Шмыгаль - мэрам: Выпустите максимальное количество общественного транспорта на маршруты, люди не должны стоять в очередях

Глава правительства Денис Шмыгаль обратился к мэрам городов с требованием выпустить максимальное количество общественного транспорта на маршруты во избежание скопления людей в условиях карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом премьер заявил во время заседания Кабинета Министров.

По его словам, правительство на заседании четко фиксирует те запреты, которые действуют в течение карантина. Например, требование ходить в маске в помещениях, или ограничение по количеству пассажиров в транспорте.

"Правительство понимает - чтобы такое требовать, людям нужно создать условия, при которых они смогут соблюдать карантинные ограничения. Поэтому обращаюсь к городских главам - выпустите максимальное количество общественного транспорта на маршруты. При необходимости - разработайте новые маршруты. Но люди не должны стоять в очередях и ехать в переполненных душных маршрутках. Это ваша ответственность как руководителей городов, и перевозчиков, которые такое допускают", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер попросил привести в пригородных поездах порядок с осуществлением контроля и с соблюдением требования по количеству людей в вагонах, соблюдением масочного режима и других мер, определенных правительством.

Кроме того, глава правительства обратился к руководству Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел с требованием усилить контроль за соблюдением выполнения правил карантина.

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