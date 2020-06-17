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ВР (27371) законопроект (3202) Крым (26001) Мовчан (46) Юрчишин (151) вода (918)

Рада не поддержала законопроекты, связанные с возможной подачей воды в оккупированный Крым

Рада не поддержала законопроекты, связанные с возможной подачей воды в оккупированный Крым

Народные депутаты не поддержали законопроекты №2831-1 и №2831-2 о перечне предприятий, не подлежащих приватизации. Из этого перечня предлагалось исключить предприятия, которые могут подавать воду с материковой Украины на оккупированный полуостров.

За законопроекты проголосовали 19 и 56 народных депутатов соответственно при необходимых 226, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Следствием принятия одного из этих проектов могло стать снятие препятствий для подачи воды в оккупированный Крым, поскольку из текста обоих документов исключили управление Северо-Крымского канала и управление Главного Каховского магистрального канала. Это два государственных предприятия, которые могут обеспечивать подачу воды с материковой Украины на полуостров.

"Государство имеет ограниченные возможности влиять на частного собственника таких каналов и наладить поставки воды в Крым было бы достаточного легко. Правительство бы могло сказать: мы тут не при чем, это частная инициатива", – сказал журналистам Ярослав Юрчишин, народный депутат от фракции "Голос". По его мнению, это могла быть попытка реализации российского сценария.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вопроса возобновления поставок воды в оккупированный Крым нет в повестке дня, - Шмыгаль. ВИДЕО

Народные депутаты от партии монобольшинства эту версию отрицают.

"Это были альтернативные законопроекты к основному проекту, который еще в феврале зарегистрировало правительство Алексея Гончарука. Согласно закону Украины, перечень запрещенных к приватизации объектов должна утверждать Верховная Рада по представлению Кабинета министров. Соответственно, правительство Гончарука ушло в отставку, и сегодня мы эти проекты отклонили и не поддержали", – рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан.

Также на Цензор.НЕТ: Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк

Относительно указанных выше предприятий (управление Северо-Крымского канала и управление Главного Каховского магистрального канала) Мовчан сказал, что "надо проверять, какие предприятия могут давать воду в Крым, а какие нет".

"По поводу воды в Крым, то я сомневаюсь относительно того, что эти предприятия кто-то может передать на приватизацию, так как они являются стратегическими для управления государством", – сказал Мовчан.

Накануне оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. В мае наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 млн кубометров, признали в крымском Госкомводхозе.

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Председатель оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

11 июня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что вопроса о возобновлении поставок днепровской воды в Крым в украинской повестке нет.

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Топ комментарии
+49
Меня интересует почему те кто подал эти законопроекты до сих пор в Раде? Гнать их надо драной метлой в Кацапию, пусть там путину служат за его бабло, а то тут сидят на украинской высокой зарплате и вредят Украине. Где такое видано? В тюрьме им место. Геть!!!
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17.06.2020 18:19
+41
Спасибо ЕС за то что не дали малоросам пустить воду
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17.06.2020 18:08
+34
Малороссы в трауре
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17.06.2020 18:05
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Ука, попробовали бы они туда воду подавать, как бы это ни оформляли - всех бы мразей перетопил в том канале собственноручно.
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18.06.2020 10:13 Ответить
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