ходят забитые.
Не говоря о том, что такого уродства, как наши маршрутки, нет нигде в Европе, только в странах Африки наверное.
нужно больше золота!